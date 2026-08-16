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"డిజిటల్​ సంతకాలు" అంటే ఏంటి? - ఇవి ఆన్‌లైన్ మోసాలను ఎలా నివారిస్తాయి?

- ఆన్‌లైన్ లావాదేవీల్లో మోసాలను నివారించడానికి డిజిటల్ సంతకాలు ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా చెబుతోన్న నిపుణులు!

Digital Signatures
Digital Signatures (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 1:42 PM IST

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Digital Signatures : డిజిటల్ టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందడంతో, ఆన్‌లైన్ లావాదేవీలు మన రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారాయి. ఆన్‌లైన్‌లో షాపింగ్ చేయడం, నిధులను బదిలీ చేయడం లేదా వ్యాపారం చేయడం వంటి ఏ విషయంలోనైనా సరే.. డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్​ విప్లవాత్మక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అయితే, ఆన్​లైన్​ ట్రాన్సాక్షన్ల్​ వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో అదే రీతిలో మోసాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ మోసాలను నివారించడానికి డిజిటల్ సంతకాలు ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా ఆవిర్భవించాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆన్​లైన్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​లో మోసాలను నివారించడానికి ఇవి ఎలా దోహదపడుతున్నాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

డిజిటల్‌ సంతకం అంటే? : డిజిటల్‌ సిగ్నేచర్​ అనేది ఒక డిజిటల్‌ పత్రం లేదా సందేశానికి సంబంధించిన సమగ్రతను, ప్రామాణికతను ధ్రువీకరించడానికి ఉపయోగించే ఒక క్రిప్టోగ్రాఫిక్‌ పద్ధతి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన గుర్తింపును చేతితో రాసి తెలిపే సంప్రదాయ సంతకానికి భిన్నంగా, క్రిప్టోగ్రాఫిక్‌ కీలను ఉపయోగించి రూపొందించిన ఒక గణిత అల్గారిథమే డిజిటల్‌ సంతకం అని వివరిస్తున్నారు. సంతకం చేసే వ్యక్తికి సంబంధించిన ప్రైవేట్ కీతోపాటు, సంతకం చేస్తున్న పత్రం లేదా సందేశంలోని విషయానికి ఒక గణిత ఫంక్షన్‌ను వర్తింపజేయడం ద్వారా డిజిటల్ సంతకాలు సృష్టిస్తారని పేర్కొంటున్నారు.

ఇక ఐటీఆర్​ దాఖలు చేయడానికి, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు సమర్పణలు చేయడానికి లేదా ఇ-టెండర్లలో పాల్గొనడానికి, అద్దె ఒప్పందాలు, ఉద్యోగ ఒప్పందాలు వంటి వ్యక్తిగత చట్టపరమైన పత్రాల కోసం డిజిటల్ సంతకాలను ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. పూర్తిగా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో రూపొందించి, ప్రాసెస్ చేసిన పత్రాలకు ఇ-సంతకాలు ఉత్తమంగా సరిపోతాయని, ఇవి వేగం, భద్రత, చట్టపరమైన చెల్లుబాటును నిర్ధారిస్తాయంటున్నారు.

ఎక్కడ చెల్లవు?: వీలునామాలు, రిజిస్ట్రేషన్, భౌతిక సంతకాలు అవసరమయ్యే సేల్ డీడ్, గిఫ్ట్ డీడ్ వంటి కొన్ని ఆస్తి పత్రాలు, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, ట్రస్ట్ డీడ్‌లు లాంటి వాటిలో డిజిటల్​ సంతకాలను అంగీకరించరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కోర్టులు కేవలం క్రిప్టోగ్రాఫిక్ రుజువుపై కాకుండా, మానవ సాక్ష్యం భౌతిక ధ్రువీకరణపై ఆధారపడతాయంటున్నారు. అందుకే, డిజిటల్ సంతకాలకు భద్రత ఉన్నప్పటికీ, అవి వీలునామా పత్రాలకు సరిపోవని చెబుతున్నారు.

డిజిటల్ సంతకాన్ని ఎలా పొందాలి?: కంట్రోలర్ ఆఫ్ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీస్(CCA) ద్వారా నియంత్రించబడే లైసెన్స్ పొందిన సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ నుంచి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ సర్టిఫికేట్(DSC) పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇ-ముద్ర, ప్రోటీన్, CDSL వెంచర్స్, CSCతో సహా సుమారు 23 సర్టిఫికేషన్‌ అథారిటీ(CA)లు వీటిని అందిస్తాయంటున్నారు. పాన్, ఆధార్, KYC వివరాలను సమర్పించి, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను (వీడియో లేదా భౌతిక) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. పూర్తి వెరిఫికేషన్​ తర్వాత మంజూరు అయ్యే DSC సర్టిఫికెట్ ఒకటి నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. తరగతి, చెల్లుబాటును బట్టి దీని ధర రూ.1,000 నుంచి రూ.3,000 మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ సంతకాన్ని USB టోకెన్ వంటి హార్డ్‌వేర్ పరికరంలో సురక్షితంగా ఉంచుతారని, దీనివల్ల ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దాన్ని ఉపయోగించడానికి వీలుంటుందని సూచిస్తున్నారు.

