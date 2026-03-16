భారత్కు చమురు సప్లై ముప్పు పెరిగినా.. భారతీయ రిఫైనరీలకు లాభాలే : మోర్గాన్ స్టాన్లీ
భారత్కు చమురు సరఫరాపై మోర్గాన్ స్టాన్లీ నివేదిక
Published : March 16, 2026 at 12:09 PM IST
Morgan Stanley On India Oil Supply : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల భారత్కు చమురు సప్లై ముప్పు పెరిగినప్పటికీ, భారతీయ రిఫైనరీలకు ప్రయోజనమే చేకూరుతుందని ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థ మోర్గాన్ స్టాన్లీ తెలిపింది. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారత్కు జరిగే చమురు సప్లైలకు అంతరాయం ఇలాగే కొనసాగితే, ఆ పరిణామం భారతీయ రిఫైనరీలకు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది. ఈమేరకు వివరాలతో ఒక నివేదికను మోర్గాన్ స్టాన్లీ విడుదల చేసింది.
ఆసియా దేశాలకు చమురు సప్లైలో అంతరాయాలు, ఎగుమతులకు ఆటంకాల వల్ల, ఆయా దేశాల్లోని రిఫైనింగ్ కంపెనీల లాభాలు పెరుగుతాయని మోర్గాన్ స్టాన్లీ పేర్కొంది. అందుకే గత వారం వ్యవధిలో డీజిల్, జెట్ ఇంధనం, గ్యాసోలిన్, నాఫ్తా వంటి ఇంధనాల ధరలు సగటున 18 నుంచి 30 శాతం పెరిగాయని మోర్గాన్ స్టాన్లీ చెప్పింది. ఈ పెరుగుదల ఇంధన మార్కెట్లో ఏర్పడిన అనిశ్చితికి ప్రతిబింబం లాంటిదని అభివర్ణించింది.