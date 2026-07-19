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పీఎఫ్ ఖాతా​కు "నామినీ" యాడ్ చేశారా? - లేదంటే ప్రయోజనాలు నష్టపోతారు!

మీకు 'పీఎఫ్ అకౌంట్' ఉందా? - నామినీ యాడ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయండిలా!

EPF Nominee Add Process
EPF Nominee Add Process (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 6:12 AM IST

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EPF Nominee Add Process : ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ దాదాపు 'ఈపీఎఫ్ ఖాతా' ఉంటుంది. ఈ అకౌంట్​లను ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ(EPFO) నిర్వహిస్తుంటుంది. అయితే, పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్నవారిలో చాలా మంది తమ ఖాతాకు నామినీ పేరును యాడ్ చేయడం మర్చిపోతుంటారు. నార్మల్​గా మనం కొత్తగా బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసినా, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొనుగోలు చేసినా నామినీ పేరును పేర్కొనడం తప్పనిసరి. ఈ నామినీ ప్రక్రియ అనేది మన తదరనంతరం మన సొమ్ము ఎవరికి చెందాలో ముందుగా చెప్పే ఒక వీలునామా వంటిదని చెప్పుకోవచ్చు.

మీకూ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉండి, నామినీ ఇంకా యాడ్ చేయలేదా? అయితే, ఇప్పుడే ఆ పని పూర్తి చేయండి. లేదంటే ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ(EPFO) అందించే ఈ 3 పథకాల బెనిఫిట్స్ కోల్పోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, పీఎఫ్ ఖాతాకు నామినీ యాడ్ చేయకపోవడం వల్ల నష్టపోయే ఆ 3 స్కీమ్స్ ఏంటి? ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయాన్ని సందర్శించకుండా మీరే ఆన్​లైన్​లో ఈ-నామినేషన్‌ ఎలా పూర్తి చేసుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పీఎఫ్ ఖాతాకు నామినీ ఎందుకు యాడ్ చేయాలంటే?

మీ పీఎఫ్ ఖాతాకు నామినీ జత చేయకపోవడం వల్ల నష్టపోయే మూడు పథకాలేంటంటే, ప్రావిడెండ్ ఫండ్(EPF), ఈపీఎస్ పెన్షన్(EPS), రూ.7లక్షల వరకు ఉచిత బీమా (EDLI). మీకు భవిష్యత్తులో ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగినప్పుడు పైన పేర్కొన్న మూడు పథకాలకు సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​కు అందడానికి ఈ-నామినేషన్ ఎంతగానో సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మీరు ఇది వరకే నామినీ వివరాలు ఇచ్చినప్పటికీ, ఒకవేళ పెళ్లై ఉంటే మీ భాగస్వామి, పిల్లల వివరాలు ఇవ్వడం కూడా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.

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ఈ-నామినేషన్​కు ఏమేం కావాలంటే?

  • మీరు ఈపీఎఫ్ఓ ఈ-నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలంటే మీ UANకి ఆధార్ నంబరు లింక్ అయి ఉండాలి.
  • అలాగే, మీ ఆధార్​కు మొబైల్ నంబర్​ను లింక్ చేసి ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి, పేరెంట్స్, పిల్లల పేర్లు నామినీగా ఇవ్వొచ్చు.
  • ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేనివారు ఇతరుల పేర్లను నామినేట్‌ చేయొచ్చు.
  • ఈ-నామినేషన్ ప్రాసెస్ క్లియర్ చేయాలనుకుంటే ఆధార్‌, ఫొటో వివరాలు ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నామినీ వివరాలు ఎప్పుడైనా ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు.

మీరే ఆన్​లైన్​లో ఈజీగా నామినీని యాడ్ చేసుకోండిలా!

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీరు EPFO మెంబర్ పోర్టల్‌లోకి వెళ్లి యూఏఎన్‌, పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి.
  • లాగిన్ అయ్యాక మేనేజ్‌ ట్యాబ్‌లోకి వెళ్లి "e-Nomination" అనే ఆప్షన్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అక్కడ "కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు" అప్‌డేట్‌ చేయాలా అని అడిగినప్పుడు "Yes" అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను (పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఆధార్ నంబర్‌, అడ్రస్, ఫొటో) వంటివి నమోదు చేయాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మందిని నామినీలుగా యాడ్ చేయాలనుకుంటే, ఎవరికి ఎంత శాతం ఇవ్వాలో అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. మొత్తం 100 శాతం అయ్యేలా చూసుకోవాలి. వివరాలన్ని కూడా నమోదు చేశాక సేవ్‌ చేయాలి.
  • వివరాలు సేవ్ చేయడంతో ప్రక్రియ పూర్తి కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ-సైన్‌ చేశాకే చెల్లుబాటు అవుతుందని గమనించాలి.
  • నెక్ట్స్ "e-sign"పై క్లిక్ చేసి, మీ ఆధార్ నంబర్‌ లేదా వర్చువల్‌ ఐడీ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
  • ఆపై ఆధార్‌తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే ఓటీపీని ఎంటర్‌ చేయడంతో మీ ఎఫ్ ఖాతా "ఈ-నామినేషన్" ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

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HOW TO ADD NOMINEE IN EPF ACCOUNT
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పీఎఫ్ ఖాతాకు నామినీ జత చేయడం
EPF NOMINEE ADD PROCESS

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