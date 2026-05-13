EPFO కీలక నిర్ణయం- ఇకపై రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్​కు ఆటోమేటిక్ విత్​డ్రా సదుపాయం

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఈపీఎఫ్​వో- అడ్వాన్స్ విత్​డ్రాకే పరిమితమైన ఆటోమేటిక్ విధానం- ఇకపై రిటైర్మెంట్​ సమయంలోనూ!

EPFO (Source : IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 13, 2026 at 10:29 PM IST

Withdraw Retirement Funds EPFO : ​​ ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ నగదు విత్​డ్రా విధానాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఎంప్లాయి రిటైర్మెంట్‌ సమయంలో ఫండ్స్ విత్​డ్రా ప్రాసెస్​ను ఆటోమేట్ చేయనుంది. ఈ సదుపాయంతో రిటైర్మెంట్ అయిన కొద్ది రోజులకే సంబంధిత వ్యక్తి బ్యాంక్​ అకౌంట్​లోకి మొత్తం ఫండ్ క్రెడిట్ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోబోతోందని ఈపీఎఫ్‌వో ఉన్నత స్థాయి వర్గాలు తాజాగా వెల్లడించాయి.

అయితే ఈపీఎఫ్‌కు సంబంధించి అడ్వాన్స్‌ ఫండ్స్ విత్​డ్రాలో ప్రస్తుతం రూ.5 లక్షల వరకు మాత్రమే ఆటోమేట్ విధానం అమలు అవుతోంది. క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత మూడు రోజుల్లో ఫండ్ అకౌంట్​లో క్రెడిట్​ అవుతోంది. అయితే ఇదే విధానాన్ని రిటైర్మెంట్ అయ్యే వారి విషయంలో కూడా వర్తింపజేసేలా ఈపీఎఫ్‌ఓ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు సెంట్రల్‌ ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ కమిషనర్‌ రమేశ్‌ కృష్ణమూర్తి తాజాగా లేబర్‌ కోడ్‌ల అంశంపై అసోచామ్‌ నిర్వహించిన సెమినార్‌లో వెల్లడించారు. దీంతోపాటుగా ప్రస్తుతం అడ్వాన్స్​ నిధుల ఉపసంహరణలో ఉన్న ఈ ఆటో విత్‌డ్రా సదుపాయాన్ని ఫైనల్‌ సెటిల్‌మెంట్‌కూ త్వరలో వర్తింపజేయనున్నట్లు రమేశ్ కృష్ణమూర్తి వెల్లడించారు.

అంతేకాకుండా ఒక ఉద్యోగి ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారేటప్పుడు పీఎఫ్‌ అకౌంట్​లో ఉన్న మొత్తాన్ని కూడా ఆటో ట్రాన్స్‌ఫర్‌ చేసేలా కొత్త సదుపాయాన్ని తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఇక నుంచి మాన్యువల్‌గా ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. వీటితోపాటుగా కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌లకు అనుగుణంగా ఈపీఎఫ్‌ స్కీమ్‌ 1952, డిపాజిట్‌ లింక్డ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ స్కీమ్‌ 1976, ఎంప్లాయి పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ 1995కు సంబంధించిన రూల్స్​ను కూడా త్వరలోనే మళ్లీ పరిశీలించున్నట్లు చెప్పారు.

