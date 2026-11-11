భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1000 పాయింట్లు ప్లస్
Stock Market Analysis : బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్, ఆర్థికరంగ షేర్లలో కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. సెన్సెక్స్ 1,100 పాయింట్లకు పైగా ఎగబాకగా, నిఫ్టీ 25,300 పాయింట్ల లాభంలో ఉంది.
Published : November 11, 2026 at 10:05 AM IST
దేశీయ మార్కెట్లు బుధవారం భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు, ఇటీవల కొనసాగుతున్న ర్యాలీకి తోడుగా, బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్, ఆర్థికరంగ షేర్లలో కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. దీంతో సెన్సెక్స్ 1,100 పాయింట్లకు పైగా ఎగబాకగా, నిఫ్టీ 25,300 పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడవుతోంది.
ఉదయం10 గంటల సమయానికి, సెన్సెక్స్ 1,122 పాయింట్లు పెరిగి 82,228 వద్దకు చేరుకోగా, నిఫ్టీ 294 పాయింట్లు పెరిగి 25,339 వద్ద కొనసాగుతోంది. అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 7 పైసలు బలపడి, 93.70 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీలో ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్, ఏషియన్ పెయింట్స్, ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, మారుతి సుజుకి షేర్లు మంచి పనితీరును కనబరుస్తుండగా, హిందాల్కో, డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ షేర్లు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.