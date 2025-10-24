షేర్లపై డివిడెండ్ అందడం లేదా? వీటిని తిరిగి తెచ్చుకోవడం ఎలా? 'ఈనాడు' వెబినార్లో తెలుసుకోండిలా?
పెట్టుబడిదారుల సందేహాలు నివృత్తికి ఈనాడ్ వెబినార్
Published : October 24, 2025 at 3:57 PM IST
Eenadu Webinar on Dividend : మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులా? మీ పెట్టుబడులను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం ఎలా? అని ఆలోచిస్తున్నారా? క్లెయిమ్ చేయని డివిడెండ్లు, షేర్లను మదుపరులు తిరిగి పొందడం సాధ్యమేనా? ఇలాంటి అంశాలపై మనలో చాలా మందికి సందేహాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వీటిని నివృత్తి చేసేందుకు ఈనాడు ఉచిత వెబినార్ కార్కక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. అక్టోబరు 26న (ఆదివారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకూ జూమ్ వేదికపై ఈ అవగాహన సదస్సు ఉండనుంది. చాలా ఏళ్ల క్రితం కొన్న షేర్లు మీ దగ్గర ఫిజికల్ రూపంలో ఉన్నాయా? షేర్లపై డివిడెండ్ అందడం లేదా? ఇప్పుడు ఆ షేర్లను తిరిగి మీ డీమ్యాట్ ఖాతాలోకి ఎలా తీసుకురావాలి? ఐఈపీఎఫ్ఏకి వెళ్లిన షేర్ల, డివిడెండ్ పరిస్థితి ఏమిటి? వాటిని ఎలా వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి? ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలను ఐఈపీఎఫ్ఏ, సెబీ ఉన్నతాధికారులు, రిజిస్ట్రార్, డిపాజిటరీ సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ వెబినార్లో పాల్గొని నివృత్తి చేస్తారు. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నవారికి ఎన్నో అంశాలపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఈ వెబినార్ మంచి అవకాశం కల్పిస్తుందని, తప్పక పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
డివిడెండ్ అంటే ఏంటి?
కంపెనీలు ప్రతీ ఆర్థిక సంవత్సరంలో తమ ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే లాభాలు ఆర్జించిన సంస్థలు డివిడెండ్నూ ప్రకటిస్తున్నాయి. అయితే, కంపెనీలు తన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని వాటాదార్లకు చెల్లిస్తాయి. ఈ మొత్తాన్నే డివిడెండ్ అని పిలుస్తారు.
