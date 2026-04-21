"క్రెడిట్ కార్డు" క్లోజ్ చేస్తే క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గుతుందా? - నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే?
"పాత క్రెడిట్ కార్డు" క్లోజ్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : April 21, 2026 at 1:39 PM IST
Credit Card Cancel Affect on Credit Score : నేటి డిజిటల్ యుగంలో క్రెడిట్ కార్డులు వాడే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. గృహోపకరణాల కొనుగోలు నుంచి షాపింగ్ వరకు ఏది కొనాలన్నా దాదాపు అందరూ క్రెడిట్ కార్డునే వాడుతున్నారు. లాంజ్ యాక్సెస్, ఫ్యూయల్, షాపింగ్.. ఇలా ఒక్కోదానికి ఒక్కో క్రెడిట్కార్డు తీసుకుంటున్నారు. దాంతో ఒక్కొక్కరి దగ్గర మూడు నాలుగేసి క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటున్నాయి. ఇదే క్రమంలో చాలా మంది ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయనో, కొత్త కంపెనీలు మంచి ఆఫర్లు, రివార్డులు ఇస్తున్నాయనో కారణంతో పెద్దగా వాడుకలో లేని క్రెడిట్ కార్డ్లు తీసేయాలనుకుంటారు. ఒకవేళ మీరు కూడా పాత కార్డ్ని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ విషయాల్ని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా ఎలాగూ వాడట్లేదు కదా అని పాత క్రెడిట్ కార్డు క్లోజ్ చేస్తే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మీరు చాలా కారణాల వల్ల మీ క్రెడిట్ కార్డును రద్దు చేసుకోవాలనుకుంటుండొచ్చు. కానీ, ఉన్న క్రెడిట్ కార్డుని రద్దు చేయడం వల్ల క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాత క్రెడిట్ కార్డు క్లోజ్ చేస్తే ప్రధానంగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ రెండు రకాలుగా దెబ్బతింటుందంటున్నారు. అందులో మొదటిది వచ్చేసి.. మీరు చాలా రోజులు వాడడం వల్ల మీ పాత కార్డుకు క్రెడిట్ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది క్లోజ్ చేస్తే మీ హిస్టరీలో క్రెడిట్ ఏజ్ తగ్గిపోయి స్కోర్ పడిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
మీ పాత క్రెడిట్ కార్డ్ హిస్టరీ మెరుగ్గా ఉంటే క్రెడిట్ స్కోర్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతో రుణ మంజూరు ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి, మంచి హిస్టరీ ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్ని క్లోజ్ చేస్తే.. క్రెడిట్ హిస్టరీపై ప్రభావం పడుతుందన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ మీరు క్లోజ్ చేసిన కార్డుపై ఏమైనా బకాయిలు ఉంటే ఆ ప్రభావం దాదాపు 5-7 ఏళ్ల పాటు మీ క్రెడిట్ హిస్టరీపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. అందుకే, మీరు చాలాకాలం నుంచి ఉపయోగిస్తున్న కార్డుని మాత్రం ఎట్టిపరిస్థితుల్లో అంత త్వరగా వదిలించుకోవద్దని చెబుతున్నారు.
రెండోది వచ్చేసి.. మీ పాత క్రెడిట్ కార్డు క్లోజ్ చేయడం వల్ల మీ క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) అమాంతం పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకు మీ పాత క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ రూ.1 లక్ష ఉంది. అలాగే, మీరు తీసుకునే కొత్త క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ రూ.1 లక్ష ఉందనుకుందాం. అంటే, మీ మొత్తం క్రెడిట్ లిమిట్ రూ.2 లక్షలు ఉంది. అందులో మీరు కొత్త క్రెడిట్ కార్డు నుంచి ప్రతి నెలా రూ.40 వేలు వాడుతున్నారు. అప్పుడు మీ క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో 20 శాతమే ఉంటుంది.
అదే, పాత కార్డు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీ క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ రూ.1 లక్ష మాత్రమే అవుతుంది. అప్పుడు అందులో మీరు 40 వేలు ఉపయోగిస్తే క్రెడిట్ కార్డు యుటిలైజేన్ రేషియో ఏకంగా 40 శాతానికి పెరుగుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు మీరు ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారేమో అనే కోణంలో క్రెడిట్ బ్యూరోలు మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. సాధారణంగా క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) 30శాతం లేదా ఎంత కన్నా తక్కువగా ఉంటే మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్లు అని సూచిస్తున్నారు.
చివరగా మీరు ఉపయోగించని పాత క్రెడిట్ కార్డ్ని అలానే ఉంచాలా? క్లోజ్ చేయాలా? అనేది ఫీజులు, ఆర్థిక లక్ష్యాలు, భవిష్యత్ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కార్డులు దీర్ఘకాల బెనిఫిట్స్ అందిస్తే దాన్ని యాక్టివ్గా ఉంచడం మంచిది. అలాకాకుండా ఖర్చుల్ని పెంచుతున్నాయనుకుంటే రద్దు చేయడమే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు
