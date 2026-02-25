అనిల్ అంబానీకి ED షాక్- రూ. 3.7 వేల కోట్లు విలువైన నివాసం జప్తు!
అనిల్ అంబానీ నివాసం అబోడ్ను అటాచ్ చేసిన ఈడీ- ఈ ఇంటి విలువ రూ.3,716.83 కోట్లు
Published : February 25, 2026 at 6:30 PM IST
Anil Ambani Apartment ED Attached : రిలయన్స్ ఏడీఏ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీ(66) కి చెందిన ముంబయి నివాసం 'అబోడ్'ను కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) బుధవారం అటాచ్ చేసింది. ఈ నివాసం విలువ దాదాపు రూ.3,716.83 కోట్లు ఉంటుంది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) ప్రకారం అనిల్ అంబానీ ఇంటిని అటాచ్ చేశామని ఈడీ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈమేరకు ఈడీ నుంచి ఒక తాత్కాలిక ఆదేశం జారీ అయిందని చెప్పాయి.
రిలయన్స్ ఏడీఏ గ్రూప్కు చెందిన రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (ఆర్ కామ్) బ్యాంకు మోసానికి పాల్పడిందనే అభియోగాలను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ కేసులోనే ముంబయిలోని పాలీ హిల్ ఏరియాలో ఉన్న అనిల్ అంబానీ నివాసం 'అబోడ్'ను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. ఈ విలాసవంతమైన ఇంటి ఎత్తు 66 మీటర్లు. ఇందులో 17 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి. ఈనేపథ్యంలో త్వరలోనే ముంబయిలోని ఈడీ ఆఫీసులో అనిల్ అంబానీని మరోసారి ప్రశ్నిస్తారని తెలుస్తోంది. ఇంతకుముందు తొలిసారిగా 2025 ఆగస్టులో ఆయన్ను ఈడీ అధికారులు ప్రశ్నించారు. బ్యాంకును మోసగించిన కేసులో ఇప్పటివరకు అనిల్ అంబానీకి చెందిన దాదాపు రూ.15,700 కోట్లు విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది.
