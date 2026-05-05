30 రంగాలు, 6వేల వస్తువులపై క్రూడాయిల్ ఎఫెక్ట్ - ఇక వాటిపై ధరల మోతే!
ధరలు ఆకాశానికి, గిరాకీలు పాతాళానికి - ఏఏ రంగాలపై ప్రభావం ఉందంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 11:09 AM IST
Crude Oil Effected Sectors : 'ఇరాన్-అమెరికా' వార్ ఇంకెన్నాళ్లు కొనసాగుతుంది? ఇంధన సంక్షోభం ఇంకెంత దూరం వెళ్తుంది. ముడి చమురు రవాణా మార్గం 'హర్మూజ్'లో పరిస్థితులు ఎపుడు సాధారణ స్థితి చేరుకుంటాయి? అనే ప్రశ్నలకు ఇప్పటికిప్పుడు సమాధానం చెప్పే వారు లేరు. కానీ, రెండు నెలలుగా కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఇంధన సంక్షోభానికి దారితీసిందని మాత్రం చెప్పొచ్చు. ఇరు వర్గాల మధ్య సయోధ్య కుదిర్చేందుకు సంప్రదింపులు, చర్చలు జరుగుతున్నా అనిశ్చితి వీడడం లేదు. ఫలితంగా మందగించిన ముడి చమురు సరఫరా వివిధ రంగాలపై పెను ప్రభావం చూపుతోంది. రష్యా నుంచి కొనుగోళ్లకు ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకున్నా రవాణాకు సుదీర్ఘ సమయం, పెరుగుతున్న వ్యయాలు సమస్యను గట్టెక్కించలేకపోతున్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముడిచమురు కొరత కారణంగా దాదాపు 30రంగాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్నట్లు ఆర్థిక రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ముడి చమురు దిగుమతుల్లో 35-50శాతం వరకు గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడగా, హర్మూజ్ జలసంధి ఏకైక రవాణా మార్గం. యుద్ధం కారణంగా రష్యా నుంచి ముడి చమురు సరఫరా పెంచుకున్నా రవాణాకు అధిక సమయం, బీమా వ్యయాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఏప్రిల్ మధ్యలో హర్మూజ్ మార్గంలో పరిస్థితులు కాస్త మెరుగుపడి నౌకల రాకపోకలు మెరుగుపడ్డాయి. కానీ, అంతలోనే పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది.
ప్రధాన రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం
ముడి చమురు అనగానే కేవలం ఇంధన వనరుగానే చూస్తుంటారు. కానీ, 6వేల వస్తుత్పత్తి రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని తెలుసా? వాటిలో ప్రధానంగా వైద్యం, వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక (టెక్నాలజీ) రంగాలు ఉన్నాయి. వైద్య ఉత్పత్తుల పాలీమర్లు, నైట్రోజన్ ఆధారిత ఎరువులు, సర్క్యూట్ బోర్డు రెసిన్ వంటి పలు రంగాలు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. సిరామిక్స్ మొదలుకుని ఎఫ్ఎమ్సీజీ వరకు దాదాపు 30 రంగాలపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
ఇంధన సంక్షోభం దీర్ఘకాలం కొనసాగితే ఎన్నో రంగాలు కుదేలవుతాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోయి గిరాకీపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న ధరలు, పడిపోతున్న గిరాకీలు
- ముడిచమురు కొరత ఎఫెక్ట్ ఎరువుల ఉత్పత్తిపై ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తోంది.
- సహజవాయువు కొరత ఫలితంగా ఎరువుల ఉత్పత్తి క్షీణించింది.
- 2025 మార్చితో పోలిస్తే 24.6శాతం తగ్గిపోయిందని 'క్రిసిల్' విశ్లేషిస్తూ ఈ రంగాన్ని ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వ జోక్యం అవసరమని పేర్కొంది.
- కొన్ని దేశాలు గగనతల ఆంక్షలు విధించడం, ఇంధన ధరల్లో పెరుగుదల, రూపాయి విలువ పడిపోవడం విమానయాన సంస్థల నిర్వహణ భారంగా మారింది.
- ఎల్ఎన్జీ, ప్రొపేన్పై అధికంగా ఆధారపడిన సిరామిక్స్ రంగం ఆదాయాల్లో 35శాతం, నిర్వహణ మార్జిన్లో 50శాతం క్షీణత ఉండొచ్చని అంచనా.
- సిమెంట్, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ పైపులు, సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థలు లాభాల మార్జిన్లలో ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి. సిమెంటు పరిశ్రమల వ్యయాల్లో 15శాత వాటా ఇంధనానిదే కాగా ప్రత్యామ్నాయంగా బొగ్గు వైపు మారే అవకాశాలున్నాయి.
- ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి వినియోగదారు సెంటిమెంటు బలహీనపడితే ఎఫ్ఎమ్సీజీ, ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్ల అమ్మకాలపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
- స్థిరాస్తి, ఆతిథ్య రంగాలు తగ్గిన డిమాండు, పెరుగుతున్న ఖర్చులకు తగ్గట్లుగా సిద్ధమవుతున్నాయి. రంగులు, రహదారులు, వంతెనలు, టైర్ల పరిశ్రమల ఆదాయాలూ తగ్గిపోయే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆయా పరిశ్రమల్లో తారు, సింథటిక్ రబ్బరు ముడి పదార్థాలు వాడుతుండటం, రిఫ్రిజరెంట్ వాయువుల ధర పెరగడం ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా చెప్తున్నారు.
భారత్కు సవాలే
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, ఇతర మార్కెట్ల ద్వారా ఇంధన సరఫరా పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నా పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదు. చమురు ధర అధికంగా ఉండటం, సరకు రవాణా సమయం, వ్యయాలు, బీమా ఛార్జీలు పెరగడం అడ్డంకిగా మారింది. వీటికి తోడు ఆయిల్ ట్యాంకర్ల కొరత, షిప్పింగ్, ట్రాన్సిట్ వ్యయాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి.
ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్ రిటెయిల్ ధరలను పెంచకపోవడంతో ప్రభుత్వ రంగ చమురు విక్రయ సంస్థలు నష్టాలు మూటగట్టుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ధరలు పెంచి కొంత భారాన్ని ప్రజలకు మళ్లించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
