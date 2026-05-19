పెట్రోల్​, డీజిల్ ధరల పెంపు ఇక్కడితో అయిపోలేదు- మరో రూ.13-17 పెరిగే ఛాన్స్​!

రూ.3-4 పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు సరిపోదు-లీటర్కు మరో రూ.13-17 పెంచాల్సిందే : కోటక్ అంచనా
Published : May 19, 2026 at 8:16 PM IST
Kotak On Petrol Price Hike : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, ఇటీవల కేంద్రం పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను రూ.3మేర పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో, దేశంగా పెట్రో ధరలు మరింత భారీగా పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ 'కోటక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్' స్పష్టం చేసింది. దేశీయ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (ఓఎంసీలు) ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక నష్టాలను నివారించాలంటే ఇది తప్పనిసరి అని పేర్కొంది.
లీటర్ పెట్రోల్పై రూ.17 వరకు పెంచాల్సిందే!
ఇటీవల చేసిన పెట్రోల్, డీజిల్ల ధరల పెంపు ఏమాత్రం సరిపోదని, లీటరుకు అదనంగా మరో రూ.13 నుంచి రూ.17 వరకు పెంచాల్సి ఉంటుందని కోటక్ అభిప్రాయపడింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు ఇంకా ఇలానే కొనసాగితే పరిస్థితి దారుణంగా ఉంటుందని తెలిపింది. ఇంధన ధరల పెంపు, బంగారం దిగుమతి సుంకాల పెంపు, పొదుపు చర్యలు వంటి భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు దేశ ఆర్థిక సవాళ్లను పూర్తిగా పరిష్కరించలేకపోవచ్చని అభిప్రాయపడింది.
వారంలో రెండు సార్లు పెరిగిన ధరలు
ఇటీవల కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే ఇంధన ధరలను రెండు సార్లు పెంచారు. ఇంతకు ముందు లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను రూ.3 మేర పెంచగా, మంగళవారం మరో 90 పైసలు మేర వడ్డించారు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలకు వస్తున్న నష్టాలను పూడ్చడానికి ఈ పెంపు ఏమాత్రం సరిపోదని కోటక్ భావిస్తోంది.
చమురు విక్రయాల ద్వారా వస్తున్న రాబడి తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఓఎంసీలు ప్రస్తుతం ప్రతి నెలా దాదాపు రూ.25వేల కోట్లు మేర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయని కోటక్ అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం డీజిల్ అమ్మకాలపై లీటర్కు రూ.11.40 నష్టం, పెట్రోల్ అమ్మకాలపై లీటర్కు రూ.14.30 నష్టం వస్తున్నట్లు అంచనా. ఈ నష్టాలను పూడ్చాలంటే, పెట్రో ధరలను లీటర్కు రూ.13-17 వరకు పెంచాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.
దశలవారీగా పెంపు
ఇప్పటికే పెరిగిన ఇంధన ధరలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే, మరోవైపు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు ఇక్కడితో ఆగిపోదని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. గత 75 రోజులుగా పేరుకుపోయిన నష్టాలను రికవరీ చేసేందుకు చమురు కంపెనీ ప్రయత్నిస్తున్నాయని, అయితే ఒకేసారి కాకుండా క్రమంగా (దశలవారీగా) పెంచే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే, వినియోగదారులపై ఒక్కసారిగా ద్రవ్యోల్బణ భారం పడకుండా చూసేందుకు విధానకర్తలు, చమురు కంపెనీలు జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. కాగా, వినియోగదారులను రక్షించడానికి, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను పరిమితం చేసేందుకు ధరలను క్రమంగా పెంచాలని భావిస్తున్నట్లు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐవోసీ) అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
మే 15 నాటి ధరల పెంపు వల్ల చమురు కంపెనీల రోజువారీ నష్టాలు నాలుగో వంతు తగ్గినప్పటికీ, అంతకు ముందు వారు రోజుకు దాదాపు రూ.750 కోట్ల నష్టాన్ని చవిచూశారని పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ ఈ వారం ప్రారంభంలోనే చెప్పారు. మరోవైపు నష్టాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో రిటైల్ ఇంధన ధరలు 10 శాతం మేర పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు కూడా అంచనా వేసింది.
అది సరైనా నిర్ణయమేనా?
బంగారం దిగుమతి సుంకాన్ని 6 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని కోటక్ ప్రశ్నించింది. ఇది తాత్కాలికంగా కొనుగోళ్లను ఆలస్యం చేసినప్పటికీ, దేశీయంగా బంగారం ధరలను పెంచుతుందని పేర్కొంది. అంతేకాదు ప్రజల వద్ద ఉన్న బంగారం విలువను కూడా పెంచుతుందని తెలిపింది. బంగారంపై దిగుమతి సుంకాలు పెంచడం కంటే, జీఎస్టీ రేటును పెంచడం మరింత ప్రభావవంతంగా ఉండేదని బ్రోకరేజీ సంస్థ సూచించింది.
మరోవైపు ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల నుంచి 120 డాలర్ల మేర పెరుగుతోంది. ఇలా బ్యారెల్కు ప్రతిసారీ 10 డాలర్లు చొప్పున పెరిగితే, భారత కరెంట్ ఖాతా లోటు సుమారు 22 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెరుగుతుందని కోటక్ అంచనా వేసింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఇలానే కొనసాగితే, వృద్ధి, ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక లోటు, బాహ్య స్థిరత్వాలను సమతుల్యం చేయడం చాలా కష్టమవుతుందని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం జీడీపీ వృద్ధిని 6 శాతంగా, సగటు ద్రవ్యోల్బణాన్ని 5 శాతంగా కోటక్ అంచనా వేసింది.
