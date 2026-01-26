భారత్- ఈయూ FTAకు రంగం సిద్ధం- భారత్కు ప్రయోజనమేంటి? ఏయే పరిశ్రమలకు కలిసొస్తుంది?
వాణిజ్య ఒప్పందంపై 2007 నుంచి భారత్- ఈయూ చర్చలు- డీల్ ఖరారుపై జనవరి 27న కీలక ప్రకటన చేసే ఛాన్స్- ఒప్పందంలోకి ఇరుపక్షాల 90 శాతం వస్తు,ఉత్పత్తులు
Published : January 26, 2026 at 6:54 PM IST
India EU FTA 2026 Explained : భారత్ - యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్' జరగబోతోంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై ఇరుపక్షాల నడుమ 18 ఏళ్ల క్రితం (2007లో) మొదలైన చర్చలు ఇంకొన్ని గంటల్లో కొలిక్కి రానున్నాయి. మంగళవారం (జనవరి 27న) దిల్లీ వేదికగా జరగనున్న భారత్- ఈయూ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఒప్పందం ఖరారుపై కీలక ప్రకటన చేయనున్నారు. ఈ దిశగా ఇరుపక్షాలు ముమ్మర కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ఒప్పందం ఖరారుకు ఎదురవుతున్న సాంకేతిక అవరోధాలను తొలగించే ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నమయ్యాయి. ఇంతకీ భారత్తో ట్రేడ్ డీల్ కోసం ఈయూ అకస్మాత్తుగా ఎందుకింత ఆసక్తి చూపుతోంది? ఈ ఒప్పందం భారత్లోని ఏయే రంగాలకు ప్రయోజనకరం? ఈయూలోకి జీరో డ్యూటీ యాక్సెస్ పొందబోతున్న భారతీయ వస్తు, ఉత్పత్తులేవి? భారత మార్కెట్లో ధరలు తగ్గనున్న యూరోపియన్ వస్తు, ఉత్పత్తులేమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఈయూ వైఖరిలో ఆకస్మిక మార్పుకు కారణం!
డెన్మార్క్లోని గ్రీన్లాండ్ ద్వీపం వ్యవహారంలో అమెరికా, ఈయూ మధ్య గ్యాప్ పెరిగింది. 'గ్రీన్లాండ్ ద్వీపాన్ని మర్యాదగా అమెరికాకు అమ్మేయండి, లేదంటే కబ్జా చేస్తానని' ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఈయూ దేశాలన్నీ డెన్మార్క్కు అండగా, అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా నిలుస్తున్నాయి. అమెరికా మొండి వైఖరితో యూరోపియన్ యూనియన్ విదేశాంగ, వాణిజ్య విధానాల్లో మార్పులు జరిగాయి. వాణిజ్యంలో పూర్తిగా అమెరికాపైనే ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని ఐరోపా దేశాలు నిర్ణయించాయి. అందుకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై ఎప్పుడో 18 ఏళ్ల క్రితం భారత్తో మొదలైన చర్చలను ఇప్పుడు హుటాహుటిన కొలిక్కి తెచ్చేందుకు ఈయూ సిద్ధపడింది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం (జనవరి 26న) దిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో జరిగిన భారత గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్కు ముఖ్య అతిథులుగా యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో కోస్టా హాజరయ్యారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (ఎఫ్టీఏ) వెంటనే ఖరారు చేసేందుకే వారిద్దరూ భారత్కు వచ్చారని తెలుస్తోంది.
