నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డ్స్ 6.O: విజేతలకు రూ.25లక్షల నగదు బహుమతి- దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం
National Startup Awards 6.0: స్టార్టప్స్ను గుర్తించి ప్రోత్సహించడానికి నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డ్స్ 6.O. దరఖాస్తుల్ని డీపీఐఐటీ ప్రారంభించింది. 20 విభాగాల్లో విజేతలకు క్యాష్ ప్రైజ్ అందించనుంది.
Published : November 10, 2026 at 7:04 PM IST
దేశవ్యాప్తంగా వినూత్నమైన ఆలోచనలతో వ్యాపారాలు ప్రారంభించి వేగంగా ఎదుగుతున్న స్టార్టప్స్ను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగానే నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డ్స్ ఆరో ఎడిషన్ దరఖాస్తులను ప్రారంభించినట్లు కేంద్ర పరిశ్రమలు, అంతర్గత వాణిజ్య ప్రోత్సాహక విభాగం (DPIIT) ప్రకటించింది. కొత్త పరిష్కారాలతో సత్తా చాటుతూ, దేశంలోనే అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచే స్టార్టప్స్ను గుర్తించి వారిని సత్కరించనుంది. ప్రతి విభాగంలో విజేతగా నిలిచే సంస్థకు రూ. 25 లక్షల నగదు బహుమతిని అందించనుంది. కాగా, దరఖాస్తుకు మరో 10 రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది.
20 రంగాల్లో అవార్డుల ప్రదానం
కేంద్ర ప్రభుత్వ వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న స్టార్టప్ ఇండియా చొరవలో భాగంగా ఈ అవార్డుల ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నారు. నూతన ఆవిష్కరణలు సహా సుస్థిరత, వృద్ధి చెందే సామర్థ్యం, సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపే అంశాలకు సంబంధించి అసాధారణ ప్రదర్శన కనబరిచే స్టార్టప్స్కు ఈ పురస్కారాలు దక్కుతాయి. వ్యవసాయ రంగం నుంచి స్పేస్ టెక్నాలజీ వరకు వివిధ రంగాల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తున్న బిజినెస్ వెంచర్లను గుర్తించడానికి మొత్తం 20 రకాల విభాగాల్లో ఈ అవార్డుల్ని కేటాయించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. క్వాంటం టెక్నాలజీ, కార్భన్ ఉద్గారాల తగ్గింపు, ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ, సెమీకండక్టర్ డిజైన్ వంటి రంగాలకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా అవార్డుల పరిధిలో ఉన్నాయి.
ఈ 3 విభాగాల్లో ప్రత్యేకంగా అవార్డులు
20 రంగాలతో పాటుగా మరో 3 ప్రత్యేక విభాగాల్లో కూడా అవార్డులు విడిగా అందించనున్నారు. ఇక్కడ సాధారణ రంగాలతో పాటుగా మహిళల నేతృత్వంలోని స్టార్టప్స్ (విమెన్ లెడ్ స్టార్టప్ ఆఫ్ ది ఇయర్), ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అత్యుత్తమ స్టార్టప్ (నార్త్ ఈస్ట్ స్టార్టప్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్) అవార్డ్స్ అందించనుండగా ఇక్కడ కూడా విజేతలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున ప్రైజ్ మనీ ఉంది. కొత్త ఆవిష్కరణలు చేసే విద్యార్థులు (స్టూడెంట్ ఇన్నోవేటర్)/ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తల (ఆస్పైరింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవార్డ్) కోసం ప్రత్యేకంగా రూ. 25 లక్షల మొత్తం ప్రైజ్ పూల్ ప్రకటించారు. దీనిని మళ్లీ సబ్- కేటగిరీలుగా విభజించారు. ఇందులో విజేతలు, రన్నరప్స్కు నగదు బహుమతి దక్కుతుంది.
- బడ్డింగ్ ఇన్నోవేటర్స్- 10-14 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్న వారిలో విజేతకు రూ.3 లక్షలు, రన్నరప్కు రూ.2 లక్షలు అందుతుంది.
- రైజింగ్ ఇన్నోవేటర్స్- 14-16 ఏళ్ల వారికి ఇక్కడ విజేతకు రూ.3 లక్షలు, రన్నరప్కు రూ.2 లక్షలు వస్తుంది.
- యంగ్ ఛేంజ్ మేకర్- విజేతకు ఇక్కడ రూ.4 లక్షలు అందించనుండగా, రన్నరప్కు రూ.2 లక్షలు అందుతుంది.
- ఎమర్జింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్- 18 ఏళ్లు పైబడిన వారికి విజేతకు రూ.6 లక్షలు అందుతాయి. రన్నరప్కు ఇక్కడ రూ.3 లక్షలు వస్తుంది.
స్టార్టప్స్కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు
ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపికైన స్టార్టప్లకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, పెట్టుబడిదారులతో అనుసంధానం అయ్యే, నేరుగా వారితో మాట్లాడగలిగే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. డీపీఐఐటీ గుర్తింపు పొందిన స్టార్టప్లు అన్నీ ఈ 20 రకాల రంగాలు, ప్రత్యేక కేటగిరీల కింద దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులుగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఈ శాఖ ద్వారా సుమారు 2.6 లక్షలకుపైగా స్టార్టప్ యూనిట్లు అధికారిక గుర్తింపు పొందడం గమనార్హం.
ఆసక్తి కలిగిన వారు స్టార్టప్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. కనీసం 10 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న విద్యార్థులు ఈ అవార్డుల కోసం తమ దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. అయితే వారు ఆవిష్కరణలు, పరిష్కారాలకు సంబంధించి చేసే ప్రతిపాదనలు తప్పనిసరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ 'వికసిత్ భారత్ 2047' లక్ష్యాలకు, 'శక్తి కీ సప్త ధార' ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 2047 భారత్ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆగస్ట్ 15న ఏడు అంశాలతో కూడిన సప్తధార ఫ్రేమ్ వర్క్ను ప్రకటించారు. తయారీ, వ్యవసాయం- ఆహార ఉత్పత్తి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, టెక్నాలజీ, ఆవిష్కరణలు, డిఫెన్స్, లాజిస్టిక్స్, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ఎకానమీ, సాఫ్ట్ పవర్ వంటి అంశాలకు ఇందులో ప్రాధాన్యం కల్పించారు.
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