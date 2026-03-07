ETV Bharat / business

వార్ ఎఫెక్ట్ : భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు- ఎంతంటే?

భారీగా పెరిగిన వంట గ్యాస్‌ ధరలు- గృహవినియోగ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధర రూ.60 పెంపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 6:56 AM IST

LPG Cylinder Price Hike : దేశంలో వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. గృహ వినియోగ సిలిండర్‌ ధరను చమురు సంస్థలు రూ.60 రూపాయల మేర పెంచాయి. . గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే 14.2 కిలోల ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరను రూ.60 పెంచింది. అలాగే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు సహా వాణిజ్య అవసరాల కోసం వాడే కమర్షియల్ 19 కిలోల సిలిండర్ ధరను రూ.114.5 పెంచింది. ఈ పెంచిన ధరలు శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచే అమల్లోకి వస్తాయని పేర్కొంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ ఇంధన ధరలు పెరగడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

నగరాల వారీగా కొత్త ధరలు
ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ) వెబ్​సైట్ ప్రకారం దిల్లీలో సబ్సిడీ లేని 14.2 కిలోల గృహ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర ఇప్పుడు రూ.913కి పెరిగింది. ముందుగా ఇది రూ.853గా ఉండేది. ఒక ఏడాదిలోనే గృహ గ్యాస్ ధరలు పెరగడం ఇది రెండోసారి. చివరిసారిగా గత ఏడాది ఏప్రిల్‌లో రూ.50 పెంచించారు. హైదరాబాద్‌లో ఈ వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధర రూ.965కు చేరింది. అలాగే ముంబయి, కోల్​కతా, చెన్నై, హైదరాబాద్​లో ఎల్​పీజీ ధరలు వరుసగా రూ.రూ.912.50, రూ.939, రూ.928.50, రూ ఐఓసీ తెలిపింది. స్థానిక పన్నులు (VAT లేదా సేల్స్ ట్యాక్స్) ఆధారంగా రాష్ట్రాల మధ్య ధరల్లో తేడాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ కొత్త ధరలను పొరుగు దేశాలతో పోలిస్తే భారత్​లో వంట గ్యాస్ ధర అత్యల్పంగా ఉందని అధికారులు అంటున్నారు.

వాణిజ్య సిలిండర్ ధరల్లో భారీ పెంపు
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు వంటి వాణిజ్య సంస్థలు ఉపయోగించే 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరను రూ.114.5 పెంచారు. దీంతో దిల్లీలో ఈ సిలిండర్ ధర ఇప్పుడు రూ.1,883కి చేరింది. అదే ముంబయిలో రూ.1835కు చేరింది. మార్చి 1న ఇప్పటికే రూ.28 పెంచింది. ఇది రెండోసారి. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ ధరలు మొత్తం రూ.302.50 మేర పెరిగాయి.

ఉజ్వల పథకం లబ్ధిదారులకు సబ్సిడీ కొనసాగింపు
ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులకు మాత్రం సబ్సిడీ కొనసాగుతుంది. ఈ పథకం కింద ఉన్న 10 కోట్లకు పైగా కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి గరిష్ఠంగా 12 సిలిండర్ల వరకు ఒక్కో సిలిండర్‌పై రూ.300 సబ్సిడీ అందుతుంది.

ఎల్​పీజీ సిలిండర్​ ధరలను ఎలా, ఎక్కడ చెక్​ చేయవచ్చు?
ఎల్​ పీజీ సిలిండర్ అసలు ధరలను తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇండియన్ ఆయిల్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://iocl.com/prices-of-petroleum-productsలో చూడవచ్చు. ఇదే వెబ్​సైట్​లో ఎల్​పీజీ ధరలతోపాటు, జెట్​ ఫ్యూయెల్​, ఆటో గ్యాస్​, కిరోసిన్​ మొదలైన ఇంధనాల ధరలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

