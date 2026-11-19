సిస్టమాటిక్ విత్డ్రా ప్లాన్కు బోర్డు ఆమోదం- ఇకపై రిటైర్మెంట్ తర్వాత PF డబ్బులు నెలనెలా పొందే ఛాన్స్!
EPF Monthly Withdrawal : పదవీ విరమణ తర్వాత పీఎఫ్ సొమ్మును ఒకేసారి కాకుండా నెలవారీ లేదా నిర్ణీత వ్యవధుల్లో విడతలవారీగా తీసుకునేలా ఈపీఎఫ్ఓ సిస్టమాటిక్ విత్డ్రా ప్లాన్ (SWP) తీసుకురానుంది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
Published : November 19, 2026 at 4:02 PM IST
ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి (EPF) చందాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. పదవీ విరమణ తర్వాత పీఎఫ్ డబ్బుల ఉపసంహరణ విషయంలో కీలక మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) సిద్ధమైంది. ఇప్పటివరకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీఎఫ్ సొమ్మును ఒకేసారి తీసుకునే అవకాశం ఉండగా, ఇకపై విడతలవారీగా పొందే వెసులుబాటు కల్పించనుంది. ఇందుకోసం సిస్టమాటిక్ విత్డ్రా ప్లాన్ (SWP)ను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించగా, ఆ ప్రతిపాదనకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ఉద్యోగ జీవితంలో కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న పీఎఫ్ సొమ్మును పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా విడతల వారీగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం కలగనుంది.