షేర్లపై డివిడెండ్‌ అందడం లేదా? వీటిని తిరిగి తెచ్చుకోవడం ఎలా? 'ఈనాడు' వెబినార్​లో తెలుసుకోండిలా?

పెట్టుబడిదారుల సందేహాలు నివృత్తికి ఈనాడ్​ వెబినార్​

Eenadu Webinar on Dividend
Eenadu Webinar on Dividend (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Eenadu Webinar on Dividend : మీరు స్టాక్ మార్కెట్​లో పెట్టుబడిదారులా? మీ పెట్టుబడులను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం ఎలా? అని ఆలోచిస్తున్నారా? క్లెయిమ్​ చేయని డివిడెండ్లు, షేర్లను మదుపరులు తిరిగి పొందడం సాధ్యమేనా? ఇలాంటి అంశాలపై మనలో చాలా మందికి సందేహాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే వీటిని నివృత్తి చేసేందుకు ఈనాడు ఉచిత వెబినార్‌ కార్కక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. అక్టోబరు 26న (ఆదివారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకూ జూమ్‌ వేదికపై ఈ అవగాహన సదస్సు ఉండనుంది. చాలా ఏళ్ల క్రితం కొన్న షేర్లు మీ దగ్గర ఫిజికల్‌ రూపంలో ఉన్నాయా? షేర్లపై డివిడెండ్‌ అందడం లేదా? ఇప్పుడు ఆ షేర్లను తిరిగి మీ డీమ్యాట్‌ ఖాతాలోకి ఎలా తీసుకురావాలి? ఐఈపీఎఫ్‌ఏకి వెళ్లిన షేర్ల, డివిడెండ్‌ పరిస్థితి ఏమిటి? వాటిని ఎలా వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి? ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలను ఐఈపీఎఫ్‌ఏ, సెబీ ఉన్నతాధికారులు, రిజిస్ట్రార్, డిపాజిటరీ సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ వెబినార్‌లో పాల్గొని నివృత్తి చేస్తారు. ముఖ్యంగా స్టాక్‌ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నవారికి ఎన్నో అంశాలపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఈ వెబినార్‌ మంచి అవకాశం కల్పిస్తుందని, తప్పక పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

డివిడెండ్​ అంటే ఏంటి?
కంపెనీలు ప్రతీ ఆర్థిక సంవత్సరంలో తమ ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే లాభాలు ఆర్జించిన సంస్థలు డివిడెండ్‌నూ ప్రకటిస్తున్నాయి. అయితే, కంపెనీలు తన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని వాటాదార్లకు చెల్లిస్తాయి. ఈ మొత్తాన్నే డివిడెండ్‌ అని పిలుస్తారు.

Eenadu Webinar on Dividend
ఈనాడ్​ వెబినార్​ (ETV Bharat)

విదేశీ వైద్య విద్య- అవకాశాలపై వెబినార్​
అంతకుముందు కూడా విదేశీ వైద్య విద్య- అవకాశాలు, ఐటీ ఉద్యోగాలు- నైపుణ్యాలపై ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వెబినార్‌ నిర్వహించింది. అక్టోబర్​ 5న నిర్వహించిన విదేశీ వైద్య విద్య వెబనార్​లో విద్యార్థుల్లో నెలకొన్న అనేక సందేహాలను తీర్చారు. నేషనల్‌ మెడికల్‌ కమిషన్‌ (ఎన్‌ఎంసీ) నిర్దేశించిన నియమ నిబంధనలపై అవగాహనతో ముందడుగు వేస్తే ఇతర దేశాల్లో ఎంబీబీఎస్‌ను నిరభ్యంతరంగా అభ్యసించవచ్చని నిపుణులు సూచించారు. జూమ్‌ వేదికపై జరిగిన ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులూ పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల సందేహాలను తెలంగాణ మెడికల్‌ కౌన్సిల్‌ వైస్‌ చైర్మన్‌ డా. జి. శ్రీనివాస్‌ నివృత్తి చేయగా, సమన్వయకర్తగా ప్రొ. నీలమేఘశ్యామ్‌ దేశాయి వ్యవహరించారు.

మరోవైపు ఐటీ ఉద్యోగాలు- నైపుణ్యాలపై ఈనాడు, కె.ఎల్‌. యూనివర్సిటీలు సంయుక్తంగా ఆన్‌లైన్‌లో ఉచిత వెబినార్‌ నిర్వహించింది. అక్టోబరు 12న జూమ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఈ అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది. డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌ చదివినవారు తగిన ప్రాక్టికల్‌ నైపుణ్యాలను పెంచుకోగలిగితే ఐటీ కొలువులను అందిపుచ్చుకోవచ్చని సూచించారు. ఈక్రమంలోనే ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీల హెచ్‌ఆర్‌ పర్సన్స్‌ ఈ వెబినార్‌లో పాల్గొని పోర్ట్‌ఫోలియోల నిర్మాణం, ఇంటర్వ్యూ టిప్స్, రిక్రూటర్లతో నేరుగా నెట్‌వర్కింగ్‌ మొదలైనవి వివరించారు. దీంతో పాటుగా విద్యార్థులూ, తల్లిదండ్రులూ అడిగే సందేహాలను నివృత్తి చేశారు.

EENADU WEBINAR ON DIVIDEND

