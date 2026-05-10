ఈ లోన్ తీసుకుంటే "సున్నా వడ్డీ"! - అవి ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసా?
- వడ్డీ లేకుండా "లోన్" తీసుకోవచ్చు - ఈ మార్గాల్లో ఈజీగా పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : May 10, 2026 at 11:04 AM IST
Interest Free Loan : మనలో ఎక్కువ మంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు బ్యాంకుల నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటుంటారు. ఉద్యోగం, ఇళ్లు, బిజినెస్, వెహికల్, పిల్లల చదువులు ఇలా అవసరం ఏదైనా అర్జెంట్గా మనీ కావాల్సినప్పుడు రుణాలు తీసుకుని చెల్లిస్తుంటాం. అయితే, మనం ఎలాంటి లోన్ తీసుకున్నా సాధారణంగా కొద్ది శాతం వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక ప్రైవేట్ సంస్థల నుంచి తీసుకున్నవాటికైతే పెద్ద మొత్తంలో వడ్డీ కడుతుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? వడ్డీ లేని రుణాలూ కొన్ని ఉన్నాయి. మరి, వడ్డీ లేని ఆ రుణాలేంటి? అవి ఎలా తీసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
క్రెడిట్ కార్డులు :
ప్రస్తుత రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అయితే, ఈ క్రెడిట్ కార్డులను సరిగ్గా వాడితే మీకు వడ్డీ లేని లోన్ వచ్చినట్లే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంటే, మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డుతో ఏదైనా వస్తువు కొంటే మీరు ఎంత ఖర్చు చేశారో అంతే మొత్తంలో బిల్లు పే చేస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి, ఇది కూడా ఒక వడ్డీ లేని రుణమే అని చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు. దీనికి గరిష్ఠంగా 50 రోజుల వరకు గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే, 50 రోజుల్లో వాడుకున్న అమౌంట్ తిరిగి చెల్లించవచ్చు. ఈ గడువు దాటితే మాత్రం వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అదే, గడువు తేదీ లోపు చెల్లిస్తే జీరో వడ్డీనే అని చెప్పొచ్చు.
నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ(No Cost EMI) :
ఇ-కామర్స్ సంస్థలు, బ్యాంకులు.. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫర్నీచర్ లేదా ఇతర గాడ్జెట్స్పై నో-కాస్ట్ EMIలను అందిస్తున్నాయి. ఇది కూడా ఒక రకమైన వడ్డీ లేని లోన్ అని చెప్పవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు మీరు రూ.60 వేల ఖరీదైన స్మార్ట్ఫోన్/లాప్టాప్ కొనుగోలు చేసి 8 నెలల్లో నెలకు రూ.7,500 చొప్పున ఈఎంఐతో చెల్లించవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మీరు 8 నెలల పాటు వడ్డీ లేని లోన్ను పొందినట్లే అంటున్నారు. ఇలాంటి ఆఫర్లు ఇచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు వసూలు చేయొచ్చు. అందుకే, ఇలాంటి చోట మీరు నిజంగా సున్నా-వడ్డీ ఒప్పందాన్ని పొందుతున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి దాచిన ఛార్జీలను తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా కొన్ని క్రెడిట్ కార్డు కంపెనీలు ఇలాంటి నో-కాస్ట్ ఈఎంఐలపై అదనపు ఆఫర్లనూ అందిస్తుంటాయి.
కంపెనీలు ఇచ్చే రుణాలు :
కొన్ని కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి వడ్డీ లేని రుణాలను అందిస్తుంటాయి. ఇవి ఉద్యోగుల ఇంటి నిర్మాణం, పిల్లల చదువులు లేదా అత్యవసర పరిస్థితులు వంటి వ్యక్తిగత ఖర్చులను నిర్వహించడంలో ఎంతో సహాయపడతాయి. ఈ రుణంపై అసలు మొత్తాన్ని నేరుగా ఉద్యోగి శాలరీ నుంచి నిర్ణీత వ్యవధిలో సంస్థ ఉపసంహరించుకుంటుంది. అలాగే, ఇటువంటి రుణాలపై వడ్డీ ఉండకపోయినా, అవి నిర్దిష్ట మొత్తాలు లేదా బెనిఫిట్స్కే పరిమితం కావచ్చు. ఇకపోతే మీరు ఈ లోన్స్ పొందాలంటే ముందుగా మీ కంపెనీలో ఇలాంటి వాటికి అవకాశం ఉందా? లేదా? అనేది సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్ను సంప్రదించి తెలుసుకోవాలి.
పైన చెప్పినవి మాత్రమే కాకుండా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులు, పేద ప్రజల కోసం కొన్ని ప్రత్యేకమైన పథకాల ద్వారా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తున్నాయి. అయితే, ఈ లోన్స్ రావాలంటే కొన్ని నిబంధనలు వర్తిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
Note : ఇవి ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం చేస్తున్న సూచనలు మాత్రమే. వీటిని పాటించాలా లేదా అనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం.
