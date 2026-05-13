EPFO కీలక నిర్ణయం- ఇకపై రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్కు ఆటోమేటిక్ విత్డ్రా సదుపాయం
కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఈపీఎఫ్వో- అడ్వాన్స్ విత్డ్రాకే పరిమితమైన ఆటోమేటిక్ విధానం- ఇకపై రిటైర్మెంట్ సమయంలోనూ!
Published : May 13, 2026 at 10:29 PM IST
Withdraw Retirement Funds EPFO : ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ నగదు విత్డ్రా విధానాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఎంప్లాయి రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఫండ్స్ విత్డ్రా ప్రాసెస్ను ఆటోమేట్ చేయనుంది. ఈ సదుపాయంతో రిటైర్మెంట్ అయిన కొద్ది రోజులకే సంబంధిత వ్యక్తి బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మొత్తం ఫండ్ క్రెడిట్ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోబోతోందని ఈపీఎఫ్వో ఉన్నత స్థాయి వర్గాలు తాజాగా వెల్లడించాయి.
అయితే ఈపీఎఫ్కు సంబంధించి అడ్వాన్స్ ఫండ్స్ విత్డ్రాలో ప్రస్తుతం రూ.5 లక్షల వరకు మాత్రమే ఆటోమేట్ విధానం అమలు అవుతోంది. క్లెయిమ్ చేసిన తర్వాత మూడు రోజుల్లో ఫండ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతోంది. అయితే ఇదే విధానాన్ని రిటైర్మెంట్ అయ్యే వారి విషయంలో కూడా వర్తింపజేసేలా ఈపీఎఫ్ఓ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు సెంట్రల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ రమేశ్ కృష్ణమూర్తి తాజాగా లేబర్ కోడ్ల అంశంపై అసోచామ్ నిర్వహించిన సెమినార్లో వెల్లడించారు. దీంతోపాటుగా ప్రస్తుతం అడ్వాన్స్ నిధుల ఉపసంహరణలో ఉన్న ఈ ఆటో విత్డ్రా సదుపాయాన్ని ఫైనల్ సెటిల్మెంట్కూ త్వరలో వర్తింపజేయనున్నట్లు రమేశ్ కృష్ణమూర్తి వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా ఒక ఉద్యోగి ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారేటప్పుడు పీఎఫ్ అకౌంట్లో ఉన్న మొత్తాన్ని కూడా ఆటో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేలా కొత్త సదుపాయాన్ని తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఇక నుంచి మాన్యువల్గా ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. వీటితోపాటుగా కొత్త లేబర్ కోడ్లకు అనుగుణంగా ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 1952, డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ 1976, ఎంప్లాయి పెన్షన్ స్కీమ్ 1995కు సంబంధించిన రూల్స్ను కూడా త్వరలోనే మళ్లీ పరిశీలించున్నట్లు చెప్పారు.