వాట్సాప్ను నమ్మలేమన్న ఎలాన్ మస్క్, టెలిగ్రామ్ సీఈఓ- అవన్నీ అబద్ధాలన్న మెటా
వాట్సాప్ ఎన్క్రిప్షన్పై మస్క్, దురోవ్ ఆరోపణలు- నిజమైన ప్రైవసీ కోసం ఎక్స్ ఛాట్లోకి మారిపోవాలన్న మస్క్- చరిత్రలోనే అతిపెద్ద కన్జ్యూమర్ మోసమన్న దురోవ్
Published : April 10, 2026 at 12:06 PM IST
Whatsapp Vs X Vs Telegram : వాట్సాప్ను నమ్మలేం అంటూ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) అధిపతి ఎలాన్ మస్క్, టెలిగ్రామ్ సీఈఓ పావెల్ దురోవ్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టించాయి. వాట్సాప్ మెసేజ్లన్నీ ప్రైవేట్ అనే వాదనతో విభేదిస్తూ మెటా(ఫేస్బుక్), వాట్సాప్లపై మార్చి 25న అమెరికాలో దాఖలైన క్లాస్ యాక్షన్ న్యాయ వ్యాజ్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ గురువారం రోజు (ఏప్రిల్ 9న) ఎలాన్ మస్క్ ఒక ట్వీట్ చేశారు. వాట్సాప్ను నమ్మలేం అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఆ వెంటనే మస్క్ మరో ట్వీట్ చేశారు. మెసేజింగ్, వాయిస్ కాల్స్, వీడియో కాల్స్ కోసం వాట్సాప్ యూజర్లు వెంటనే ఎక్స్ ఛాట్లోకి మారిపోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎక్స్ ఛాట్ నిజమైన ప్రైవసీ అనే గొప్ప ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుందని ఆయన రాసుకొచ్చారు. వాట్సాప్లో ఎన్క్రిప్షన్ అనేది చరిత్రలోనే అతిపెద్ద కన్జ్యూమర్ మోసం అంటూ టెలిగ్రామ్ సీఈఓ పావెల్ దురోవ్ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10న) ఒక ట్వీట్ చేశారు. వందల కోట్ల మంది యూజర్లను వాట్సాప్ మోసగిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. వాట్సాప్ అందరు యూజర్ల మెసేజ్లను చదువుతుందని, వాటిని థర్డ్ పార్టీలకు షేర్ చేస్తుందన్నారు. వాట్సాప్లో ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఎన్నడూ జరగలేదని, ఇకపైనా జరగదని దురోవ్ వ్యాఖ్యానించారు.
మెటా, వాట్సాప్ రియాక్షన్ ఇదీ
ఎలాన్ మస్క్, పావెల్ దురోవ్ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10న) మెటా అధికార ప్రతినిధి, వాట్సాప్ టీమ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. వాట్సాప్కు చెందిన మెసేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ వ్యవస్థపై పలువురు చేసిన ఆరోపణలన్నీ పూర్తిగా అబద్ధాలని, అవి అసంబద్ధమైనవని వారు తేల్చి చెప్పారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో వాట్సాప్పై దాఖలైన న్యాయ వ్యాజ్యంలోని ఆరోపణలు కూడా అవాస్తవాలే అని స్పష్టం చేశారు. సిగ్నల్ ప్రొటొకాల్ను వినియోగించి అన్ని వాట్సాప్ మెసేజ్లను ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉంచుతామని, మెసేజ్ పంపిన వ్యక్తి, రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి మినహా ఎవ్వరూ వాటిని చదవలేరని వాట్సాప్ టీమ్ వెల్లడించింది.
