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అమెరికా, ఇరాన్ డీల్ ఎఫెక్ట్- భారీగా తగ్గిన చమురు ధరలు- ఆసియా మార్కెట్లలో జోష్

అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పంద ప్రకటనతో ప్రపంచ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలు-

Crude Oil Price Today
Crude Oil Price Today (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 7:43 AM IST

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Crude Oil Price Today : పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి తెరదించేలా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిందన్న ప్రకటన ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లకు భారీ ఊరటను ఇచ్చింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన శాంతి ఒప్పంద రూపకల్పనతో సోమవారం ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా జపాన్, దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. మరోవైపు ముడి చమురు ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.

ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ ధరలు 4.77 శాతం తగ్గి బ్యారెల్‌కు 80.83 డాలర్లకు చేరాయి. అంతర్జాతీయ ప్రమాణమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు కూడా దాదాపు 4 శాతం క్షీణించి బ్యారెల్‌కు 83.77 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయ్యాయి. మరోవైపు అమెరికా క్రూడ్ ధరలు 4.3 శాతం పడిపోయి బ్యారెల్‌కు 81.23 డాలర్లకు చేరాయి. గత మూడు నెలలుగా హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరాలపై నెలకొన్న ఆందోళనల కారణంగా ధరలు పెరిగినప్పటికీ, ఇప్పుడు సరఫరాలు సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశాలపై మార్కెట్లు ఆశావహంగా స్పందిస్తున్నాయి.

ఆసియా మార్కెట్లలో భారీ లాభాలు
ఒప్పందం ప్రకటన అనంతరం ఆసియా ప్రధాన స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా ఎగిశాయి. జపాన్ నిక్కీ-225 సూచీ ప్రారంభ ట్రేడింగ్‌లో 5.1 శాతం లాభపడి 69,367 పాయింట్ల వద్ద కొనసాగింది. దక్షిణ కొరియా కోస్పీ సూచీ 5.6 శాతం ఎగిసి 8,577 పాయింట్లకు చేరి ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో అత్యధిక లాభాలను నమోదు చేసింది. ఆస్ట్రేలియాలో ఎస్‌అండ్‌పీ/ఏఎస్‌ఎక్స్ 200 సూచీ 1.4 శాతం పెరిగి 8,930 పాయింట్లకు చేరగా, తైవాన్ తైఎక్స్ సూచీ 2.6 శాతం లాభపడింది. యుద్ధం ముగింపుకు చేరువవుతోందన్న సంకేతాలతో పెట్టుబడిదారులు భారీగా కొనుగోళ్లకు మొగ్గుచూపినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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CRUDE OIL PRICE TODAY
CRUDE OIL PRICE TODAY

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