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ఎక్కువ ఆదాయం ఉంటే "క్రెడిట్ స్కోర్" పెరుగుతుందా? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

ఆదాయం మీ క్రెడిట్ స్కోర్​ను ప్రభావితం చేస్తుందని తెలుసా? - ఎలాగో మీరే చూసేయండి!

Impact Factors of Credit Score
Impact Factors of Credit Score (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 3:26 PM IST

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Impact Factors of Credit Score : ప్రస్తుతం ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో "క్రెడిట్ స్కోర్" కీలకంగా మారింది. పర్సనల్, గోల్డ్, హోమ్ లోన్ ఇలాంటి ఎలాంటి రుణాలు తీసుకోవాలన్నా ఇది మెరుగ్గా ఉండడం చాలా అవసరం. లేదంటే కొన్నిసార్లు బ్యాంకులు లోన్ మంజూరు చేయకపోవచ్చు. అందుకే, అందరూ క్రెడిట్ స్కోర్​ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీకుండే అధిక ఆదాయం క్రెడిట్ స్కోర్​పై ఎంతవరకు ప్రభావితం చేస్తుందనే విషయాన్ని తప్పక తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, మీ ఆదాయం క్రెడిట్ స్కోరును ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? అందుకు తోడ్పడే ముఖ్యమైన అంశాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మీ అధిక ఆదాయం డైరెక్ట్​గా క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రభావం చూపదంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, ఆర్థిక వ్యవహారాలను నిర్వహించుకోవడానికి ఆదాయం చాలా అవసరం. మీకు ఇన్​కమ్ బాగుంటే లోన్స్​​ మెరుగ్గా నిర్వహించగలరు. దీనివల్ల ఆటోమెటిక్‌గా మీ స్కోరు పెరుగుతుందంటున్నారు. ఆదాయానికి, క్రెడిట్ స్కోరుకు మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం లేనప్పటికీ, మీ క్రెడిట్ స్కోరును రూపొందించడంలో ఆదాయం పరోక్ష పాత్ర పోషిస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ఇన్​డైరెక్ట్​గా క్రెడిట్ స్కోర్​ను ప్రభావితం చేసే కొన్ని కీలకమైన ఆదాయ సంబంధ అంశాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.

రుణ - ఆదాయ నిష్పత్తి (Debt to Income-DTI) :

మీ మంత్లీ ఇన్​కమ్​లో ఎంత భాగం లోన్స్ కట్టడానికి వెలుతుందో తెలుసుకోవడానికి రుణ-ఆదాయ నిష్పత్తి (DTI) చాలా ముఖ్యం. ఇది మీ మంత్లీ లోన్ పేమెంట్స్​ను ఆ నెల ఆదాయంతో పోలుస్తుంది. అంటే, మీ ఆదాయంలో ఎంత భాగం రుణాల చెల్లింపులకు వెళుతుందో, ఇతర ఖర్చుల కోసం ఎంత మిగిలి ఉంటుందో అంచనా వేయడానికి ఈ నిష్పత్తి రుణ సంస్థలకు యూజ్ అవుతుంది.

మీ ఇన్​కమ్ ఎక్కువగా ఉంటే, రుణ-ఆదాయ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణలు. మీకు ఇది ప్రయోజనకరం అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే, బ్యాంకులు తక్కువ DTI ఉన్న వారిని తక్కువ రిస్క్‌ ఉన్న రుణగ్రహీతలుగా భావిస్తాయి. అందుకే, ఇక్కడ మీకుండే ఎక్కువ ఆదాయం మీరు లోన్స్​ పొందడంలో పరోక్షంగా సహాయపడుతుందంటున్నారు. మీ ఆదాయంతో ఎప్పుడైతే లోన్ పేమెంట్స్​ను ఈజీగా నిర్వహిస్తారో మీ క్రెడిట్‌ స్కోరు కూడా మెరుగవుతుందని సూచిస్తున్నారు. అంటే, మీకుండే అధిక ఆదాయం పరోక్షంగా మెరుగైన క్రెడిట్‌ స్కోరును పొందేలా చేస్తుందంటున్నారు.