అమెరికాపై ఈయూ చీఫ్ పరోక్ష విమర్శ
పరోక్షంగా అమెరికాపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ ఇటీవలే సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈయూ చీఫ్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ సంచలన ట్వీట్ చేశారు. "స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి భారత్, ఈయూ సిద్ధమయ్యాయి. ఈ డీల్ ఇరుపక్షాలకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పూర్తి స్పష్టతతో పరస్పర ఆధారితంగా ముందుకు సాగేందుకు మేం సమాయత్తం అయ్యాం. నేటి విచ్ఛిన్న ప్రపంచానికి భారత్, ఈయూలు సరికొత్త మార్గాన్ని చూపించాయి" అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
జీరో డ్యూటీ యాక్సెస్పై భారత్ గురి
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరితే, భారత్- ఈయూలకు చెందిన 90 శాతం వస్తు, ఉత్పత్తులపై దిగుమతి సుంకాలు తగ్గడం కానీ పూర్తిగా తొలగడం కానీ జరుగుతుంది. ఫలితంగా వాటిని ఇరుమార్కెట్లలో వీలైనంత తక్కువ ధరలకే విక్రయించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఫలితంగా భారత్, ఈయూలలోని తయారీ రంగ పరిశ్రమలకు చేతినిండా పని దొరుకుతుంది. వస్త్ర ఉత్పత్తులు, పాదరక్షలు, తోలు ఉత్పత్తులు, దుస్తులు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, హస్తకళలకు జీరో డ్యూటీ యాక్సెస్ను కల్పించాలని ఈయూను భారత్ కోరుతోంది. యూకే, యూఏఈ, ఆస్ట్రేలియాలతో కుదుర్చుకున్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల్లోనూ ఈ 7 ఉత్పత్తులకు జీరో డ్యూటీ యాక్సెస్ను పొందామని భారత్ గుర్తు చేస్తోంది. ఈ 7 పరిశ్రమలే ఎందుకంటే, వీటిలో ఏడాది పొడవునా పెద్దసంఖ్యలో కార్మికులు ఉపాధి పొందుతుంటారు. ఒకవేళ ఈ వస్తు, ఉత్పత్తులను ఎలాంటి సుంకం లేకుండా ఐరోపాకు ఎగుమతి చేసే అవకాశం లభిస్తే, ఆయా రంగాల పరిశ్రమలకు కలిసొస్తుంది. అవి తక్కువ ధరలకే ఐరోపా మార్కెట్లకు వస్త్ర ఉత్పత్తులు, తోలు ఉత్పత్తులు, దుస్తులు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, హస్తకళలను విక్రయించగలుగుతాయి. ఫలితంగా భారత పరిశ్రమలకు ఆర్డర్లు పెరుగుతాయి. ఈ ఆర్డర్ల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. దీనివల్ల కార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
ఈ భారతీయ పరిశ్రమలకు డీల్ నుంచి మినహాయింపు
- భారతదేశం తన వ్యవసాయ, పాడి పరిశ్రమలకు ఈ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం నుంచి మినహాయింపును పొందింది. ఎందుకంటే పెద్ద సంఖ్యలో చిన్న, సన్నకారు రైతుల జీవనోపాధి ఈ విభాగాలపైనే ఆధారపడి ఉంది.
- టెలీ కమ్యూనికేషన్స్, రవాణా, అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్ వంటి సేవల రంగాలలో వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి నిబంధనలను సడలించాలని భారత్, ఈయూ యోచిస్తున్నాయి.
- పెట్టుబడుల పరిరక్షణ, భౌగోళిక సూచికలు (జీఐ) ట్యాగ్ల విభాగాలపైనా భారత్, ఈయూ ప్రతినిధులు చర్చిస్తున్నారు.
భారత్ నుంచి ఈయూ ఏం ఆశిస్తోంది?
ప్రస్తుతం ఈయూ దేశాలకు చెందిన మద్య పానీయాలపై భారత్ 100 నుంచి 125 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తోంది. అక్కడి కార్లు, ఇతర వాహనాలు, వాహన విడిభాగాలపై భారత్ 35.5 శాతం సుంకాన్ని వేస్తోంది. అందువల్లే తమ కార్లు, వైన్లపై దిగుమతి సుంకాన్ని తగ్గించమని భారత్ను ఈయూ కోరుతోంది. ఇంతకుముందు యునైటెడ్ కింగ్డమ్(యూకే)తో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఆటోమొబైల్స్ రంగంలో కోటా ఆధారిత సుంకం రాయితీలను ఇచ్చేందుకు భారత్ అంగీకారం తెలిపింది. వైన్లకు 10 సంవత్సరాల పాటు దశలవారీగా సుంకం రాయితీలను ఇస్తూ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లతో భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ అంశాల ప్రాతిపదికనే తమతోనూ డీల్ చేసుకోవాలని భారత్ను ఈయూ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఒకవేళ ఈయూ డిమాండ్లకు భారత్ ఓకే చెబితే, మన దేశంలో మునుపటి కంటే కాస్త తక్కువ ధరలకు ఐరోపా దేశాల వైన్, కార్లు, ఇతర వాహనాలు లభిస్తాయి. తమ బీఫ్, చక్కెర, బియ్యం మార్కెట్లను స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం నుంచి మినహాయిస్తున్నట్లు ఈయూ ప్రకటించింది.
ఈయూ నుంచి భారత్కు వచ్చేవి ఇవే!
- ఈయూ దేశాల నుంచి భారత్కు వచ్చే వస్తు, ఉత్పత్తుల జాబితాలో నంబర్ 1 స్థానంలో యంత్రాలు, మెకానికల్ పరికరాలు ఉన్నాయి.
- విమానయాన, వాహన రంగాలకు అవసరమైన రవాణా పరికరాలు ఈయూ దేశాల నుంచి భారత్కు సప్లై అవుతుంటాయి.
