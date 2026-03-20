SBI సూపర్​ స్కీమ్​ - ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే నెలనెలా పక్కా ఆదాయం!

సాధారణ పౌరులు, సీనియర్​ సిటిజన్స్​ కోసం స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా అద్భుతమైన స్కీమ్​ - రిస్క్​ లేకుండా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం!

SBI Annuity Deposit Scheme
Published : March 20, 2026 at 6:05 PM IST

SBI Annuity Deposit Scheme: అవసరానికి పనికొస్తుందని చాలా మంది పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పొదుపు చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. అయితే సేవింగ్స్​ను అలానే ఉంచితే పెద్దగా లాభం ఉండదు. దాని నుంచి కూడా తిరిగి ఆదాయం పొందడం ముఖ్యం. అలాగని బయట వడ్డీలకు తిప్పడం అంత సురక్షితం కాదు. పోనీ ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేస్తే కాలపరిమితి ముగిసే వరకు వేచి చూడాలి. అలా కాకుండా ఎక్కడైనా మదుపు చేద్దామంటే.. రాబడిపై కచ్చితమైన హామీ ఉండదు. అయితే ఇలాంటి సమస్యలకు ఎస్‌బీఐ యాన్యుటీ డిపాజిట్‌ స్కీమ్‌ బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ ఈ స్కీమ్​ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎంత పొదుపు చేస్తే ఎంత లాభం అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

యాన్యుటీ డిపాజిట్‌ స్కీమ్‌ అంటే: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేస్తే అసలు, వడ్డీ కలిపి ఒకేసారి గడువు ముగిసిన తర్వాత వస్తాయి. కానీ ఈ స్కీమ్​లో అలా కాదు. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్ చేస్తే, బ్యాంక్ ప్రతి నెలా మీకు కొంత నిర్ణీత మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తుంది. ఈ మంత్లీ చెల్లింపులో అసలులో కొంత భాగం , దానికి వచ్చే వడ్డీ రెండూ కలిసి ఉంటాయి. అంటే మీ పెట్టుబడి క్రమంగా వాయిదాల రూపంలో మీకు తిరిగి అందుతుందన్నమాట.

స్కీమ్‌ ఫీచర్లు:

  • డిపాజిట్‌ చేయాల్సిన మొత్తంపై ఎలాంటి గరిష్ఠ పరిమితి లేదు. అయితే స్కీమ్​లో చేరాలంటే కనీసం వెయ్యి రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాలి. అంటే ఈ స్కీమ్​లో కనిష్ఠంగా రూ.1000, గరిష్ఠంగా నో లిమిట్​.
  • మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా 36/60/84/120 నెలల కాలపరిమితితో డిపాజిట్‌ చేయొచ్చు.
  • టర్మ్‌ డిపాజిట్‌కు వర్తించే వడ్డీరేటునే ఈ స్కీమ్​కు కూడా వర్తింపజేస్తారు.
  • ప్రతినెలా అందే యాన్యుటీ మొత్తాన్ని బ్యాంకు సేవింగ్స్​ లేదా కరెంటు అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు. అయితే నెలకు కనీసం రూ.1,000 యాన్యుటీ అందేలా డిపాజిట్‌ చేయాలి.
  • భారత్‌లో ఉన్న ఏ ఎస్‌బీఐ శాఖలోనైనా ఈ పథకం అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ఏ ఎస్‌బీఐ బ్రాంచికైనా పథకాన్ని బదిలీ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. నామినీని కూడా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
  • ఓ నెలలో ఏ తేదీనైతే డిపాజిట్‌ చేస్తారో.. తర్వాత నెల నుంచి అదే రోజున యాన్యుటీ అందుతుంది. ఒకవేళ ఆ తేదీ ఏదైనా నెలలో లేనట్లయితే వచ్చే నెల మొదటిరోజు యాన్యుటీ మొత్తం డిపాజిట్‌ అవుతుంది.
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మీరు డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంలో సుమారు 75 శాతం వరకు లోన్ తీసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.

అర్హులు ఎవరు:

  • భారత పౌరసత్వం ఉన్న ఎవరైనా ఈ స్కీమ్‌లో చేరొచ్చు.
  • మైనర్లకు కూడా పథకం అందుబాటులో ఉంది.
  • ఎన్‌ఆర్‌ఈ, ఎన్‌ఆర్‌ఓ కేటగిరీలోకి వచ్చే కస్టమర్లకు ఈ స్కీమ్​లో చేరేందుకు అనుమతి లేదు.

ఉపసంహరణ నియమాలు:

  • రూ.15 లక్షలు వరకు పెట్టుబడి పెడితే ముందస్తు ఉపసంహరణ ఆప్షన్‌ అందుబాటులో ఉంది. అయితే టర్మ్‌ డిపాజిట్‌ నిబంధనల ప్రకారం కొంత మొత్తం పెనాల్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ డిపాజిటర్‌ మరణిస్తే మిగిలిన మొత్తాన్ని నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసులకు అందిస్తారు. ఎలాంటి పెనాల్టీ ఉండదు.

ఎంత పెట్టుబడి పెడితే నెలకు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది: ఉదాహరణకు.. ఒక వ్యక్తి ఐదేళ్ల కాలపరిమితితో రూ.5 లక్షలను ఎస్‌బీఐ యాన్యుటీ డిపాజిట్‌ స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెడితే ప్రస్తుతం ఉన్న టర్మ్‌ డిపాజిట్‌ రేట్ల ప్రకారం సదరు వ్యక్తి నెలకు రూ.9,800 వరకు స్థిరమైన యూన్యుటీ పొందుతారు. అదే 5 సంవత్సరాల కాలానికి గానూ ఈ పథకంలో రూ. 15 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే, నెలకు సుమారుగా రూ. 30వేల వరకు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ మొత్తం మీరు ఎంచుకున్న టెన్యూర్​, ఆ సమయంలో ఉన్న వడ్డీ రేట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