క్రెడిట్‌ వినియోగ నిష్పత్తి (CUR) :

క్రెడిట్ స్కోర్​ను ప్రభావితం చేసే అంశాలలో సీయూఆర్​ చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. సీయూఆర్​ అంటే ఏమిటంటే, మీకు అందుబాటులో ఉన్న క్రెడిట్‌లో మీరు ఉపయోగిస్తున్న శాతం. ఎప్పుడూ మీరు ఈ నిష్పత్తిని 30%, అంతకంటే తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. కార్డులపై ఎక్కువ వినియోగం, మీరు క్రెడిట్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారని రుణ కంపెనీలకు సంకేతం ఇవ్వవచ్చు. ఇది మీ స్కోర్‌ను ప్రభావితం చేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. మీ ఆదాయం సీయూఆర్​ నిష్పత్తిని నియంత్రించడానికి పరోక్షంగా యూజ్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఉదాహరణకు, మీ దగ్గర తగినంత ఇన్​కమ్ లేనప్పుడు ఎక్కువగా క్రెడిట్‌ కార్డుపై ఆధారపడే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. దానివల్ల మీ క్రెడిట్‌ వినియోగ నిష్పత్తి అధికమవుతుంది. అదే మీకు మెరుగైన ఆదాయం ఉందనుకోండి. క్రెడిట్‌ వినియోగంపై అంతగా ఆధారపడరు. దీనివల్ల సీయూఆర్‌ మెరుగవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీకు ఉన్న అధిక ఆదాయం వల్ల మీరు క్రెడిట్‌పై అధికంగా ఆధారపడకుండా కాపాడి, క్రెడిట్‌ స్కోరు మెరుగ్గా ఉండేలా పరోక్షంగా సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు.

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సకాలంలో బిల్లులు కట్టడం :

మీ ఆదాయం క్రెడిట్‌ కార్డు బిల్లులను సకాలంలో కట్టే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఎందుకంటే, అధిక ఆదాయం ఉన్నప్పుడు ఇంటి కిరాయి, కిరాణా, యుటిలిటీల వంటి వాటికి పేమెంట్స్ కట్టాక కూడా మీ వద్ద ఉన్న ఆదాయంలో ఇంకా ఖర్చు చేయడానికి డబ్బు మిగిలి ఉంటుంది. దాంతో మీకు ఉండే లోన్స్, క్రెడిట్ కార్డుల బిల్లులను సకాలంలో కట్టడానికి వీలు కలుగుతుంది. ఇది పరోక్షంగా మీ క్రెడిట్ స్కోరుకు సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

అదే, ఒకవేళ మీద వద్ద తక్కువ ఆదాయం ఉంటే, మీరు నెలవారీ చెల్లింపులు చేయడానికే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. దాంతో క్రెడిట్ కార్డు లేదా లోన్ చెల్లింపులు ఆలస్యం కావడం లేదా అసలు చేయకపోవడం జరగవచ్చు. చెల్లింపుల చరిత్రే మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌లో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. కాబట్టి, ఇది తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఆదాయం మెరుగ్గా ఉండడం కూడా క్రెడిట్‌ స్కోరుకు ఒక సానుకూలమైన అంశమే అని చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు .

మంచి జాబ్​ :

నార్మల్​గా రుణ సంస్థలు లోన్ అర్హతను అంచనా వేసేటప్పుడు మీ ఆదాయంలోని స్థిరత్వాన్ని, నిలకడను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ఆదాయ స్థిరత్వం అనేది మంచి జాబ్/ఉపాధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. స్థిరమైన ఇన్​కమ్​తో కూడిన జాబ్/బిజినెస్ మీరు లోన్స్​ను సమర్థంగా నిర్వహించగలరని తెలియజేస్తుంది. మీకు మంచి శాలరీ లభించే స్థిరమైన ఉపాధి ఉంటే, మీరు రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డు బకాయిలను సమయానికి కట్టి, తద్వారా మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను మెరుగుపరుచుకుంటారని రుణ సంస్థలకు నమ్మకం కలుగుతుంది. అందుకే, మంచి ఇన్​కమ్ లభించే ఉపాధి మెరుగైన క్రెడిట్‌ స్కోరుకు పరోక్షంగా సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

అత్యవసర ఖర్చులు :

సహజంగానే ఎక్కువ ఆదాయం ఉండే వ్యక్తులు మెరుగైన ఆర్థిక భద్రతను కలిగి ఉంటారు. దీనివల్ల మెడికల్ బిల్లులు, ఇంటి రిపేరింగ్ లేదా ఉద్యోగం కోల్పోవడం వంటి అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి వీరికి వీలు కలుగుతుంది. ఎక్కవ ఆదాయం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ గలవారికి కొన్ని సమయాల్లో సమస్యలు ఉన్నాసరే, ఆర్థిక పరిస్థితులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని డిఫాల్ట్స్‌ బారిన పడకుండా కాపాడుకుంటారు. కానీ, తక్కువ ఇన్​కమ్ ఉన్నవారు ఊహించని ఖర్చులను ఎదుర్కోలేరు. రుణ చెల్లింపులపై డిఫాల్ట్‌ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పరోక్షంగా, క్రెడిట్ స్కోరు దెబ్బతింటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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