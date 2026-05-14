"బైక్" కొనాలనుకుంటున్నారా? - ఫైనాన్స్లో కొంటే మంచిదా? - క్యాష్ చెల్లిస్తే మేలా??
- "టూవీలర్" ఫైనాన్స్లో తీసుకోవడం మంచిదేనా? - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?
Published : May 14, 2026 at 2:25 PM IST
Two Wheeler Loan Benefits : ఇప్పుడు ద్విచక్ర వాహనం ఒక అవసరం. కాదు, కాదు అత్యవసరం. కారు కూడా అవసరాల జాబితాలో చేరిపోయిన నేటి పరిస్థితుల్లో, ప్రతీ ఇంట్లో బైక్ ఉండడం అనివార్యంగా మారిపోయింది. అందుకే, చాలా మంది చిన్నదో, పెద్దదో ఒక బైక్ కొనుగోలు చేస్తుంటారు.
అయితే, బైక్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో కొంతమంది మొత్తం ఒకేసారి డబ్బు చెల్లించే స్థోమత లేక లోన్ తీసుకుంటుంటారు. ఇంకొందరు మాత్రం మొత్తం ఒకేసారి చెల్లిస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో చాలా మందికి బైక్ కొనుగోలు విషయంలో రకరకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. ఇంతకీ, బైక్ తీసుకునేటప్పుడు మొత్తం ఒకేసారి చెల్లిస్తే మేలా? లేక ఫైనాన్స్లో తీసుకుంటే మంచిదా? దీనిపై ఆర్థిక నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ద్విచక్రవాహనం కొనుగోలు టైమ్లో ఫైనాన్స్ లేదా లోన్ చెల్లింపు కోసం ఈఎంఐ(EMI) ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతంది :
మీరు బైక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాయిదాల పద్ధతి(EMI) ఎంచుకుంటే.. వెహికల్ ఖరీదు మొత్తం ఒకేసారి కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. దాంతో కొంచెం ఎక్కువ ధర బైక్నైనా కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీ డ్రీమ్ బైక్ తీసుకునేందుకు ఇదొక మంచి అవకాశం. అలాగే, కొన్నిసార్లు తగినంత డబ్బు లేకపోవడం వల్ల రాజీపడి మన అవసరాలకు తగిన ద్విచక్రవాహనం తీసుకోలేకపోతాం. అదే లోన్ లేదా ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే అలా రాజీపడాల్సిన అవసరం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు.
ఆర్థిక ఉపశమనం :
బైక్/స్కూటీ/స్కూటర్ కొనుగోలు కోసం ఒకేసారి డబ్బు చెల్లిస్తే మీ జేబులు ఖాళీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పైగా మీరు సేవ్ చేసిన డబ్బు నుంచి కొంత సొమ్ము తీయాల్సి రావొచ్చు. అలాంటి టైమ్లో ఏవైనా అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తితే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. అదే, ఈఎంఐ ఎంచుకుంటే మీ పొదుపు జోలికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు. అలాంటప్పుడు మీరు ఎలాంటి ప్రాబమ్స్ను ఎదుర్కోవడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నట్లే అంటున్నారు.
పొదుపు చేయడం అలవడుతుంది :
మీరు ఈఎంఐలో బైక్ తీసుకున్నట్లయితే అందుకోసం నెల నెలా మీ ఆదాయం నుంచి కొంత డబ్బు పక్కన పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలా మీకు తెలియకుండానే పొదుపు చేయడం అలవాటు అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మీ వెహికల్ లోన్ తీరిన తర్వాత కూడా దాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తే పొదుపు పెరుగుతుందంటున్నారు. దాన్ని సరైన పద్ధతిలో మదుపు చేస్తే సంపద సైతం సృష్టించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
తక్షణ రుణ సదుపాయం :
చాలా మంది పత్రాలు, ప్రక్రియలకు భయపడే లోన్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడుతుంటారు. కానీ, ప్రస్తుతం చాలా కంపెనీలు తక్షణమే ఆన్లైన్లో రుణాలు అందిస్తున్నాయి. అన్ని అర్హతలూ ఉండి పత్రాలన్నింటినీ ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తే గంటల్లో లోన్స్ మంజూరు చేస్తున్న సంస్థలు ఉన్నాయి. అయితే, వీటి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కంపెనీల విశ్వసనీయతను గుర్తించడంలో విఫలమైతే ఇబ్బందులు తప్పవని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
తక్కువ వడ్డీ రేటు! :
ప్రస్తుతం కొన్ని బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు తక్కువ వడ్డీ రేటుకే లోన్స్ అందిస్తున్నాయి. ఇది ఒక మంచి అవకాశం అనే చెప్పుకోవాలి. టూ వీలర్ లోన్స్పై వడ్డీ రేట్లు 7.60% నుంచి 28% శాతం వరకు ఉంటున్నాయి. అయితే, ఈ వడ్డీ రేటు అనేది మీరు తీసుకునే బ్యాంకు, కాలపరిమితిని బట్టి మారుతూ ఉంటుందని గమనించాలి.
ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ :
ఒకవేళ మీరు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వారైతే.. టూ వీలర్ లోన్పై కట్టే వడ్డీకి పన్ను మినహాయింపులు కూడా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
Note : ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం చేస్తున్న సూచనలు మాత్రమే. వీటిని పాటించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.
