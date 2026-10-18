ఈపీఎఫ్ Vs పర్సనల్ లోన్ : అత్యవసర ఖర్చులకు ఏది బెస్ట్? - దేని వల్ల ఎక్కువ లాభాలు?
అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాలా? - ఈపీఎఫ్, పర్సనల్ లోన్లో ఏది ఎంచుకోవాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:20 PM IST
EPF Advance Vs Personal Loan : ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అత్యవసరంగా డబ్బులు అవసరమవుతాయి. ఇలా అర్జెంట్గా డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు, ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉన్నప్పుడు నగదు అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి చాలా మంది పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అయితే, కొంతమందికి ఉద్యోగ భవిష్య నిధి(ఈపీఎఫ్) అకౌంట్ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఉద్యోగ భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) నుంచి తీసుకోవాలా? వ్యక్తిగత రుణమా? అనే సందేహం వస్తుంది. మరి, ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏది ఎంచుకోవాలి? దాని వల్ల కలిగే లాభనష్టాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అత్యవసరంగా డబ్బు కావాల్సివచ్చినప్పుడు ఉద్యోగ భవిష్య నిధి(EPF) నుంచి తీసుకోవాలా? వ్యక్తిగత రుణమా? అంటే, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎంచుకోవాలనేది వడ్డీ ఖర్చుతో పాటు భవిష్యత్తు పొదుపులు, నెలవారీ వాయిదాల భారం ఆధారంగా నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఉద్యోగ భవిష్య నిధి(EPF) అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి, యజమాని జమ చేసే మొత్తం, దానిపై వడ్డీతో ఈ నిధి కాలక్రమేణా పెరుగుతుంది.
ఈపీఎఫ్ఓ, రూల్స్ ప్రకారం అర్హత ఉన్న అవసరాలకు కొంత సొమ్మును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్న మొత్తానికి పర్సనల్ లోన్ మాదిరిగా వడ్డీ కట్టాల్సిన అవసరం, నెలవారీ వాయిదాల భారం కూడా ఉండదు. అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, తీసుకున్న సొమ్ము ఫ్యూచర్లో చక్రవడ్డీతో పెరిగే ఛాన్స్ను కోల్పోతుంది. ముఖ్యంగా పదవీ విరమణకు ఎక్కువ టైమ్ ఉన్నవారిపై ఈ ప్రభావం పడొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. తరచూ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి సొమ్ము తీసుకుంటే పదవీ విరమణ నాటికి సమకూరే నిధి తగ్గుతుందని గమనించాలంటున్నారు.
ఒకవేళ మీరు అత్యవసరంగా డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు EPF నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటే ముందుగా మీ అవసరానికి మనీ తీసుకునేందుకు అర్హత ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి. ఎంత మొత్తం అందుబాటులో ఉందో అప్పుడు ఈజీగా తెలిసిపోతోంది. అనంతరం మీరు అందులో నుంచి మీకు అత్యవసరమైన మొత్తాన్నే తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని చెబుతున్నారు. అది కూడా చివరి అవకాశంగానే అని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
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పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే :
- ఇదే టైమ్లో పర్సనల్ లోన్ తీసుకునే వీలును కూడా పరిశీలించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ లోన్పై వడ్డీ అధికంగా ఉంటుంది. లోన్ మంజూరు చేసే టైమ్లో వసూలు చేసే రుసుములను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలంటున్నారు. ఇప్పటికే లోన్స్ ఉన్న వారికి ఈ కొత్త ఈఎంఐ భారంగా మారొచ్చని చెబుతున్నారు.
- అలాగే, రెండు మూడు బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థల లోన్ ఆఫర్లను సరిపోల్చి చూడాలి. వడ్డీ రేటు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, మొత్తం తిరిగి చెల్లించాల్సిన డబ్బులను చెక్ చేయాలి. ఇంటి ఖర్చులు, ఇప్పటికే ఉన్న ఈఎంఐలు చెల్లించిన తర్వాత కొత్త రుణానికి సరిపడా ఆదాయం మిగులుతుందా లేదా లెక్కించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఒకవేళ మీకు తక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు చేతిలో ఉన్న అత్యవసర నిధిని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
- EPF నుంచి డబ్బు తీసుకుంటే, లోన్ వడ్డీ ఖర్చుతో పోల్చి, భవిష్యత్తులో పదవీ విరమణ నిధి ఎంత తగ్గుతుందో అంచనా వేయాలంటున్నారు.
- ఇప్పటికే లోన్ భారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొత్త లోన్ తీసుకోవడం ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతుందని గమనించాలి. వీలైతే తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయాలను చూసుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఈపీఎఫ్ నుంచి డబ్బు వెనక్కి తీసుకున్నా, కాస్త కుదుటపడ్డాక వీపీఎఫ్ ద్వారా దాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ప్రయత్నించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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