"డిజిటల్​ పర్సనల్​ లోన్"​ ఎలా పొందాలి? - ఆన్​లైన్​ ప్రాసెస్​ ఎలా ఉంటుంది!

-ఎక్కడి నుంచైనా డిజిటల్ వ్యక్తిగత రుణ కోసం ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు - దరఖాస్తు నుంచి లోన్​ తిరిగి చెల్లించడం వరకు ఈ ప్రాసెస్​ అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే!

Process of Digital Personal Loan
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 6:31 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 6:48 PM IST

Process of Digital Personal Loan: ఒకప్పుడు రుణాలు కావాలంటే బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగేవాళ్లం. కానీ నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో సాంకేతికత, డిజిటలైజేషన్‌లో పురోగతి కారణంగా బ్యాంకింగ్​ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. బ్యాంకింగ్ ఉత్పత్తులు, సేవలు డిజిటల్‌గా మారడం వల్ల కస్టమర్లు ఇంటి నుంచే అనేక ప్రయాజనాలను పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు డిజిటల్ లోన్స్​ను ఎంచుకోవడానికి రుణగ్రహీతలను బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఇందులో ఎక్కడి నుంచైనా డిజిటల్ వ్యక్తిగత రుణ కోసం ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు నుంచి లోన్​ తిరిగి చెల్లించడం వరకు ఈ ప్రాసెస్​ అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. అసలు డిజిటల్ వ్యక్తిగత రుణాల ప్రాసెసింగ్‌ ప్రకియ ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

లోన్​ అప్లికేషన్​: డిజిటల్​ పర్సనల్​ లోన్​లో ఫస్ట్​ స్టెప్​ రుణం కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవడం. రుణం కావాలనుకున్నవారు బ్యాంకు వెబ్‌సైట్​లో లేదా మొబైల్ యాప్‌లో లాగిన్​ అయ్యి అప్లికేషన్​ను ఫిల్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి. ఒకవేళ మీకు క్రెడిట్​ స్కోర్​ ఎంత ఉందో తెలియకపోతే పాన్​ నెంబర్‌ ఎంటర్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. ఇక కేవైసీ(KYC) కోసం దరఖాస్తుదారుడి ఫొటో, పాన్, ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీని సమర్పించాలి. ఆదాయ పత్రాల కోసం, దరఖాస్తుదారుడి పే-స్లిప్‌లు/ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్, బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్‌ను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

కేవైసీ ధ్రువీకరణ: లోన్​కు సంబంధించిన అప్లికేషన్​ను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసిన తర్వాత వీడియో కేవైసీ ఉంటుంది. ఇందులో బ్యాంకు ఎగ్జిక్యూటివ్.. దరఖాస్తుదారుడి ఒరిజినల్ పాన్ కాపీని చూపించమంటారు. కొన్ని బ్యాంకులు అప్లై చేసుకునే సమయంలోనే డిజిటల్ కేవైసీని చేసే ప్రక్రియను కలిగి ఉంటాయి. కస్టమర్​ సీకేవైసీ నంబర్‌ను నమోదు చేయమని అడగవచ్చు. కస్టమర్ కేవైసీ వివరాలు సెంట్రల్ కేవైసీ రికార్డ్స్ రిజిస్ట్రీ నుంచి తీసుకుంటారు. కొన్ని బ్యాంకులు దరఖాస్తుదారుడి పాన్, ఆధార్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి, దాన్ని ఆదాయపు పన్ను శాఖ, యూఐడీఏఐ డేటాబేస్‌తో ధ్రువీకరించమని అడుగుతాయి.

ఆమోదం: కేవైసీ ధ్రువీకరణ అనంతరం బ్యాంక్ డిజిటల్ పర్సనల్​ లోన్​ అప్లికేషన్​ను ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అయితే ఈ సమయంలో రుణ దరఖాస్తును బ్యాంకులు యాక్సెప్ట్​ లేదా రిజెక్ట్​ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆమోదమనేది దరఖాస్తుదారుడి క్రెడిట్ స్కోరు, ఆదాయం, వృత్తి, వయసు, రుణ-ఆదాయ నిష్పత్తి(DTI) మొదలైన అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, డిజిటల్ వ్యక్తిగత రుణాల విషయంలో ఆమోద నిర్ణయం వేగంగా ఉంటుంది.

రుణ పంపిణీ: లోన్​ అప్లికేషన్​ను యాక్సెప్ట్​ చేసినాక రుణ పత్రాలపై డిజిటల్‌గా సంతకం చేసే ప్రక్రియను బ్యాంకు ప్రారంభిస్తుంది. డిజిటల్‌గా సంతకం చేయవలసిన రుణ పత్రాలలో కీలక వాస్తవాల నివేదిక(Key Fact Statement), మంజూరు లేఖ (Sanction Letter), నిబంధనలు/షరతులు, ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌లు, రుణగ్రహీతల డేటాకు సంబంధించిన గోప్యతా విధానాలు(Privacy Policies) మొదలైనవి ఉంటాయి. ఆధార్ ఆధారిత ఇ-సైన్(e-sign) ద్వారా సంతకం చేయాలి. అన్ని డాక్యుమెంట్స్​పై ఇ-సంతకం పూర్తయిన తర్వాత, బ్యాంకు.. ఆమోదించిన రుణ మొత్తాన్ని నేరుగా దరఖాస్తుదారుడి ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. అనంతరం రుణగ్రహీత.. EMIల చెల్లింపుల కోసం ఆటో-డెబిట్ మాండేట్‌పై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.

EMI: ఆటో-డెబిట్ మాండేట్ ప్రకారం, ప్రతి నెలా ఒక నిర్దిష్ట తేదీన, ఒక నిర్దిష్ట మొత్తానికి సంబంధించిన EMI కస్టమర్​ సేవింగ్స్​ అకౌంట్​ నుంచి డెబిట్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలో EMI చెల్లింపుల కోసం ప్రతి నెలా ఆటో డెబిట్‌కు ముందే తన బ్యాంకు ఖాతాలో తగినంత అమౌంట్​ ఉండేలా చూసుకోవాలి. రుణగ్రహీత, తీసుకున్న లోన్​ను బ్యాంకుకు పూర్తిగా చెల్లించేస్తే, "నో డ్యూస్‌ సర్టిఫికేట్‌" సాఫ్ట్‌ కాపీని పంపుతుంది.

