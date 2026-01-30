ETV Bharat / business

రూ.40వేల కోట్ల బ్యాంక్ ఫ్రాడ్​- RCOM మాజీ ప్రెసిడెంట్ పునిత్ అరెస్ట్

ఆర్‌కామ్ ఫ్రాడ్ కేసులో ఈడీ దూకుడు- పునిత్ గార్గ్‌ను అరెస్టు చేసిన ఏజెన్సీ- తొమ్మిది రోజుల రిమాండ్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 8:52 PM IST

Punit Garg Ed Arrests : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త అనిల్ అంబానీకి చెందిన గ్రూప్ కంపెనీలపై నమోదైన సుమారు రూ.40వేల కోట్ల బ్యాంక్ రుణాల మోసం కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. తాజాగా ఈ కేసుకు సంబంధించి రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM) మాజీ ప్రెసిడెంట్ పునీత్ గార్గ్‌ను మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) శుక్రవారం తెలిపింది. గార్గ్‌ను గురువారం అదుపులోకి తీసుకోగా, దిల్లీలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్ఏ కోర్టు ఆయనకు తొమ్మిది రోజుల ఈడీ కస్టడీని విధించిందని ఫెడరల్ దర్యాప్తు సంస్థ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ లిమిటెడ్ (RCOM), దాని గ్రూప్ సంస్థలు పాల్పడినట్లుగా చెబుతున్న రూ.40వేల కోట్లకు పైగా బ్యాంక్ మోసం, మనీ లాండరింగ్‌పై జరుగుతున్న విచారణలో భాగంగా, ఆర్‌కామ్ మాజీ ప్రెసిడెంట్, డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన గార్గ్‌ను అరెస్ట్ చేసినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ దీనిపై రిలయన్స్ గ్రూప్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి తక్షణ స్పందన రాకపోవడం గమనార్హం.

గార్గ్ భార్య పేరిట ఉన్న షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లను అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. "2001 నుంచి 2025 వరకు సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఆర్‌కామ్‌లో సీనియర్ మేనేజర్‌గా, డైరెక్టర్‌గా కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన గార్గ్, సదరు బ్యాంక్ మోసం ద్వారా వచ్చిన నేరపూరిత సొమ్మును సంపాదించడంలో, దాచడంలో, మళ్లించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు" అని ఈడీ పేర్కొంది. మనీ లాండరింగ్ జరిగినట్లు ఆరోపిస్తున్న ఈ నిధులను ఆర్‌కామ్‌కు చెందిన పలు విదేశీ అనుబంధ సంస్థలు, ఆఫ్-షోర్ సంస్థల ద్వారా మళ్లించినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది.