అధిక భద్రత: డిజిటల్ సంతకానికి, సంప్రదాయ సంతకానికి మధ్య ఒక ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే డిజిటల్ సంతకం, క్రిప్టోగ్రాఫిక్ సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని, దీనివల్ల దాన్ని డూప్లికేట్‌ చేయడం లేదా తారుమారు చేయడం చాలా కష్టమంటున్నారు. సులభంగా నకలు చేయగల లేదా తారుమారు చేయగల చేతితో రాసిన సంతకాలతో పోలిస్తే ఇది అధిక స్థాయి భద్రతను, నమ్మకాన్ని అందిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. డిజిటల్ సంతకానికి సంబంధించిన ముఖ్య భాగాలలో క్రిప్టోగ్రాఫిక్ అల్గారిథం, పబ్లిక్-కీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్(PKI) అని పిలిచే అంతర్లీన మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయని, డిజిటల్ సంతకాలు సంతకం చేసేవారి గుర్తింపును ప్రామాణీకరించడానికి ఒక పటిష్టమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయంటున్నారు. క్రిప్టోగ్రాఫిక్ కీలను ఉపయోగించడం వల్ల ఇది ప్రత్యేకంగా సంతకం చేసేవారికి మాత్రమే కేటాయిస్తారని, దాన్ని నకిలీ చేయడం వీలుకాదంటున్నారు.

ఈ అథెంటికేషన్‌ ప్రక్రియ.. ఖాతాలకు అనధికారిక ప్రాప్యతను నిరోధించడంలో సహాయపడి గుర్తింపు చోరీ నుంచి రక్షిస్తుందంటున్నారు. డిజిటల్ సంతకాలు లావాదేవీ డేటాకి సంబంధించిన వివరాలను నిర్ధారిస్తాయని, డిజిటల్ సంతకం చేసిన తర్వాత సంతకం చేసిన పత్రం లేదా సందేశంలో ఏదైనా మార్పు చేస్తే, ధ్రువీకరణ సమయంలో ఆ సంతకం చెల్లదంటున్నారు. ఈ ట్యాంపర్-ప్రూఫ్ ఫీచర్ అనధికారిక మార్పుల నుంచి కాపాడి, లావాదేవీకి సంబంధించిన సమగ్రతను నిర్ధారిస్తుందంటున్నారు.

మోసాల నివారణ: క్రిప్టోగ్రాఫిక్ అల్గారిథమ్ డిజిటల్ సంతకాల ద్వారా డిజిటల్ పత్రాల సమగ్రతను, అథెంటికేషన్‌ను ధ్రువీకరించి, ఉన్నత స్థాయి భద్రతను అందిస్తాయని, ఇది సంతకం చేసేవారి గుర్తింపు ధ్రువీకరణ జరిగిందని, పత్రం తారుమారు అవ్వలేదని నిర్ధారిస్తుందంటున్నారు. అధీకృత వ్యక్తులు మాత్రమే పత్రాలపై సంతకం చేయగలరని, వాటిని యాక్సెస్ చేయగలరని నిర్ధారణ అవుతుందని, తద్వారా మోసపూరిత లావాదేవీలకు సంబంధించిన ప్రమాదాలు కూడా ఉండవంటున్నారు. డిజిటల్ సంతకాలతో పాటు ఒక సమగ్ర డిజిటల్ ఆడిట్ ట్రెయిల్ కూడా ఉంటుందని, ఇది సంతకం చేసిన సమయం, సంతకం చేసేవారి గుర్తింపు ధ్రువీకరణ, సంతకం ప్రక్రియలోని ప్రతి దశ వంటి వివరణాత్మక ఈవెంట్ సమాచారాన్ని సంగ్రహిస్తుందంటున్నారు. ఇది మెరుగైన ట్రాకింగ్, పర్యవేక్షణకు వీలు కల్పిస్తుందని, దీని ద్వారా ఏవైనా అనుమానాస్పద లేదా మోసపూరిత కార్యకలాపాలను గుర్తించడం సులభం అవుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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డిజిటల్​ సిగ్నేచర్​ అంటే ఏమిటి
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