"క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీ" గురించి తెలుసా? - కొనుగోలు చేసేముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలట!
- దీర్ఘకాలిక చికిత్సలకు ఆసరాగా క్రిటికల్ ఇన్సూరెన్స్ - ఇది ఎలా పని చేస్తుంది? ఎలా పొందాలి?
Published : July 4, 2026 at 2:41 PM IST
Critical Illness Policy : అనుకోని ఆపద సమయంలో అక్కరకు వస్తుందని ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆరోగ్య బీమా తీసుకుంటున్నారు. అయితే, నేటి రోజుల్లో మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటు, క్యాన్సర్, కిడ్నీ వైఫల్యం వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం సాధారణ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మనల్ని పూర్తి ఆర్థికంగా ఆదుకోలేదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పాలసీలు కేవలం ఆసుపత్రి ఖర్చులను మాత్రమే భరిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీర్ఘకాలిక చికిత్సలు, ఆదాయ నష్టం వంటి ఇతర ఖర్చులను తట్టుకోవడానికి క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీలు ఎంతగానో అవసరం అంటున్నారు. అయితే, వీటిని ఎంచుకునేటప్పుడు, క్లెయిం చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని కీలకమైన విషయాలు, ఇబ్బందులపై అవగాహన ఉండాలంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు కేవలం హస్పిటల్ ఖర్చులు మాత్రమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక మెడిసిన్ ఖర్చులు, కుటుంబ ప్రయాణాలు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా బాధితుడి ఇన్కమ్ సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం వంటి అనేక ఇతర ఖర్చులు ఎదురవుతాయంటున్నారు. సాధారణంగా తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్స ఖర్చులు మిగిలిన వాటికంటే సగటున మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయని.. ఈ ఖాళీని భర్తీ చేసేందుకే క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు.
ఈ పాలసీ ఎలా పనిచేస్తుంది? : ఇది స్థిరమైన పరిహారం ఇచ్చే పాలసీ అంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, పాలసీలో చెప్పిన ఏదైనా తీవ్రమైన వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగిన వెంటనే, హాస్పిటల్ ఖర్చులతో సంబంధం లేకుండా, పాలసీలో ఉన్న పూర్తి మొత్తాన్ని బీమా సంస్థ ఒకేసారి పాలసీదారుడి చేతికి పరిహారం అందిస్తుందని, ఈ డబ్బును పాలసీదారుడు చికిత్స కోసం, లోన్లు క్లియర్ చేయడానికి, ఆదాయం లేని సమయంలో కుటుంబ అవసరాలకైనా ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు.
ఈ పాలసీని ఎలా పొందాలి :
- ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య బీమా లేదా టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీకి అదనం ప్రీమియం చెల్లించి రైడర్గా జోడించుకోవచ్చంటున్నారు. దీనికి ప్రీమియం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, ఇందులో ప్రాథమిక పాలసీ విలువ కంటే ఎక్కువ మొత్తానికి కవరేజీని ఎంచుకునే వీలుండదంటున్నారు. బేసిక్ పాలసీ గడువు ముగిస్తే, ఇదీ ముగుస్తుందని చెబుతున్నారు.
- పూర్తిగా స్వతంత్రంగా ఉండే స్టాండలోన్ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీనీ ఎంచుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇందులో ఎక్కువ మొత్తానికి కవరేజీ ఎంచుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని, వ్యాధుల జాబితా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇవి కూడా ముఖ్యమే :
- క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీలను ఎంచుకునే ముందు నిబంధనలను పరిశీలించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ధూమపానం, మద్యపానం, డ్రగ్స్ వాడకం వల్ల వచ్చే వ్యాధులకు ఈ బీమా వర్తించదని అంటున్నారు. అలాగే పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు, ప్రసవ సంబంధిత సమస్యల్లాంటివి ఈ పాలసీ పరిధిలోకి రావంటున్నారు. ఇక కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రారంభ దశలో పాలసీ వర్తించదని.. వ్యాధి తీవ్రత పెరిగినప్పుడే క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
వేచి చూడాలి :
- తీవ్ర వ్యాధులకు వర్తించే క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీ తీసుకున్న వెంటనే క్లెయిం చేయడానికి వీలుండదని.. వెయింటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా పాలసీ ప్రారంభమైన మొదటి 3 నుంచి 6 నెలల వరకూ (నిబంధనల మేరకు) ఎలాంటి క్లెయిములు అంగీకరించరంటున్నారు.
- ఇక వ్యాధి నిర్ధారణ అయ్యాక కనీసం 30 రోజుల వరకూ జీవించి ఉండాలనే నిబంధనా కొన్ని పాలసీల్లో ఉంటుందని తెలుపుతున్నారు.
రెన్యూవల్ విధానం ఇలా: ఆరోగ్య బీమా పాలసీలో ఏటా ప్రీమియం చెల్లించి రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు. క్లెయిమ్ చేసుకున్నా పునరుద్ధరణకు ఇబ్బంది లేదు. కానీ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీ పూర్తిగా భిన్నం అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పాలసీలో ఒకసారి క్లెయిమ్ మొత్తం చెల్లించిన తర్వాత పాలసీ రద్దవుతుందని.. ఒకవేళ పాలసీదారునికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ తీవ్రమైన వ్యాధులు ఒకేసారి వచ్చినా, ఒకసారి మాత్రమే చెల్లింపు ఉంటుందని అంటున్నారు. క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీ సాధారణ ఆరోగ్య బీమాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని.. ఇది ఒక అదనపు రక్షణ కవచం మాత్రమే అంటున్నారు. ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రీమియం ధర కూడా పెరుగుతుందని, ఈ క్రమంలోనే చిన్న వయసులోనే తక్కువ ప్రీమియంతో క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీని తీసుకోవడం మేలంటున్నారు.
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