పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త- క్లెయిమ్ చేయని డబ్బు ఇక నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకే!
EPFO Automatic PF Settlement: పాత లేదా నిరుపయోగంగా ఉన్న ఈపీఎఫ్ ఖాతాల్లో రూ.1000 వరకు నిలిచిపోయిన మొత్తాల్ని క్లెయిమ్ లేకుండానే అర్హులైన సభ్యుల బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయాలని ఈపీఎఫ్ఓ నిర్ణయించింది.
Published : November 10, 2026 at 8:51 PM IST
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) పీఎఫ్ ఖాతాదారుల కోసం ఒక సరికొత్త, విప్లవాత్మక సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. పాత, అలాగే ఇనాక్టివ్ పీఎఫ్ అకౌంట్లలో చిక్కుకుపోయిన చిన్న చిన్న నిధుల్ని ఉపసంహరించుకునే ప్రక్రియను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత సరళతరం చేసింది. సాధారణంగా ఉద్యోగులు కంపెనీలు మారినప్పుడు లేదా పాత రికార్డులు సరిగా లేకపోవడం వల్ల వారి పాత పీఎఫ్ ఖాతాల్లో చిన్న మొత్తాలు అలానే ఉండిపోతుంటాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందుల్ని తొలగించి పీఎఫ్ సభ్యులకు సహాయం చేయడానికే ఈపీఎఫ్ఓ ఈ కొత్త సేవల్ని ప్రారంభించింది.
ఎలాంటి ప్రత్యేక క్లెయిమ్ అక్కర్లేదు
కొత్త నిబంధన ప్రకారం అర్హులైన లబ్ధిదారులు తమ పాత లేదా ఇనాక్టివ్ పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రత్యేక క్లెయిమ్ సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. పాత అకౌంట్లలో నిలిచిపోయిన రూ. 1000 లోపు పీఎఫ్ నిధుల్ని ఎలాంటి ముందస్తు దరఖాస్తు లేకుండానే నేరుగా వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు. ఈపీఎఫ్ఓ సంస్థే స్వయంగా సదరు ఉద్యోగి అధికారిక గుర్తింపు (KYC), బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాల్ని క్షుణ్ణంగా వెరిఫై చేసిన తర్వాత, ఆ సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తుంది. ఆపై సదరు చిన్న మొత్తాన్ని నేరుగా అర్హుడైన లబ్దిదారుడి బ్యాంక్ అకౌంట్కే బదిలీ చేస్తుంది. ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త సదుపాయం కింద దాదాపు 1 లక్ష పీఎఫ్ అకౌంట్లకు లబ్ధి చేకూరనుండగా, ఆయా ఖాతాల్లో ఉన్న సుమారు రూ. 5 కోట్ల వరకు నిధులు లబ్ధిదారులకు చేరనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
"ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయి, చాలా కాలంగా వాడకుండా నిరుపయోగంగా ఉన్న పీఎఫ్ ఖాతాల్లో రూ. 1000 లోపు బ్యాలెన్స్ ఉన్న చందాదారులు డబ్బుల కోసం ఎలాంటి విడి క్లెయిమ్ దరఖాస్తులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈపీఎఫ్ఓ సంస్థనే స్వయంగా గుర్తింపు సహా బ్యాంక్ ఖాతా వివరాల్ని పరిశీలించి, ఆటోమేటిక్గా సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది. తద్వారా అర్హులైన లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ఆ డబ్బు జమ అవుతుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఒక లక్ష మంది పీఎఫ్ చందాదారులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది."- కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి కల్పన మంత్రిత్వ శాఖ
ఇనాక్టివ్ అకౌంట్లు అంటే ఏంటి?
ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే- పాత పీఎఫ్ అకౌంట్, ఇనాక్టివ్ పీఎఫ్ అకౌంట్ రెండూ వేర్వేరు అంశాలు. ఈపీఎఫ్ఓ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ఉద్యోగికి 55 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత లేదా రిటైర్మెంట్ పొందిన తర్వాత (వీటిలో ఏది ఆలస్యమైతే అది), వరుసగా మూడేళ్ల పాటు ఆ పీఎఫ్ అకౌంట్లోకి ఎలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ జమ కాకుంటే, అలాంటి ఖాతాను ఇనాక్టివ్ లేదా ఇనాపరేటివ్ (నిష్క్రియ ఖాతాలు) అకౌంట్లుగా పరిగణిస్తారు. ఈపీఎఫ్ఓ ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఆటోమేటిక్ సెటిల్మెంట్ సదుపాయం కేవలం రూ. 1000 వరకు బ్యాలెన్స్ ఉన్న అర్హత కలిగిన ఇనాక్టివ్ ఖాతాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అకౌంట్లో రూ. 1000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటి నుంచి డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇతర అకౌంట్లకు బదిలీ చేసుకోవాలనుకున్నా పాత పద్ధతిలోనే క్లెయిమ్ దరఖాస్తులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
గత కొన్నేళ్లుగా ఈపీఎఫ్ఓలో చందాదారులుగా ఉన్న ఉద్యోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3.49 కోట్లుగా ఉన్న ఈపీఎఫ్ సబ్స్కైబర్స్ సంఖ్య, 2026 సెప్టెంబర్ 16 నాటికి ఏకంగా 7.98 కోట్లకు చేరుకుంది. ఈ సమయంలో కొత్తగా 4.49 కోట్ల మంది చందాదారులు ఈపీఎఫ్ఓ పరిధిలోకి వచ్చారు.
వాట్సాప్లోనే పీఎఫ్ సేవలు
ఇక పీఎఫ్ సబ్స్క్రైబర్లు తమ అకౌంట్కు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని మొబైల్లో వాట్సాప్ ద్వారానే సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. కొద్ది రోజుల కిందట ఈపీఎఫ్ఓ వాట్సాప్ హెల్ప్లైన్ కమ్ ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థను ఈపీఎఫ్ఓ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ సేవల ద్వారా పీఎఫ్ సభ్యులు తమ ఖాతాలో జమైన మొత్తం బ్యాలెన్స్, చివరి ఐదు ట్రాన్సాక్షన్స్ వివరాలు, ఈపీఎఫ్ పాస్బుక్ సమాచారం క్షణాల్లో ఇంట్లో ఉండే మొబైల్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
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