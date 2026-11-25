ఫ్లిప్కార్ట్కు సీఈఓ గుడ్బై- 11 ఏళ్లకు పైగా సేవలందించి రాజీనామా
Flipkart CEO Resigns : 2017లో కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి ఫ్లిప్కార్ట్కు సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే ఆయన తన రాజీనామాకు గల కారణాలను వెల్లడించలేదు.
Published : November 25, 2026 at 6:08 PM IST
ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రూప్లో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంది. 11 ఏళ్లకు పైగా సంస్థలో సేవలందించిన గ్రూప్ సీఈఓ కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ విషయాన్ని కంపెనీ బుధవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే ఆయన ఈ రాజీనామాకు గల కారణాలను వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం గ్రూప్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్గా ఉన్న బాలాజీ త్యాగరాజన్ తాత్కాలిక సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
ఫ్లిప్కార్ట్ను సచిన్ బన్సల్, బిన్నీ బన్సల్ స్థాపించారు. వారిద్దరూ సంస్థ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత 2017లో కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2018లో ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రూప్ సీఈఓగా నియమితులయ్యారు. అమెజాన్, మీషో వంటి ప్రత్యర్థి సంస్థల నుంచి తీవ్ర పోటీ ఎదురవుతున్నప్పటికీ ఫ్లిప్కార్ట్ వ్యాపారాన్ని స్థిరంగా కొనసాగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. జెన్జీ వినియోగదారులను ఆకర్షించడం, ఫుడ్ డెలివరీ రంగంలోకి ప్రవేశించడం, బ్లింకిట్, జెప్టోలకు పోటీగా ఫ్లిప్కార్ట్ మినిట్స్ను ప్రారంభించడం వంటి వ్యూహాలపై దృష్టి సారించారు.
కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి రాజీనామాకు కచ్చితమైన కారణాలు తెలియకపోయినా, సంస్థలోని అంతర్గత సమస్యలు, ఐపీఓ జాప్యం, మాతృసంస్థ వాల్మార్ట్తో విభేదాలు కారణమై ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్ను స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేసే విషయంలో వాల్మార్ట్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో ఐపీఓ ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతోంది. దీంతో తమ వద్ద ఉన్న కంపెనీ షేర్లను నగదుగా మార్చుకునే అవకాశం లేకపోవడంపై ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి నెలకొన్నట్లు సమాచారం. గత ఏడాది కాలంలో పలువురు వైస్ ప్రెసిడెంట్లు, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు సంస్థను వీడారు. ఈ పరిణామాల మధ్య కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి రాజీనామా చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఇదిలా ఉండగా కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి నాయకత్వంలో వ్యాపారం ఐదు రెట్లకు పైగా వృద్ధి చెందిందని సంస్థ తెలిపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ కంపెనీలలో ఒకటిగా తమ స్థానాన్ని పటిష్ఠం చేసుకుందని పేర్కొంది. ఆయన పదవీకాలంలో 'ది బిగ్ బిలియన్ డేస్', "భారతదేశ పండుగ షాపింగ్ సీజన్కు పర్యాయపదంగా" మారిందని, ఫ్లిప్కార్ట్ అనేక ఆవిష్కరణలకు మార్గదర్శకత్వం వహించి, దేశవ్యాప్తంగా తన విస్తరణను పెంచుకుందని వెల్లడించింది. కాగా కల్యాణ్ రాజీనామా ప్రకటించడంపై వాల్మార్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్, సీఈఓ క్రిస్ నికోలస్ స్పందించారు.
"కల్యాణ్ వల్ల ఫ్లిప్కార్ట్, వాల్మార్ట్ రెండూ మెరుగయ్యాయి. ఆయన నాయకత్వానికి, ఆయన నెలకొల్పిన పాలనకు, కంపెనీకి ఆయన చేసిన అనేక సేవలకు మేము కృతజ్ఞులం. ఆయన తన తదుపరి ప్రయాణంలోకి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో, ఆయనకు అంతా మంచే జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం"
- సీఈఓ క్రిస్ నికోలస్, వాల్మార్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్
కాగా కల్యాణ్ కృష్ణమూర్తి కూడా తన రాజీనామా గురించి మాట్లాడారు. తాము నిర్మించిన వ్యాపార స్థాయి పట్ల గర్వంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. "దృఢమైన నైతిక విలువలు, నిజాయితీ, ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన పాలన ఫ్లిప్కార్ట్ వృద్ధికి మూలస్తంభాలుగా నిలిచాయి. మా బృందం లక్షలాది మంది భారతీయులు షాపింగ్ చేసే విధానాన్ని మార్చడంలో సహాయపడింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విక్రేతలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, వ్యాపారాలకు ఎంపికలను విస్తరిస్తూ, అవకాశాలను సృష్టించింది. ఈ ప్రయాణంలో భాగమైన సహోద్యోగులకు, విక్రేతలకు మరియు భాగస్వాములకు నేను కృతజ్ఞుడను. ఫ్లిప్కార్ట్కు బలమైన పునాది, ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంది. మా బృందానికి అన్ని విజయాలు కలగాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను" అని కృష్ణమూర్తి తెలిపారు.
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