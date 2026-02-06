ETV Bharat / business

రూపాయి కట్టకుండానే - రూ.7లక్షల ఉచిత ఇన్సూరెన్స్!​ - EDLI స్కీమ్​ గురించి తెలుసా?

- ఈపీఎఫ్​ ఉద్యోగుల కుటుంబాల కోసం బీమా పథకం - ప్రీమియం చెల్లించకుండానే నామినీకి సొమ్ము

EDLI Scheme Details
EDLI Scheme Details (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
EDLI Scheme Details: కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఎటువంటి కష్టమూ రాకూడదని రేయింబవళ్లు కష్టపడతుంటారు ఇంటి పెద్దలు. కానీ అనుకోని ప్రమాదం జరిగి ఇంటి యజమాని దూరమైతే ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడ్డట్టే. అందుకే మరణించినా ఫ్యామిలీకి లోటు ఉండకూడదని కోరుకునేవారు టర్మ్​ ఇన్సూరెన్స్ వంటి బీమా పథకాలు తీసుకుంటుంటారు. కానీ, ప్రీమియం పెద్ద మొత్తంలో ఉండడం వల్ల చాలా మంది ఈ బీమా తీసుకోలేకపోతున్నారు. అయితే ఇప్పుడా ఆ ఇబ్బంది లేకుండా, మరీ ముఖ్యంగా ఒక్క రూపాయి కట్టకుండానే దాదాపు రూ.7లక్షల వరకు బీమా పొందొచ్చు. అందుకు మీకు EPF​ అకౌంట్​ ఉంటే సరిపోతుంది. పీఎఫ్​ అకౌంట్​ కలిగిన ఉద్యోగులకు ఈడీఎల్ఐ స్కీమ్ ద్వారా ఉచిత ఇన్సూరెన్స్ అందిస్తోంది ఈపీఎఫ్​ఓ. మరి, EDLI స్కీమ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది? ప్రయోజనాలేంటి? దీన్ని ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

EDLI స్కీమ్ అంటే: ప్రైవేట్‌ రంగ సంస్థల్లో పని చేసే ఎంప్లాయీస్​కు జీవిత బీమా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 1976లో ఓ పథకం తీసుకొచ్చింది. అదే ఎంప్లాయిస్​ డిపాజిట్‌ లింక్డ్​ ఇన్సూరెన్స్‌ స్కీమ్‌ (EDLI). ఉద్యోగి మరణించినప్పుడు నామినీ ఏకకాలంలో బీమా మొత్తాన్ని అందుకుంటారు.

ఈ స్కీమ్​కు ఎవరు అర్హులు?: ఈపీఎఫ్​లోని క్రియాశీల చందాదారులందరికీ.. అంటే EPFO ఖాతాను కలిగి ఉన్న ఏ ఉద్యోగి అయినా ఆటోమేటిక్‌గా EDLI స్కీమ్‌కు అర్హులు అవుతారు. పైగా ఈ ఇన్సూరెన్స్ పొందడానికి ఉద్యోగి ఎటువంటి డబ్బూ చెల్లించనవసరం లేదు. EDLI నిబంధనల ప్రకారం యజమాని.. ఉద్యోగి బేసిక్‌, డీఏలో 0.5% పే చేయాలి. ఈపీఎఫ్‌వో చట్టం వర్తించే అన్ని ఫ్యాక్టరీలు, ఇతర సంస్థల ఉద్యోగులకూ ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది.

స్కీమ్​ బెనిఫిట్స్​ :

  • సర్వీసులో ఉన్న ఉద్యోగి దురదృష్టవశాత్తు మరణించినప్పుడు అర్హత గల కుటుంబసభ్యులకు రూ.7 లక్షల గరిష్ఠ ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని ఒకేసారి 'EPFO' అందిస్తుంది.
  • మరణించిన సభ్యుడు మరణానికి ముందు 12 నెలల పాటు నిరంతర ఉద్యోగ సర్వీసులో ఉంటే.. కనీస హామీ ప్రయోజనం కింద కుటుంబ సభ్యులకు రూ.2.50 లక్షలు అందజేస్తారు.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :

  • ఫారమ్​ 5(IF) - బీమా మొత్తం క్లెయిమ్ చేయడం కోసం.
  • ఉద్యోగి డెత్​ సర్టిఫికెట్​ (ఒరిజినల్​)
  • వారసత్వ సర్టిఫికెట్‌
  • ఫారమ్​ 20 - EPF అకౌంట్​లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ విత్‌డ్రా కోసం
  • ఫారమ్​ 10C/10D -
  • నామినీ మైనర్​ అయితే గార్డియన్‌షిప్‌ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం
  • నామినీ అకౌంట్​కు సంబంధించిన క్యాన్సిల్డ్​ చెక్​

ఎలా క్లెయిమ్‌ చేయాలి?

  • EDLI కింద బీమా మొత్తాన్ని క్లెయిమ్​ చేయడానికి నామినీ నమోదు కానట్లయితే, కుటుంబ సభ్యులు లేదా చట్టపరమైన వారసులు దాని కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • అయితే, మరణించిన వ్యక్తి ఆ సమయంలో EPF స్కీమ్‌కు యాక్టివ్‌ కంట్రిబ్యూటర్‌గా ఉండాలి. EDLI ఫారం 5(IF)ను నామినీ కంప్లీట్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. అలాగే.. క్లెయిమ్‌ ఫారమ్​పై యజమాని సంతకం చేసి ధ్రువీకరించాలి.
  • క్లెయిమ్‌ కోసం నామినీ తప్పనిసరిగా అన్ని డాక్యుమెంట్‌లనూ ప్రాంతీయ EPF కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈపీఎఫ్‌ కమిషనర్‌ క్లెయిమ్‌ స్వీకరించిన 30 రోజులలోపు క్లెయిమ్‌ డబ్బును అకౌంట్​కు బదిలీ చేస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణాల వల్ల క్లెయిమ్​ లేట్​ అయితే సంవత్సరానికి 12% వడ్డీతో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

