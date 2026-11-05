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దలాల్ స్ట్రీట్‌లో దీపావళి సందడి- సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లు ప్లస్

Stock Market Today : నిఫ్టీ 350 పాయింట్లకు పైగా లాభాల్లో ట్రేడవుతోంది. సెన్సెక్స్ 1,609.54 పాయింట్లు పెరిగింది.

Stock Market Today
ఎన్​ఎస్​ఈ సెన్సెక్స్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2026 at 9:50 AM IST

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స్టాక్‌ మార్కెట్లు గురువారం భారీ లాభాలతో మొదలయ్యాయి. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావం మార్కెట్లపై పడింది. దీంతో సెన్సెక్స్‌ 1400 పాయింట్లకు పైగా లాభాల్లో ట్రేడవుతుండగా, నిఫ్టీ 350 పాయింట్లకు పైగా లాభాల్లో ట్రేడవుతోంది. ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, విదేశీ పెట్టుబడిదారులు తిరిగి కొనుగోళ్లు ప్రారంభించడంతో సెన్సెక్స్ 1,609.54 పాయింట్లు (2.08 శాతం) పెరిగి 78,910.94 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 50 417.45 పాయింట్లు (1.74 శాతం) పెరిగి 24,378.05 వద్ద ముగిసింది.

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