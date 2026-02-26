ETV Bharat / business

WEF అధ్యక్షుడు, సీఈఓ రాజీనామా- ఎప్​స్టీన్ ఫైల్స్ ఎఫెక్ట్​?

ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ వ్యవహారంలో బోర్జ్‌పై వెల్లువెత్తిన ఆరోపణలు- డబ్ల్యూఈఎఫ్‌ సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేసిన బోర్జ్‌ బ్రెండే

World Economic Forum CEO Borge Brende
World Economic Forum CEO Borge Brende (X/Borge Brende)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

World Economic Forum CEO Resigns : ఎప్​స్టీన్ ఫైల్స్ వ్యవహారం 'వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరమ్‌' (WEF)ను ఒక్క కుదుపు కుదిపింది. వివాదాస్పద అమెరికన్ బిలియనీర్ జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో, ఆ సంస్థ అధ్యక్షుడు, సీఈవో బోర్జ్‌ బ్రెండే తాజాగా తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

అమెరికా న్యాయ శాఖ ఇటీవల బహిర్గతం చేసిన ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌లో బోర్జ్‌ బ్రెండే పేరు ప్రధానంగా వినిపించింది. ఈ నివేదికల ప్రకారం, బ్రెండే గతంలో ఎప్‌స్టీన్‌తో మూడుసార్లు నేరుగా భేటీ అయ్యారు. అంతేకాకుండా, వీరిద్దరి మధ్య ఈ-మెయిళ్లు, టెక్స్ట్‌ సందేశాల రూపంలో సంభాషణలు జరిగినట్లు ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి. ఈ పరిణామాలను తీవ్రంగా పరిగణించిన డబ్ల్యూఈఎఫ్​ పాలకమండలి, బ్రెండేపై స్వతంత్ర దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న తరుణంలోనే బోర్జ్‌ బ్రెండే తన పదవి నుండి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించడం గమనార్హం. "చాలా లోతుగా ఆలోచించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఈ సంస్థలో పనిచేసిన ఎనిమిదిన్నరేళ్ల కాలం నాకు ఎంతో విలువైనది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే తన రాజీనామా లేఖలో ఎక్కడా ఎప్‌స్టీన్‌ అంశాన్ని ఆయన నేరుగా ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం.

తాత్కాలిక బాధ్యతలు!
బ్రెండే నిష్క్రమణతో వరల్డ్ ఎకనామిక్​ ఫోరమ్‌ తాత్కాలిక అధ్యక్ష, సీఈవోగా అలోయిస్ జ్వింగీ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. బ్రెండేపై నిర్వహించిన స్వతంత్ర దర్యాప్తు పూర్తయిందని డబ్ల్యూఈఎఫ్ ప్రతినిధులు ధ్రువీకరించినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి వాటి వివరాలను పూర్తి గోప్యంగా ఉంచారు. ప్రపంచ ఆర్థిక గమనాన్ని నిర్దేశించే వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరమ్‌ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ అధ్యక్షుడు, సీఈఓ ఇలాంటి ఆరోపణలతో తప్పుకోవడం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

TAGGED:

EPSTEIN FILES EFFECT
WEF CEO QUITS OVER EPSTEIN TIES
BORGE BRENDE QUITS
EPSTEIN SCRUTINY BORGE BRENDE QUITS
WORLD ECONOMIC FORUM CEO RESIGNS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.