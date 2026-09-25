ఒకటి కంటే ఎక్కువ 'PF అకౌంట్స్' ఉన్నాయా? - మెర్జ్ చేయకపోతే ఈ లాభాలు మిస్సవుతారు!
మల్టిపుల్ పీఎఫ్ ఖాతాలు ఇలా మెర్జ్ చేసుకోండి! - ఆ ప్రయోజనాలు పొందండి అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 5:19 PM IST
PF Account Merge Process : ప్రస్తుత రోజుల్లో సరికొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, మెరుగైన జీతాలు ఆశిస్తూ కంపెనీలు మారడం సహజం అయిపోయింది. అయితే, చాలా మంది ఉద్యోగులు జాబ్ మారినప్పుడు కొత్త ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇది ఏమాత్రం మంచి విషయం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మీరూ ఇప్పటికే ఒకటి కంటే పీఎఫ్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసినట్లయితే వెంటనే వాటిని విలీనం(మెర్జ్) చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. లేదంటే ఈ ప్రయోజనాలు మిస్ అవుతారని చెబుతున్నారు. మరి, ఈపీఎఫ్ ఖాతాలను ఎలా మెర్జ్ చేసుకోవాలి? దాని వల్ల కలిగే లాభాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ యూఏఎన్ కేటాయిస్తారు. వాస్తవానికి ఒక ఉద్యోగి వేర్వేరు సంస్థలకు మారినప్పటికీ అతనికి ఒకటే యూఏఎన్(UAN) నంబర్ ఉంటుంది. జాబ్ మారిన ప్రతిసారీ ఈ యూఏఎన్ నంబర్ కిందే ఆయా సంస్థలు వేర్వేరు పీఎఫ్ అకౌంట్లు తెరుస్తుంటాయి. అయితే, చాలా మంది ఈ అకౌంట్లను విలీనం చేయకుండా అలానే వదిలేస్తుంటారు. మీకు ఇలా మల్టిపుల్ పీఎఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయా? ఒకవేళ ఉంటే ఇప్పుడే వాటన్నింటిని సింపుల్గా ఇలా మెర్జ్ చేసుకోండని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. తద్వారా ఈ బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చంటున్నారు.
మల్టిపుల్ అకౌంట్లు ఎలా మెర్జ్ చేయాలి?
- ఇందుకోసం ముందుగా EPFO మెంబర్ సేవా పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి UAN నంబర్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం అందులో వన్ మెంబర్-వన్ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- అక్కడ మీ వ్యక్తిగత వివరాలు స్క్రీన్పై డిస్ప్లే అవుతాయి. వాటిని కన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి.
- మీ పాత అకౌంట్స్ అన్నీ ఒకే చోట చేర్చేందుకు యూఏఎన్ ఐడీ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత మీ మొబైల్కు వచ్చే వన్టైమ్ పాస్వర్డ్(OTP) ఎంటర్ చేస్తే వెరిఫికేషన్కు వెళుతుంది.
- మీ నుంచి వెళ్లిన రిక్వెస్ట్ ప్రస్తుత ఎంప్లాయర్ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఆమోదం పొందిన తర్వాత EPFO మీ రిక్వెస్ట్ను ప్రాసెస్ చేస్తుంది.
- ఒకసారి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక పాత ఖాతాల్లో ఉన్న నగదు కూడా ఒకే అకౌంట్లో కనిపిస్తుంది.
ఇకపోతే మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్స్ మెర్జ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, ఈపీఎఫ్ఓ సహాయం తీసుకోవచ్చు. వారి వెబ్సైట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. లేదా వారి హెల్ప్లైన్ నంబర్కు కాల్ చేసి మాట్లాడవచ్చు.
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పీఎఫ్ అకౌంట్స్ మెర్జ్ వల్ల కలిగే లాభాలివే!
అకౌంట్ నిర్వహణ మెరుగు :
జాబ్ మారినప్పుడు పాత పీఎఫ్ ఖాతాలోని సొమ్మును కొత్త అకౌంట్కు మార్చడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా చేయడం వల్ల మీ రిటైర్మెంట్ పొదుపు అంతా ఒకేచోట సురక్షితంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, విత్డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని సూచిస్తున్నారు.
సర్వీసు హిస్టరీ :
PF నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగం మారినా సర్వీస్ కంటిన్యూటీ(5 ఏళ్లు) ఉండేలా చూసుకోవాలి. పాత బ్యాలెన్స్ను కొత్త అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల మీ సర్వీస్ హిస్టరీ కంటిన్యూ అవుతుందంటున్నారు. 5 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి కాకముందే పీఎఫ్ డ్రా చేస్తే మూలం వద్ద పన్ను కోత (TDS) పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. మెర్జ్ వల్ల ట్యాక్స్ మినహాయింపు లభిస్తుందంటున్నారు.
సెటిల్మెంట్లు ఈజీ :
రిటైర్మెంట్ టైమ్లో లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పీఎఫ్ మనీ విత్డ్రా చేయాలంటే నిధులు ఒకచోట ఉంటే తీసుకోవడం ఈజీగా అవుతుంది. వివిధ అకౌంట్ల నుంచి విత్డ్రా చేయాల్సిన అవసరం తప్పుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
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