రూపాయి కట్టకుండానే - రూ.7లక్షల ఉచిత ఇన్సూరెన్స్! - EDLI స్కీమ్ గురించి తెలుసా?
- ఈపీఎఫ్ ఉద్యోగుల కుటుంబాల కోసం బీమా పథకం - ప్రీమియం చెల్లించకుండానే నామినీకి సొమ్ము
Published : February 6, 2026 at 4:07 PM IST
EDLI Scheme Details: కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఎటువంటి కష్టమూ రాకూడదని రేయింబవళ్లు కష్టపడతుంటారు ఇంటి పెద్దలు. కానీ అనుకోని ప్రమాదం జరిగి ఇంటి యజమాని దూరమైతే ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడ్డట్టే. అందుకే మరణించినా ఫ్యామిలీకి లోటు ఉండకూడదని కోరుకునేవారు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి బీమా పథకాలు తీసుకుంటుంటారు. కానీ, ప్రీమియం పెద్ద మొత్తంలో ఉండడం వల్ల చాలా మంది ఈ బీమా తీసుకోలేకపోతున్నారు. అయితే ఇప్పుడా ఆ ఇబ్బంది లేకుండా, మరీ ముఖ్యంగా ఒక్క రూపాయి కట్టకుండానే దాదాపు రూ.7లక్షల వరకు బీమా పొందొచ్చు. అందుకు మీకు EPF అకౌంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. పీఎఫ్ అకౌంట్ కలిగిన ఉద్యోగులకు ఈడీఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా ఉచిత ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తోంది ఈపీఎఫ్ఓ. మరి, EDLI స్కీమ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది? ప్రయోజనాలేంటి? దీన్ని ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
EDLI స్కీమ్ అంటే: ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల్లో పని చేసే ఎంప్లాయీస్కు జీవిత బీమా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 1976లో ఓ పథకం తీసుకొచ్చింది. అదే ఎంప్లాయిస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ (EDLI). ఉద్యోగి మరణించినప్పుడు నామినీ ఏకకాలంలో బీమా మొత్తాన్ని అందుకుంటారు.
ఈ స్కీమ్కు ఎవరు అర్హులు?: ఈపీఎఫ్లోని క్రియాశీల చందాదారులందరికీ.. అంటే EPFO ఖాతాను కలిగి ఉన్న ఏ ఉద్యోగి అయినా ఆటోమేటిక్గా EDLI స్కీమ్కు అర్హులు అవుతారు. పైగా ఈ ఇన్సూరెన్స్ పొందడానికి ఉద్యోగి ఎటువంటి డబ్బూ చెల్లించనవసరం లేదు. EDLI నిబంధనల ప్రకారం యజమాని.. ఉద్యోగి బేసిక్, డీఏలో 0.5% పే చేయాలి. ఈపీఎఫ్వో చట్టం వర్తించే అన్ని ఫ్యాక్టరీలు, ఇతర సంస్థల ఉద్యోగులకూ ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.
స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ :
- సర్వీసులో ఉన్న ఉద్యోగి దురదృష్టవశాత్తు మరణించినప్పుడు అర్హత గల కుటుంబసభ్యులకు రూ.7 లక్షల గరిష్ఠ ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని ఒకేసారి 'EPFO' అందిస్తుంది.
- మరణించిన సభ్యుడు మరణానికి ముందు 12 నెలల పాటు నిరంతర ఉద్యోగ సర్వీసులో ఉంటే.. కనీస హామీ ప్రయోజనం కింద కుటుంబ సభ్యులకు రూ.2.50 లక్షలు అందజేస్తారు.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :
- ఫారమ్ 5(IF) - బీమా మొత్తం క్లెయిమ్ చేయడం కోసం.
- ఉద్యోగి డెత్ సర్టిఫికెట్ (ఒరిజినల్)
- వారసత్వ సర్టిఫికెట్
- ఫారమ్ 20 - EPF అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ విత్డ్రా కోసం
- ఫారమ్ 10C/10D -
- నామినీ మైనర్ అయితే గార్డియన్షిప్ సర్టిఫికెట్ అవసరం
- నామినీ అకౌంట్కు సంబంధించిన క్యాన్సిల్డ్ చెక్
ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి?
- EDLI కింద బీమా మొత్తాన్ని క్లెయిమ్ చేయడానికి నామినీ నమోదు కానట్లయితే, కుటుంబ సభ్యులు లేదా చట్టపరమైన వారసులు దాని కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- అయితే, మరణించిన వ్యక్తి ఆ సమయంలో EPF స్కీమ్కు యాక్టివ్ కంట్రిబ్యూటర్గా ఉండాలి. EDLI ఫారం 5(IF)ను నామినీ కంప్లీట్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. అలాగే.. క్లెయిమ్ ఫారమ్పై యజమాని సంతకం చేసి ధ్రువీకరించాలి.
- క్లెయిమ్ కోసం నామినీ తప్పనిసరిగా అన్ని డాక్యుమెంట్లనూ ప్రాంతీయ EPF కమిషనర్ కార్యాలయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈపీఎఫ్ కమిషనర్ క్లెయిమ్ స్వీకరించిన 30 రోజులలోపు క్లెయిమ్ డబ్బును అకౌంట్కు బదిలీ చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణాల వల్ల క్లెయిమ్ లేట్ అయితే సంవత్సరానికి 12% వడ్డీతో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
