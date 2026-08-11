గోల్డ్ లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే ఈజీ అప్రూవల్!
-కష్ట సమయాల్లో ఆపద్బాంధవుడిలా గోల్డ్ లోన్స్ - అయితే , రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందే కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యమట!
Published : August 11, 2026 at 4:41 PM IST
Eligibility Criteria for Gold Loans: వ్యాపారాలు, పిల్లల చదువు, సహా వివిధ రకాల ఖర్చులకు డబ్బులు కావాలనుకుంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది బంగారు రుణాలు. ఎటువంటి అవసరాలకైనా ఈ రుణాలు అనుకూలమైన ఆర్థిక పరిష్కారాన్ని అందిస్తాయి. కష్ట సమయాల్లో గోల్డ్ లోన్స్ ఆపద్బాంధవుడిలా కనపడతాయి. పైగా ఈ రుణాల కోసం ఎక్కువ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. తాకట్టు పెట్టే బంగారం విలువ, బ్యాంకు నిర్దేశించిన నిర్దిష్ట వ్యక్తిగత ప్రమాణాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, దరఖాస్తు ప్రక్రియ సజావుగా సాగడానికి, చివరి నిమిషంలో ఎలాంటి అనూహ్య సమస్యలు ఎదురుకాకుండా ఉండడానికి, రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందే కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బంగారం స్వచ్ఛత, మార్కెట్ విలువ: రుణ మొత్తాన్ని నిర్ణయించడంలో బంగారం స్వచ్ఛత కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకులు 18 నుంచి 22 క్యారెట్ల మధ్య స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారాన్ని అంగీకరిస్తాయని, బంగారం స్వచ్ఛత ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, దాని విలువ అంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ఫలితంగా రుణ మొత్తం కూడా మారుతుందంటున్నారు. ఒకవేళ అది బంగారు నాణెం అయితే 24 క్యారెట్లు ఉండాలని, కానీ కాయిన్స్ మొత్తం బరువు 50 గ్రాములకు మించకూడదంటున్నారు. అయితే, చాలా సంస్థలు రుణం కోసం బంగారు ఆభరణాలను మాత్రమే అంగీకరిస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారు కడ్డీలు, బంగారు బిస్కెట్లు లేదా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లపై రుణాలు అందుబాటులో లేవని వివరిస్తున్నారు.
ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా బంగారం ధరలు తరచూ మారుతూ ఉంటాయని, గరిష్ఠ రుణ మొత్తాన్ని నిర్ణయించడానికి లోన్ ఇచ్చే బ్యాంకు బంగారానికి సంబంధించిన ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని చెబుతున్నారు. బంగారం ధరలపై అవగాహన కలిగి ఉండడం వల్ల రుణం కోసం ఎప్పుడు దరఖాస్తు చేయాలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని, ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దరఖాస్తు చేయడం ద్వారా ఎక్కువ రుణ మొత్తాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. బంగారం విలువను నిర్ణయించడానికి బ్యాంకులు స్పష్టమైన నియమాలను కలిగి ఉన్నాయని, RBI కూడా దీనికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిందని వివరిస్తున్నారు.
లోన్-టు-వాల్యూ నిష్పత్తి: బంగారం మార్కెట్ విలువలో ఎంత శాతం రుణం తీసుకోవచ్చో ఇది సూచిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు, LTV నిష్పత్తి 70% ఉండి, మీ బంగారం మార్కెట్ విలువ రూ.1,00,000 అయితే, మీరు రూ.70,000 వరకు రుణం పొందవచ్చంటున్నారు. ఎంత రుణం తీసుకోవచ్చో లెక్కించడానికి ఈ నిష్పత్తిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం అని పేర్కొంటున్నారు. కొన్ని బ్యాంకులు బంగారం విలువను బట్టి గరిష్ఠంగా ఇన్ని లక్షల వరకు రుణం ఇస్తామని ప్రకటిస్తాయని, రుణ కాలపరమితి 12 నెలలు, అలాగే ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉంటే 36 నెలలు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
పత్రాలు, ఉద్యోగ స్థితి: గోల్డ్ లోన్ కోసం గుర్తింపు రుజువుగా ఆధార్ కార్డు, చిరునామా రుజువుగా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, నూతన పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో అవసరం అంటున్నారు. బంగారంతో పాటు ఈ డాక్యుమెంట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం వల్ల దరఖాస్తు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక బంగారంపై రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలంటున్నారు.
అలాగే స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యక్తులు, ఉద్యోగులు, రైతులు, గృహిణులు, ఫించనుదారులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులుగా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్థిరమైన ఆదాయం కలిగి ఉండడం మీ అర్హతను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు. బంగారు రుణం ఆమోదాల కోసం కొన్ని బ్యాంకులు క్రెడిట్ స్కోరులను కూడా చూస్తాయని, రుణంపై కొంత శాతం ప్రాసెసింగ్ చార్జీలను కూడా వసూలుజేస్తాయంటున్నారు. అయితే ఈ ఛార్జీలు బ్యాంకులను బట్టి మారతాయంటున్నారు.
భద్రత: రుణ కాలపరిమితిలో తాకట్టు పెట్టిన బంగారు వస్తువుకు ఏదైనా నష్టం వాటిల్లితే, వాటి మరమ్మతు ఖర్చును బ్యాంకే భరిస్తుందని RBI పేర్కొంది. అంటే తాకట్టు పెట్టిన బంగారం నష్టపోయిన సందర్భంలో బ్యాంకులు రుణగ్రహీతకు లేదా చట్టపరమైన వారసులకు తగిన విధంగా నష్టపరిహారం చెల్లిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ, రుణ చెల్లింపులు పూర్తయిన తర్వాత తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడుదల చేయడంలో బ్యాంకు ఆలస్యం చేస్తే, ఆ ఆలస్యానికి బ్యాంకే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని.. కాలపరిమితి దాటిన ప్రతి రోజుకు బ్యాంకు.. రుణగ్రహీత లేదా చట్టపరమైన వారసులకు రూ.5 వేలు చొప్పున నష్టపరిహారం చెల్లించాలంటున్నారు.
రుణం డిఫాల్టయితే: బంగారు రుణాల ద్వారా ఆస్తి విలువలో అధిక శాతం రుణం లభిస్తుందవు, ఈ రుణాలు సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపు విధానాలను కూడా అందిస్తాయంటున్నారు. అయితే, ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రుణాన్ని సకాలంలో తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైతే, బంగారు ఆభరణాలను కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉందంటున్నారు. ఎందుకంటే రుణం డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు, బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థ రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి రాబట్టుకోవడానికి ఆ బంగారాన్ని వేలం వేసే అధికారం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి సకాలంలో డబ్బులు చెల్లించేలా చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
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