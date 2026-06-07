సామాన్యులకు షాక్! భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్ ధర- మూడు నెలల్లోనే రెండోసారి
దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పెరిగిన గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర- రూ.29 మేర పెరిగిన గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర-మూడు నెలల వ్యవధిలో రెండోసారి పెరిగిన డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర
Published : June 7, 2026 at 6:47 AM IST
LPG Price Hike : పశ్చిమాసియా ఘర్షణలు సామాన్యుడిపై మరోసారి ధరల భారాన్ని మోపాయి. గృహ అవసరాలకు వినియోగించే 14 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ.29 పెంచుతూ ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచే పెరిగిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ తాజా పెంపుతో దిల్లీలో డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.913 నుంచి రూ.942 చేరింది. మార్చి 7న సిలిండర్పై ఏకంగా 60 రూపాయలు పెంచిన చమురు సంస్థలు, కేవలం 3 నెలల వ్యవధిలోనే మళ్లీ ధరలను పెంచడం గమనార్హం. వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలు యథావిధంగా కొనసాగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలతో అంతర్జాతీయంగా ఇంధన సరఫరాకు విఘాతం కలిగింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్, ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగాయి.