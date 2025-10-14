ETV Bharat / business

దీపావళికి కార్లపై బంపర్ ఆఫర్- ఏకంగా రూ.7 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్​!

మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్​, కియా, హ్యుందాయ్​, హోండా, రెనో కార్లపై దిపావళి ఆఫర్స్​​- క్యాష్​, ఎక్స్ఛేంజ్​, కార్పొరేట్​ బెనిఫిట్స్​ & అదిరిపోయే డిస్కౌంట్స్​!

Diwali Car Offers
Diwali Car Offers (ETV Bharat (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 7:10 PM IST

Diwali Car Offers 2025 : ఈ దీపావళికి కొత్త కారు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు గుడ్ న్యూస్. మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్​, కియా, హ్యుందాయ్​, హోండా, రెనో లాంటి ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు ఈ దిపావళికి తమ కార్లపై బంపర్ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం వాటిపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

మారుతి దీపావళి ఆఫర్స్​ 2025

  • ఆల్టో కె10 : రూ.52,500 డిస్కౌంట్​ (పెట్రోల్​ & సీఎన్​జీ, క్యాష్​, ఎక్స్ఛేంజ్​, స్క్రాపేజ్​)
  • ఎస్​-ప్రెస్సో : రూ.47,500 డిస్కౌంట్ (పెట్రోల్ & సీఎన్​జీ, ఫస్ట్​-టైమ్ బయర్స్​కు మాత్రమే ​)
  • వేగన్-ఆర్​ : రూ.57,500 డిస్కౌంట్ (పెట్రోల్ & సీఎన్​జీ, స్పాట్​ డిస్కౌంట్​, స్క్రాపేజ్​​)
  • సెలోరియో : రూ.52,500 డిస్కౌంట్ (పెట్రోల్ & సీఎన్​జీ, రూరల్ బెనిఫిట్స్​)
  • స్విఫ్ట్​ : రూ.48,750 డిస్కౌంట్ (ఎంటీ ఎల్​, ఎంటీ వీ, & ఏజీఎస్​ వీ/జెడ్​ ట్రిమ్స్, అన్ని సీఎన్​జీ వేరియంట్స్​)
  • డిజైర్​ : రూ.2,500 డిస్కౌంట్ (ఇన్​స్టిట్యూషనల్ సేల్​)
  • బ్రెజ్జా : రూ.35,000 డిస్కౌంట్ (సబ్​ 4 మీటర్​ ఎస్​యూవీ, ఎక్సేంజ్​, స్క్రాపేజ్​)
  • ఎర్టిగా : రూ.25,000 డిస్కౌంట్ (పెట్రోల్ & సీఎన్​జీ ట్రిమ్స్​)
  • ఎకో : రూ.42,500 డిస్కౌంట్ (అంబులెన్స్​ రూ.2,500, పెట్రోల్ & సీఎన్​జీ రూ.30,500, కార్గో రూ.40,500)
  • టూర్​ ఎస్ : రూ.15,000 డిస్కౌంట్​ (ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్​, పెట్రోల్​)
  • టూర్​ హెచ్​1 : రూ.65,500 డిస్కౌంట్ (పెట్రోల్ & సీఎన్​జీ ట్రిమ్స్​)
  • టూర్​ హెచ్​3 : రూ.50,000 డిస్కౌంట్ (సీఎన్​జీ వేరియంట్స్)
  • టూర్​ వీ & ఎం : రూ.35,000 డిస్కౌంట్ (ఎక్స్ఛేంజ్​ & స్క్రాపేజ్ బోనస్​, ఎం పెట్రోల్​/ సీఎన్​జీ రూ.25,000 స్క్రాపేజ్​)
  • గ్రాండ్ విటారా : రూ.1,80,000 డిస్కౌంట్ (స్ట్రాంగ్​-హైబ్రిడ్​, పెట్రోల్​ రూ.1,50,000, సీఎన్​జీ రూ.40,000)
  • బాలెనో డెల్టా ఏఎంటీ : రూ.1,05,000 డిస్కౌంట్ (రెగల్​ కిట్​ రూ.55,000, క్యాష్​ రూ.20,000, ఎక్స్ఛేంజ్​ రూ.30,000)
  • బాలెనో అదర్​ ఏఎంటీ : రూ.1,02,000 డిస్కౌంట్ (యాక్సెసరీస్​ & క్యాష్​/ ఎక్స్ఛేంజ్​)
  • బాలెనో మాన్యువల్​ & సీఎన్​జీ : రూ.1,00,000 డిస్కౌంట్
  • ఇన్విక్టో ఆల్ఫా + : రూ.1,40,000 డిస్కౌంట్ (క్యాష్​ రూ.25,000+ స్క్రాపేజ్​ రూ.1,15,000)
  • ఇన్విక్టో జెటా + : రూ.1,15,000 డిస్కౌంట్ (స్క్రాపేజ్ మాత్రమే)
  • ఫ్రాంక్స్​ టర్బో : రూ.88,000 డిస్కౌంట్ (క్యాష్​ రూ.30,000+ స్క్రాపేజ్​ రూ.15,000+ యాక్సెసరీస్​ రూ.43,000)
  • ఫ్రాంక్స్​ 1.2 లీటర్​ పెట్రోల్​ : రూ.22,000 - రూ.39,000 డిస్కౌంట్ (మాన్యువల్​ & సీఎన్​జీ వేరియంట్స్​ రూ.30,000 వరకు )
  • ఇగ్నిస్​ ఏఎంటీ : రూ.75,000 డిస్కౌంట్ (క్యాష్​ రూ.45,000+ స్క్రాపేజ్​ రూ.30,000)
  • ఇగ్నిస్ మాన్యువల్​ : రూ.70,000 డిస్కౌంట్
  • జిమ్నీ ఆల్ఫా : రూ.70,000 డిస్కౌంట్ (ఫ్లాట్​ క్యాష్​ డిస్కౌంట్స్​, జెటా ట్రిమ్ నో బెనిఫిట్​)
  • సియాజ్​ : రూ.45,000 డిస్కౌంట్ (లిమిటెడ్ స్టాక్, అన్ని వేరియంట్లు)
  • ఎక్స్​ఎల్​6 పెట్రోల్ : రూ.25,000 డిస్కౌంట్ (ఎక్స్ఛేంజ్​/స్క్రాపేజ్​)
  • ఎక్స్​ఎల్​6 సీఎన్​జీ : రూ.35,000 డిస్కౌంట్ (అడిషనల్​ రూ.10,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్​)

టాటా మోటార్స్​ దిపావళి ఆఫర్స్​ 2025
ఈ అక్టోబర్ నెలలో టాటా మోటార్స్ తమ బ్రాండెడ్ కార్లపై క్యాష్, ఎక్స్ఛేంజ్​ బోనస్​, డిస్కౌంట్స్​ అందిస్తోంది. వీటితోపాటు కొన్ని ఎంపిక చేసిన మోడల్స్​పై కార్పొరేట్​ డిస్కౌంట్ కూడా అందిస్తోంది.

  • టియాగో : రూ.10,000 క్యాష్​ + రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్​ (ఎంపిక చేసిన వేరియంట్స్​కు మాత్రమే)
  • టిగోర్​ : రూ.15,000 క్యాష్​ + రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • పంచ్​ : రూ.5,000 క్యాష్​ + రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • నెక్సాన్​ : రూ.10,000 క్యాష్​ + రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • కర్వ్​ : రూ.20,000 క్యాష్​ + రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • హారియర్​ (ఫియర్​లెస్​ ఎక్స్​) : రూ.25,000 క్యాష్​ + రూ.25,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • సఫారీ (అకంప్లిష్డ్​ ఎక్స్) : రూ.25,000 క్యాష్​ + రూ.25,000 ఎక్స్ఛేంజ్​

కియా దీపావళి ఆఫర్స్​ 2025

  • సోనెట్​ : రూ.10,000 క్యాష్​ + రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.15,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • సెల్టోస్​ : రూ.30,000 క్యాష్​ + రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.15,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • సిరోస్ ​: రూ.35,000 క్యాష్​ + రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.15,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • కారెన్స్ క్లావిస్​ : రూ.30,000 క్యాష్​ + రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.15,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • కార్నివాల్​ : రూ.1 లక్ష + రూ.15,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​

హోండా దీపావళి ఆఫర్స్​ 2025
హోండా ఈ దీపావళికి క్యాష్, ఎక్స్ఛేంజ్​, కార్పొరేట్​, లాయల్టీ, వారెంటీ బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది.

  • అమేజ్​ 3rd జెన్​ : రూ.67,000 వరకు బెనిఫిట్స్​
  • సిటీ : రూ.1.27 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ (రూ.25,000 ఎక్స్ఛేంజ్​, రూ.4,000 లాయల్టీ, రూ.35,000 హోండా-టూ-హోండా ఎక్స్ఛేంజ్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్​, రూ.28వేల విలువైన 7-ఇయర్స్​ వారెంటీ)
  • ఎలివేట్​ ఎంటీ : రూ.1.32 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ (క్యాష్​, ఎక్స్ఛేంజ్​, లాయల్టీ, హోండా-టూ-హోండా ఎక్స్ఛేంజ్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్​)
  • సిటీ ఈహెచ్​ఈవీ హైబ్రిడ్​ : 7 ఇయర్స్ వారెంటీ

రెనో దిపావళి ఆఫర్లు 2025

  • క్విడ్​ : రూ.35,000 డిస్కౌంట్​ (క్యాష్​ రూ.20,000 + ఎక్స్ఛేంజ్​ రూ.15,000 + కార్పొరేట్​ రూ.10,000)
  • కైగర్ ఫేస్​లిఫ్ట్​ : రూ.45,000 డిస్కౌంట్​ (ఎక్స్ఛేంజ్​​ రూ.15,000 + స్క్రాపేజ్​​ రూ.35,000 + కార్పొరేట్​ రూ.10,000)
  • కైగర్​ ప్రీ-ఫేస్​లిఫ్ట్​ : రూ.80,000 డిస్కౌంట్​ (క్యాష్​ రూ.35,000 + ఎక్స్ఛేంజ్​ రూ.35,000 + స్క్రాపేజ్​ రూ.35,000, కార్పొరేట్​ రూ.10,000)
  • ట్రైబర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ : రూ.45,000 డిస్కౌంట్​ (ఎక్స్ఛేంజ్​​ రూ.15,000 + స్క్రాపేజ్​​ రూ.35,000 + కార్పొరేట్​ రూ.10,000)
  • ట్రైబర్​ ప్రీ-ఫేస్​లిఫ్ట్​ : రూ.75,000 డిస్కౌంట్​ (క్యాష్​ రూ.30,000 + ఎక్స్ఛేంజ్​ రూ.35,000 + స్క్రాపేజ్​ రూ.35,000, కార్పొరేట్​ రూ.10,000)

హ్యుందాయ్​ దిపావళి ఆఫర్స్​ 2025

  • గ్రాండ్​ ఐ10 నియోస్​ : రూ.25,000 (పెట్రోల్​)/ రూ.30,000 (సీఎన్​జీ) + రూ.25,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.5,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • ఆరా : రూ.15,000 క్యాష్​ + రూ.10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.5,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • ఎక్స్​టర్​ : రూ.25,000 వరకు (నాన్ ప్రో ప్యాక్​​)/ రూ.20,000 (ప్రో ప్యాక్​) + రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్
  • ఐ20 : రూ.25,000 వరకు (ఎంటీ​​)/ రూ.20,000 (ఐవీటీ) + రూ.25,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్
  • వెన్యూ 1.2 : రూ.30,000 క్యాష్​ + రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • వెన్యూ టర్బో : రూ.10,000 క్యాష్​ + రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్​
  • వెర్నా : రూ.20,000 క్యాష్​ + రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్​ + రూ.10,000 కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్​
  • క్రెటా : రూ.5,000 స్క్రాపేజ్ బోనస్​
  • అల్కజార్​ : రూ.30,000 క్యాష్​ + రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్
  • టక్సన్​ : రూ.30,000 క్యాష్​ + రూ.60,000 ఎక్స్ఛేంజ్
  • అయోనిక్ 5 (Ioniq 5) (MY2025) : రూ.7 లక్షలు

