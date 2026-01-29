ప్రవాసులు పంపే సొమ్ము స్వీకరణలో భారత్దే అగ్రస్థానం : ఆర్థిక సర్వే
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రవాసులు భారత్కు పంపే నగదు 135.4 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుందని కేంద్రం వెల్లడి- పార్లమెంట్లో ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్
Published : January 29, 2026 at 5:30 PM IST
Economic Survey 2026 : విదేశాల నుంచి ప్రవాస భారతీయలు పంపే సొమ్ము(రెమిటెన్స్) స్వీకరణలో భారత్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోందని కేంద్రం తెలిపింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రవాసులు భారీ ఎత్తున భారత్కు విదేశీ ద్రవ్య చెల్లింపులు చేసినట్లు వెల్లడిచింది. ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 135.4 బిలియన్ డాలర్ల రెమిటెన్స్ స్వీకరణతో మరోసారి తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నట్లు గురువారం పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక సర్వేలో పేర్కొంది.
అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థల నుంచి చెల్లింపుల వాటా పెరిగిందని పేర్కొంది. ఇది మన దేశానికి చెందిన నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులు విదేశాల్లో గణనీయంగా రాణిస్తున్నారన్న దానికి సంకేతంగా నిలుస్తుందని కేంద్రం పేర్కొంది. ఒకవైపు ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు కఠినతరం అవుతున్నప్పటికీ, భారత్ మాత్రం స్థిరంగా గణనీయమైన స్థూల పెట్టుబడి ప్రవాహాలను ఆకర్షించిందని చెప్పింది.
పెరిగిన భారత విదేశీ మారక నిల్వలు
విదేశీ వాణిజ్యంలో భారత్కు సానుకూల పరిణామాలే ఉన్నట్లు ఆర్థిక సర్వే పేర్కొంది. 2025 మార్చి చివరి నాటికి 668 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న భారత విదేశీ మారక నిల్వలు 2026 జనవరి 16 నాటికి 701.4 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయని తెలిపింది. ప్రస్తుత నిల్వలు సుమారు 11 నెలల వస్తువుల దిగుమతులకు సరిపోతాయని అంచనా వేసింది. అలాగే 2025 సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి ఉన్న మొత్తం విదేశీ రుణంలో సుమారు 94 శాతానికి సరిపోతాయని అభిప్రాయపడింది.
ఆ దేశాల కంటే మెరుగ్గా భారత్
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రథమార్థంలో కరెంట్ అకౌంట్ లోటు జీడీపీలో 0.8శాతానికి (15 బిలియన్ డాలర్లు) తగ్గింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఇది 1.3శాతం (25.3 బిలియన్ డాలర్లు)గా ఉండేది. న్యూజిలాండ్, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, కెనడా వంటి దేశాలతో పోలిస్తే భారత్ మెరుగైన స్థితిలో ఉందని సర్వే పేర్కొంది. పెట్టుబడులకు భారత్ గమ్యస్థానంగా నిలిచిందని ఆర్థిక సర్వే అంచనా వేసింది. వియత్నాం, ఇండోనేషియా వంటి దేశాలను వెనక్కి నెట్టి దక్షిణాసియాలో అత్యధిక ఎఫ్డీఐలను పొందిన దేశంగా భారత్ నిలిచింది. 2020-24 మధ్యకాలంలో 114 బిలియన్ డాలర్ల డిజిటల్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గమ్యస్థానంగా అవతరించింది. ఏప్రిల్-నవంబర్ 2025 మధ్య కాలంలో 64.7 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఇది క్రితం ఏడాది కంటే సుమారు 9 బిలియన్ డాలర్లు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
5.4శాతం క్షీణించింన రూపాయి విలువ
2025 ఏప్రిల్ 1- 2026 జనవరి 15 మధ్య భారత రూపాయి విలువ అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే సుమారు 5.4 శాతం క్షీణించిందని ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. స్థిరమైన విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఆవిష్కరణలు, ఉత్పాదకత, దేశీయంగా పొదుపును సృష్టంచడం, ఎగుమతులు పెరగడం వంటి అంశాలపై కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులు ఆధారపడి ఉంటుంది. డాలర్తో పోలిస్తే 92 రూపాయలుగా ఉన్న భారత కరెన్సీ విలువ దేశీయ ఆర్థిక ప్రాథమిక అంశాలను సరిగ్గా ప్రతిబింబించట్లేదని సర్వే పేర్కొంది. తీవ్రమైన ప్రపంచ అస్థిరతల మధ్య విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని కొనసాగించడం అనేది సవాల్తో కూడుకున్న విషయంగా సర్వే అభిప్రాయపడింది.
బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా 2025-26 ఆర్థిక సర్వేను కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గురువారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. తర్వాత రాజ్యసభలో కూడా మంత్రి సర్వేను ప్రవేశపెట్టారు. గతేడాది కాలంలో దేశ ఆర్థిక పనితీరును దీంతో పాటు రాబోయే సంవత్సరంలో ఆర్థికంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను ముందుగానే అంచనా వేసి చెప్పేదే ఈ ఎకనామిక్ సర్వే. ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన ఎకనామిక్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్లోని ఎకనామిక్ డివిజన్ ఈ సర్వేను తయారు చేస్తుంది. తొలుత 1950-51 సంవత్సరం నుంచి ఆర్థిక సర్వేను బడ్జెట్తో పాటే కలిపి ప్రవేశపెట్టేవారు. 1960 తర్వాత బడ్జెట్కు ముందు ప్రవేశపెట్టే సంప్రదాయం ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి కేంద్ర బడ్జెట్ సమర్పణకు ముందు ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.