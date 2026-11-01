ముడిచమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగే ఛాన్స్!- అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల్లో అనిశ్చితే కారణమా?
Crude Oil Price Outlook: అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలు, హర్మూజ్ జలసంధి ఉద్రిక్తతలతో చమురు ధరల్లో ఈ వచ్చే వారం కూడా ఒడుదొడుకులు ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది.
Published : November 1, 2026 at 7:06 PM IST
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు వచ్చే వారం కూడా తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య దౌత్య చర్చల్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతుండటం, హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా చమురు రవాణాకు ముప్పు తొలగకపోవడంతో ధరలు మరింత పైపైకి చేరొచ్చని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా చమురు డిమాండ్, నిల్వలు ఎంత ఉన్నాయనేది ధరల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటుంది కానీ ప్రస్తుతం భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
వచ్చే వారం ముడి చమురు ధరల్లో అస్థిరత కొనసాగవచ్చని, ధరలు పెరిగే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రీసెర్చ్) అజిత్ మిశ్రా తెలిపారు. అమెరికా- ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలగవచ్చనే భయాలు మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని వివరించారు.
గత వారం పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు
కిందటి వారం మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్చేంజ్లో (MCX) నవంబర్ డెలివరీ క్రూడాయిల్ ఫ్యూచర్స్ ధర బ్యారెల్కు రూ. 137 (1.4 శాతం) పెరిగి రూ. 9937 వద్ద ముగిసింది. దీంతో వరుసగా నాలుగో వారంలోనూ MCX క్రూడాయిల్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు పెరిగాయని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ తెలిపింది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడవచ్చనే ఆందోళనలే ఈ పెరుగుదలకు కారణం అని పేర్కొంది.
అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలపైనే మార్కెట్ దృష్టి
తాజాగా అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ పంపిన లేఖ తమకు అందినట్లు ఇరాన్ ధ్రువీకరించింది. శాంతి చర్చల్ని తిరిగి ప్రారంభించడమే ఈ లేఖ ఉద్దేశం అని సమాచారం. మరోవైపు మధ్యవర్తులు కూడా ఒప్పందానికి మార్గం సుగమం చేసేందుకు టెహ్రాన్కు తిరిగి వెళ్లారు. ఇరాన్తో చర్చలు బాగానే సాగుతున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా వ్యాఖ్యానించారు. అయితే తాము ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి అంత తొందరపడటం లేదని కూడా చెప్పారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా సహకరిస్తే రెండు రోజుల్లో హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే ప్రణాళికపై ఖతార్ మధ్యవర్తులతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ తెలిపారు.
అయితే ఈ దౌత్య ప్రయత్నాలు ఎటూ కొలిక్కి రాకపోవడంతో చమురు రవాణాపై ఉన్న ప్రమాదాలు పూర్తిగా తొలగిపోలేదని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ వెల్లడించింది. ఇప్పటికీ హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే ట్యాంకర్లపై దాడులు, నౌకా రవాణాకు ముప్పు కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. దీనికి తోడు సౌదీ అరేబియా, హూతీ దళాల మధ్య ఘర్షణలు పెరగడం కూడా సరఫరాపై ఆందోళనలను పెంచుతోందని తెలిపింది. ఇక్కడ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపైనా హూతీ తిరుగుబాటుదారులు దాడులు చేస్తుండటం భయాల్ని పెంచుతోంది. మరోవైపు అరేబియా గల్ఫ్ గుండా ప్రయాణిస్తున్న తమ ఎల్ఎన్జీ ట్యాంకర్పై దాడి జరిగినట్లు ఖతార్ ఎనర్జీ ఆదివారం వెల్లడించింది. ఇది కూడా ప్రాంతీయ ఇంధన రవాణాపై ఆందోళనలను మరింత పెంచింది. మరోవైపు చమురు ఉత్పత్తి దేశాల కూటమి ఒపెక్ ప్లస్ డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి ఉత్పత్తి లక్ష్యాల్ని ప్రస్తుతానికి మార్చకుండా కొనసాగించడానికే సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
118 డాలర్లకు క్రూడాయిల్ ధర
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ డిసెంబర్ డెలివరీ ఫ్యూచర్స్ ధర కిందటి వారం దాదాపు 1 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 117.64 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. ఒక దశలో ఇది 118 డాలర్ల మార్కును కూడా అధిగమించింది. ఇక వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ ధర కూడా ఒక శాతానికిపైగా పెరిగి బ్యారెల్కు 104.12 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధరకు వచ్చే వారం 120 డాలర్ల స్థాయి కీలక నిరోధంగా ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. దౌత్యపరంగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చర్చలు ఫలించి ఏదైనా పురోగతి లభిస్తే మార్కెట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగి ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల విధానాలే భవిష్యత్తు ధరల్ని నిర్దేశించనున్నట్లు చెబుతున్నారు.
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