"క్రెడిట్ స్కోర్" పెంచుకోవాలా? - ఇలా చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్!
- క్రెడిట్ స్కోర్పై కార్డు యూసేజ్ ప్రభావం - ఈ నాలుగు రూల్స్తో మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : April 8, 2026 at 12:14 PM IST
Credit Cards Affect Credit Score : నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాల కోసం చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డులు ఉపయోగిస్తున్నారు. మీరూ ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నారా? అయితే, ఈ నాలుగు గోల్డెన్ రూల్స్ తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై గణనీయమైన ప్రభావం చూపిస్తాయంటున్నారు. ఇంతకీ, అసలు క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం క్రెడిట్ స్కోర్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగాలంటే క్రెడిట్ కార్డు విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
క్రెడిట్ కార్డు వినియోగం మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై తప్పకుండా ప్రభావం చూపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా క్రెడిట్ కార్డు వాడే ప్రతి ఒక్కరూ క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉండాలన్నా, అది పెరగాలన్నా ఆ నాలుగు గోల్డెన్ రూల్స్ కచ్చితంగా పాటించాలంటున్నారు. ఇవి ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తప్పకుండా మెరుగుపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
మినిమమ్ బిల్ పేమెంట్ :
క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును గడువులోపు చెల్లిస్తే క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉంటుంది. అదే, లేట్ పేమెంట్ లేదా డీఫాల్ట్ల వల్ల స్కోర్ పడిపోతుంది. అయితే, నార్మల్గా క్రెడిట్ కార్డు వాడిన తర్వాత బిల్ పేమెంట్కు 30 నుంచి 45 రోజుల వరకు టైమ్ ఉంటుంది. ఆలోపు ఎప్పుడైనా బిల్ పేమెంట్ చేస్తే ఎలాంటి వడ్డీ పడదు. అయితే, గడుపు తేదీకి మీ దగ్గర సరిపడా డబ్బు లేకపోతే మినిమం డ్యూ చెల్లించవచ్చు. అలా ఎప్పుడైనా ఒకట్రెండు సార్లు చేస్తే పర్వాలేదు. కానీ, పదే పదే మినిమం బిల్ పే చేస్తే అది మీ స్కోర్ను దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గొద్దంటే ఎప్పుడూ పూర్తి బిల్లును చెల్లించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
క్రెడిట్ కార్డు యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) :
క్రెడిట్ కార్డుల విషయంలో క్రెడిట్ కార్డు యుటిలైజేషన్ రేషియో(CUR) అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుండాలంటే మీ సీయూఆర్ 30 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండేటట్లు చూసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, మీ వద్ద రెండు క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయనుకుందాం. ఆ రెండింటిలో లక్ష రూపాయల చొప్పున లిమిట్ ఉంటే రెండు కార్డులు కలిపి మీరు 30 శాతం కంటే తక్కువ లిమిట్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకు మీ వద్ద ఉన్న రెండు కార్డుల లిమిట్ ప్రకారం రెండు లక్షల రూపాయల్లో రూ.60 వేల కంటే తక్కువ లిమిట్ను ఉపయోగిస్తే మీ స్కోర్ సేఫ్గా ఉంటుంది.
కొత్త కార్డులు :
కొత్త క్రెడిట్ కార్డు కోసం అప్లై చేసిన ప్రతిసారీ మీ క్రెడిట్ రిపోర్ట్పై ఎంక్వైరీ చేస్తారు. అలాంటప్పుడు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఎంక్వైరీలు చేస్తే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే, క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చే కంపెనీలు మీరు పదే పదే క్రెడిట్ కార్డు కోసం రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు, మీరు ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లు భావిస్తాయి. అందుకే, క్రెడిట్ కార్డుకు అప్లై చేసి అది రాకపోతే కనీసం ఆరు నెలలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాతే మరో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ సేఫ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
క్రెడిట్ కార్డు ఏజ్ :
క్రెడిట్ కార్డుకు సంబంధించిన ఈ రూల్ కూడా క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం చూపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మీ అవసరానికి తగ్గ క్రెడిట్ కార్డును ఎంచుకుని వీలైనన్ని ఎక్కువ రోజులు దాన్నే వాడటం బెటర్. మీరు ఎన్ని రోజుల నుంచి కార్డు వాడుతున్నారనేది "క్రెడిట్ ఏజ్"ను తెలియజేస్తుంది. మీ క్రెడిట్ కార్డు ఏజ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ కూడా అంతే బాగుంటుంది. అందుకే, పాత క్రెడిట్ కార్డులను ఎప్పుడూ క్లోజ్ చేయకూడదు. అలా చేస్తే మీ క్రెడిట్ ఏజ్ తగ్గిపోవడమే కాకుండా క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. చివరగా క్రెడిట్ కార్డు విషయంలో పైన చెప్పిన ఈ గోల్డెన్ రూల్స్ పాటించడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ, స్కోర్ను మెరుగ్గా ఉంచుకోవచ్చంటున్నారు.