ఎలాన్ మస్క్ VS మార్క్ జుకర్బర్గ్
ఎక్స్ అధిపతి ఎలాన్ మస్క్, మెటా (ఫేస్బుక్) సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ సోషల్ మీడియా మొగల్స్గా ఓ వెలుగు వెలుగుతున్నారు. వారిద్దరి మధ్య చాలా కాలంగా వ్యాపారపరమైన పోటీ ఉంది. ఈక్రమంలోనే 2022 అక్టోబరు 27న ట్విట్టర్ను ఎలాన్ మస్క్ కొనుగోలు చేశారు. తనతో కేజ్ ఫైట్ చేయడానికి రావాలని జుకర్బర్గ్ను కోరుతూ 2023 జూన్లో ఎలాన్ మస్క్ ఒక ట్వీట్ చేశారు. బ్రెజీలియన్ జియూ జిట్సులో శిక్షణ పొందిన జుకర్బర్గ్ దీనిపై స్పందిస్తూ, తనకు లొకేషన్ను పంపాలంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఎలాన్ మస్క్కు రిప్లై ఇచ్చారు. ఈనేపథ్యంలో ఎక్స్కు పోటీగా 2023 జులై 5న థ్రెడ్స్ను మెటా లాంచ్ చేసింది. 2025లో తన ఏఐ ఛాట్బోట్ గ్రోక్ను హైలైట్ చేస్తూ ఒక మీమ్ను ఎలాన్ మస్క్ ట్వీట్ చేశారు. మెటా ఏఐ కంటే అధునాతనమైంది గ్రోక్ ఏఐ అని ఆయన ప్రకటించారు.
వాట్సాప్పై దాఖలైన 2 వ్యాజ్యాలివీ
- వాట్సాప్ మెసేజ్లు, ఛాట్లు, కాల్స్ ఎన్క్రిప్షన్పై ప్రశ్నలు, సందేహాలను లేవనెత్తుతూ ఈ ఏడాది అమెరికాలో 2 న్యాయపరమైన వ్యాజ్యాలు దాఖలయ్యాయి.
- వాట్సాప్పై తొలి వ్యాజ్యం 2026 జనవరి 23న కాలిఫోర్నియా ఉత్తర జిల్లా కోర్టులో దాఖలైంది. ఇది గ్లోబల్ క్లాస్ యాక్షన్ న్యాయ వ్యాజ్యం. వివిధ దేశాలకు చెందిన ఏడుగురు వాట్సాప్ యూజర్లు కలిసి ఈ పిటిషన్ వేశారు. వీరిలో ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియన్లు, అల్కా గౌర్ అనే భారతీయురాలు, ఇద్దరు బ్రెజీలియన్లు, 1 మెక్సికన్, 1 దక్షిణాఫ్రికా పౌరుడు ఉన్నారు. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ పేరుతో యూజర్లను వాట్సాప్ తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని వారు ఆరోపించారు. అన్ని వాట్సాప్ మెసేజ్లను తెర వెనుక నుంచి చదువుతున్నారని, విశ్లేషిస్తున్నారని పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు.
- వాట్సాప్పై రెండో వ్యాజ్యం 2026 మార్చి 25న కాలిఫోర్నియా ఉత్తర జిల్లా కోర్టులో దాఖలైంది. అమెరికాకు చెందిన వాట్సాప్ యూజర్లు వై షిరాజీ, నిదా సామ్సన్లు ‘యూఎస్ క్లాస్ యాక్షన్ న్యాయ వ్యాజ్యాన్ని’ వేశారు. మెటా, వాట్సాప్లు అక్రమంగా యూజర్ల మెసేజ్లను చూశాయని, చదివాయని, వాటిని స్టోర్ చేశాయని వారు ఆరోపించారు. ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ పేరుతో ఇస్తున్న హామీని వాట్సాప్ నిలుపుకోవడం లేదన్నారు.
- ఈ రెండు న్యాయ వ్యాజ్యాల్లోనూ పిటిషనర్లు ఒకే విధమైన డిమాండ్లు చేశారు. వాట్సాప్ మెసేజ్లు, కాల్స్ ఎన్క్రిప్షన్పై న్యాయ విచారణ జరగాలని వారు కోరారు. వాట్సాప్ బాధితులకు పరిహారాన్ని అందించాలని, యూజర్లకు జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయాలని కోర్టుకు విన్నవించారు.