- విమానాలు, అంతరిక్ష వాహక నౌకలను ఈయూ దేశాలు భారత్కు విక్రయిస్తుంటాయి.
- వాహనాలు, వాహన విడిభాగాలు, రసాయనాలు, ఫార్మా ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు, వైద్య చికిత్సల ప్రెసిషన్ పరికరాలు, విలువైన రాళ్లు, లోహాలు, స్క్రాప్ ఈయూ నుంచి భారత్కు వస్తుంటాయి.
భారత్ నుంచి ఈయూకు వెళ్లేవి ఇవే!
- భారత్ నుంచి ఈయూ దేశాలకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తు, ఉత్పత్తుల జాబితాలో నంబర్ 1 స్థానంలో శుద్ధి చేసిన చమురు, బొగ్గు, పెట్రోలియం, సహజ వాయువు ఉన్నాయి.
- ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అసెంబుల్ చేసి ఈయూ దేశాలకు భారత్ విక్రయిస్తుంటుంది.
- భారతీయ సేంద్రీయ రసాయనాల కోసం ఈయూ నుంచి భారీ ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి. ఈవిభాగం రసాయన పరిశ్రమలోకే వస్తుంది.
- పలు యంత్రాలు, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు, బాయిలర్లను సైతం ఈయూకు భారత్ సేల్ చేస్తుంటుంది.
- ఇనుము, స్టీల్ ఉత్పత్తులు, ఫార్మా ఉత్పత్తులు, వస్త్రాలు, దుస్తులు, వాహనాలు, వాహన విడిభాగాలు, విలువైన రాళ్లు, లోహాలు, లెదర్ ఉత్పత్తులు, పాదరక్షలను ఈయూ దేశాలకు భారత్ సప్లై చేస్తోంది.
భారత్ - ఈయూ వాణిజ్యం లెక్కలు
- భారత్తో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉన్న ప్రాంతీయ కూటమి ఈయూ
- ఏటా ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ చేసే ఎగుమతుల్లో దాదాపు 17 శాతం వాటా ఈయూదే
- ఏటా ప్రపంచ దేశాలకు ఈయూ చేసే ఎగుమతుల్లో దాదాపు 9 శాతం వాటా భారత్దే
- 2024 - 25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ - ఈయూ ద్వైపాక్షిక వస్తు, ఉత్పత్తుల వాణిజ్యం విలువ రూ.12 లక్షల కోట్లు. వీటిలో భారత ఎగుమతుల విలువ రూ.6.95 లక్షల కోట్లు, దిగుమతుల విలువ రూ.5.56 లక్షల కోట్లు
- 2024 - 25లో భారత్ - ఈయూ సేవా రంగ వాణిజ్యం విలువ రూ.7.61 లక్షల కోట్లు
- మొత్తంగా చూస్తే, 2024 - 25లో ఈయూతో వాణిజ్యంలో భారత్ రూ.1.39 లక్షల కోట్ల వాణిజ్య మిగులును సాధించింది.
భారత్ - ఈయూ డీల్తో అందరికీ ప్రయోజనమే : జీటీఆర్ఐ
"భారత్ - ఈయూ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కేవలం ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం కోసమే జరుగుతోంది. మార్కెట్ వాటా కోసం పోటీపడుతూ ఈ ఒప్పందాన్ని ఇరుపక్షాలు కుదుర్చుకోవడం లేదు. ఐరోపా దేశాల్లో తయారయ్యే యంత్ర పరికరాలు, యంత్ర విడిభాగాలు, ప్రెసిషన్ పరికరాలు భారత్కు అవసరం. భారత్లో పెద్దఎత్తున తయారయ్యే వినియోగ వస్తువులు ఐరోపా దేశాలకు అవసరం. ఈయూ, భారత్లు విభిన్న రంగాల్లో స్పెషలైజేషన్ను కలిగి ఉన్నాయి. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైతే ఇరుపక్షాలు తమ 90శాతం వస్తు, ఉత్పత్తులను ట్యాక్స్ లేకుండా ఎగుమతి, దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల వాటి ధరలు దిగొస్తాయి. వినియోగదారులు ఉపశమనాన్ని పొందుతారు. సేల్స్ పెరిగితే, పరిశ్రమలు తమ ఉత్పత్తిని మరింత పెంచాల్సి వస్తుంది. ఫలితంగా వస్తువుల ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గుతుంది. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈయూతో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యంలో భారత్ సాధిస్తున్న వాణిజ్య మిగులు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి" అని గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనీషియేటివ్ (జీటీఆర్ఐ) సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ శ్రీవాస్తవ విశ్లేషించారు.
