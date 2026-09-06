ఉద్యోగం మానేస్తే 'పీఎఫ్' డబ్బులపై వడ్డీ వస్తుందా? - క్లారిటీ ఇచ్చిన 'EPFO'!
ఉద్యోగం మానేసినా 58 ఏళ్ల వరకు EPF నిధులపై వడ్డీ! - నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 1:02 PM IST
EPF Interest Rules : ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ దాదాపు 'ఈపీఎఫ్ అకౌంట్' ఉంటుంది. ఈ ఖాతాలను ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ(EPFO) నిర్వహిస్తుంటుంది. గవర్నమెంట్ లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగి ప్రతి నెలా తన ప్రాథమిక జీతంలో 12 శాతాన్ని పీఎఫ్ ఖాతాకు కంట్రిబ్యూషన్గా చెల్లిస్తారు. అంతే మొత్తాన్ని యాజమాన్యం కూడా పీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ చేస్తుంది. ఇలా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ అవుతున్న పీఎఫ్ నిధులపై ఏటా కేంద్రం వడ్డీ జమ చేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్(EPF) గురించి రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా ఏదైనా కారణంతో ఉద్యోగం మధ్యలోనే వదిలేస్తే ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాలో నిధుల సంగతేంటి? దాంట్లో ఉన్న నిధులపై వడ్డీ వస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతుంటాయి. మరి, ఆ విషయాలపై EPFO గైడ్లైన్స్ ఏం చెబుతున్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కొన్ని దశాబ్దాలు ఉద్యోగం చేశాక, విశ్రాంత జీవితంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు రాకుండా అవసరమైన మొత్తాన్ని కూడబెట్టుకునేందుకు ఉద్యోగ భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) ఒక సురక్షిత మార్గం. కానీ, చాలామంది కుటుంబ అవసరాల కోసమో, ఇతర కారణాల వల్లో ఉద్యోగ జీవితానికి స్వస్తి పలుకుతుంటారు. ఒకవేళ 40 ఏళ్ల వయసులో జాబ్ మానేస్తే అప్పటి వరకు జమ అయిన నిధులకు వడ్డీ వస్తుందా? రాదా? అనే సందేహం ఎక్కువ మందిలో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ(EPFO) దీనిపై స్పష్టతనిస్తూ ఇటీవల ట్విట్టర్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టింది.
ఉద్యోగం చేసే వారిలో చాలా మంది ఏదైనా కారణంతో రిటైర్మెంట్ కంటే ముందుగానే జాబ్ మానేస్తే, ఈపీఎఫ్ఓ అకౌంట్లో ఉన్న నిధులపై వడ్డీ నిలిచిపోతుందని భావిస్తుంటారు. అయితే, ఇది అన్ని సందర్భాల్లో నిజం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఉద్యోగి ఏ వయసులో జాబ్ మానేశాడు. రిటైర్ అయ్యాడా లేదా అనే అంశాలపై ఈపీఎఫ్ అకౌంట్కు వడ్డీ ఎంత కాలం వస్తుందనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనలను పరిశీలిస్తే, ఉద్యోగం మానేసినా 58 ఏళ్ల వయసు వరకు కొన్ని పరిస్థితుల్లో నిధులపై వడ్డీ వస్తుందని వెల్లడించింది ఈపీఎఫ్ఓ. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ అకౌంట్ ఇన్ఆపరేటివ్గా మారనంత వరకు వడ్డీ ప్రయోజనం లభిస్తుందని పేర్కొంది.
क्या आप जानते हैं ईपीएफ खाते में कब तक मलिता है ब्याज और खाता कब हो जाता है इनऑपरेटिव?#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #InoperativeEPFAccount pic.twitter.com/xk7vEfRFe8— EPFO (@officialepfo) September 3, 2026
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పీఎఫ్ ఖాతా ఎప్పుడు 'ఇన్ఆపరేటివ్' అవుతుందంటే?
EPFO నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగి 55 సంవత్సరాలు, ఆ తర్వాత రిటైర్ అయితే ఆ తేదీ నుంచి 36 నెలల (3 ఏళ్లు) వరకు ఎలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే ఆ అకౌంట్ ఇన్-ఆపరేటివ్గా మారుతుంది. ఖాతా ఇన్ఆపరేటివ్ అయిన తర్వాత వడ్డీ రావడం ఆగిపోతుందని ఈపీఎఫ్ రూల్స్ చెబుతున్నాయి.
55 సంవత్సరాల కంటే ముందే ఉద్యోగం మానేసిన సందర్భాల్లో(40, 45, 50 etc..) 58 ఏళ్లు నిండేంత వరకు ఆ అకౌంట్ ఇన్ఆపరేటివ్ కాదు. కాబట్టి వడ్డీ కొనసాగుతుందని చెబుతోంది ఈపీఎఫ్ఓ. అలాగే, చందాదారుడు విదేశాలకు పూర్తిగా వలస వెళ్లిన, మరణించిన సందర్భాల్లోనూ ఈపీఎఫ్ ఖాతా ఇన్ఆపరేటివ్గా మారుతుందని నిబంధనలు పేర్కొంటున్నాయి.
వడ్డీ ఎందుకు కీలకం?
విశ్రాంత జీవితంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు రాకుండా అవసరమైన మొత్తాన్ని కూడబెట్టుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది ఈపీఎఫ్ఓ. ఇందులో నిధులు ఉపసంహరిస్తే వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్పై 8.25 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఏటా వడ్డీ అసలులో కలుస్తుంది. దీంతో చక్రవడ్డీ తరహాలో ఆదాయం వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన మొత్తంపై ఆదాయ పన్ను చెల్లించనక్కర్లేదు. ఇవన్నీ కలిపితే సుమారు 9.5-10 శాతం వరకు రాబడి అందుతుంది. కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో మంచి నిధిని కూడబెట్టాలనుకునేవారికి ఈపీఎఫ్ఓ సరైన ఎంపిక. ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులూ లేకపోతే ఈపీఎఫ్ఓ నిధులను ముట్టుకోకుండా ఉంటే చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం పొందొచ్చు.
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