స్పేస్ఎక్స్ ఐపీఓ- ప్రపంచంలో మొదటి ట్రిలియనీర్గా మస్క్!
స్పేస్ఎక్స్ ఐపీఓతో భారీగా పెరగనున్న మస్క్ సంపద- ఏకంగా 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరే ఛాన్స్!
Published : June 12, 2026 at 8:36 PM IST
Elon Musk SpaceX IPO : ప్రపంచంలో అతిపెద్ద కుబేరుడైన ఎలాన్ మస్క్ తొలి ట్రిలియనీర్గా రికార్డు సృష్టించనున్నారు. ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే దిగ్గజ సంస్థలైన టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ సంస్థల అధిపతి అయిన ఎలాన్ మస్క్ తాజాగా స్పేస్ ఎక్స్ ఐపీఓతో సంపద శిఖరాగ్రానికి చేర్చుకున్నారు. ఇవాళ అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఆయన సంపద 1.1ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉంది. ఆటోమోటివ్, అంతరిక్షం, ఏఐ, సోషల్ మీడియా రంగాల్లో మస్క్ హవా కొనసాగుతోంది.
ఎలాన్ మస్క్ క్రేజ్
ప్రస్తుత ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో అపర కుబేరుడు ఎలన్ మస్క్ సంపాదించుకున్న క్రేజ్ మరే ఇతర వ్యాపారవేత్తకూ దక్కలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. తన అసాధారణ అడుగులతో ప్రపంచంలోనే తొలి లక్ష కోట్ల డాలర్ల అధిపతిగా చరిత్ర సృష్టించనున్నారు. సంపన్న వర్గాలపై వ్యతిరేకత పెరుగుతున్న ప్రస్తుత కాలంలోనూ వారెన్ బఫెట్ లాంటి సాధారణ వ్యవహారశైలి లేకపోయినప్పటికీ, మస్క్ తనకంటూ అత్యంత విశ్వసనీయమైన అభిమాన గణాన్ని సంపాదించుకున్నారు. మస్క్ సామ్రాజ్యానికి కేంద్ర బిందువులైన ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ 'టెస్లా', 'స్పేస్ ఎక్స్' పెట్టుబడిదారులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. జూన్ 11న స్పేస్ ఎక్స్ ఐపీఓ ద్వారా రికార్డు స్థాయిలో 75 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను సమీకరించి తన సత్తా చాటింది. ఈ షేర్ల విక్రయానికి ముందు ఫోర్బ్స్ అంచనా ప్రకారం మస్క్ సంపద సుమారు 780 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు లారీ పేజ్ కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. రెండో స్థానంలో ఉన్న లారీ పేజ్ సంపద సుమారు 300 బిలియన్ డాలర్లు కాగా, స్పేస్ ఎక్స్ ఐపీఓ ద్వారా మస్క్ సాధించే సంపదలో అది మూడో వంతు కంటే తక్కువే అని ఫోర్బ్స్ అంచనా వేసింది. ఇప్పటి వరకు ఒరాకిల్ వ్యవస్థాపకుడు లారీ ఎల్లిసన్ మాత్రమే 400 బిలియన్ డాలర్ల సంపదను చేరుకోగలిగారని తెలిపింది. మస్క్ సంపదలో ఎక్కువ భాగం స్పేస్ ఎక్స్లోనే ఉంది. ఇందులో ఆయనకు సుమారు 866 బిలియన్ డాలర్ల వాటా ఉంది. ఇవాళ షేర్ల ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత టెస్లా, ఇతర సంస్థ ఆస్తులతో కలిపి మస్క్ నికర సంపద 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్లను చేరుతుందని ఫోర్బ్స్, రాయిటర్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి.
టెస్లా, స్పేస్ ఎక్స్ ద్వారా ప్రపంచంలో చాలా మందికి పరిచయమైన మస్క్ 2022లో 44 బిలియన్ డాలర్లతో సోషల్ మీడియా వేదిక ట్విట్టర్ ను కొనుగోలు చేసి తన ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించారు. దీని ద్వారా కోట్లాది మంది వినియోగదారులతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం సహా రాజకీయాలు, ఇమ్మిగ్రేషన్, ప్రభుత్వ వ్యయం, వాక్ స్వాతంత్ర్యం వంటి అంశాలపై బలమైన గొంతుకగా మారారు. గత ఏడాది అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రభుత్వంలోని 'డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియెన్సీ'లో మస్క్ పాత్ర తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. ఈ రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో 2025లో టెస్లాకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనలు, బాయ్కాట్ల కారణంగా పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఆ సంస్థ విక్రయాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయినప్పటికీ స్పేస్ ఎక్స్ ద్వారా మస్క్ తన సంపదను భారీగా పెంచుకున్నారు.