సీనియర్​ సిటిజన్స్​కూ "క్రెడిట్​ కార్డ్​లు" - ఎలా పొందాలో తెలుసా?

-రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న క్రెడిట్​ కార్డ్​ల వినియోగం - ఈ పద్ధతిలో వయసు పైబడిన వారు కూడా పొందొచ్చు!

Credit Cards for Senior Citizens
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 8:18 PM IST

Credit Cards for Senior Citizens: ప్రస్తుత రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డ్​ వాడకం కామన్​ అయ్యింది. యుటిలిటీ బిల్లుల నుంచి ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ పేమెంట్స్ వరకు వీటినే వాడుతున్నారు. ఇక కొందరైతే కంపెనీలు అందిస్తున్న రివార్డు పాయింట్లు, ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై ఒకటికి మించి క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకుంటున్నారు. అయితే యువతతో పోలిస్తే సీనియర్లకు ముఖ్యంగా పదవీ విరమణ చేసిన వారికి బ్యాంకులు క్రెడిట్​ కార్డ్​లు అంత తొందరగా మంజూరు చేయవు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అయితే సీనియర్​ సిటిజన్స్​ కూడా క్రెడిట్​ కార్డ్స్​ పొందవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సీనియర్​ సిటిజన్స్​కు క్రెడిట్​ కార్డులు ఎందుకు ఇవ్వరు: అకౌంట్​ ఉన్నవారికి డెబిట్‌ కార్డులు ఇచ్చినంత వేగంగా బ్యాంకులు క్రెడిట్‌ కార్డులివ్వవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే బ్యాంకు.. క్రెడిట్‌ కార్డు ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంకు అకౌంట్​ మెయింటనెన్స్​, మీ వయసు, ఆదాయం, ఉపాధి మొదలగు విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని.. దీంతో యువతతో పోలిస్తే వయసు పై బడిన వారికి క్రెడిట్‌ కార్డును ఇవ్వడానికి సంశయిస్తాయంటున్నారు. అలాగే కార్డుదారుడు తమ బకాయిలను టైమ్​ టూ టైమ్​ చెల్లించగలడని బ్యాంకులకు హామీ అవసరం అంటున్నారు. అయితే, వృద్ధుల విషయంలో అధిక రిస్క్‌ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఎందుకుంటే వయసు పైబడిన తర్వాత వారికి పనిచేసే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందని.. అందుచేత, పదవీ విరమణ తర్వాత వారికి స్థిరమైన ఆదాయం ఉండదంటున్నారు. పైగా క్రెడిట్‌ కార్డు బకాయిలను సీనియర్ల వద్ద వసూలు చేసుకోవడం కూడా బ్యాంకులకు/రికవరీ ఏజెంట్లకు పెద్ద పని అని.. ఈ కారణాల చేత బ్యాంకులు.. సీనియర్లకు క్రెడిట్‌ కార్డును ఇవ్వడానికి ఇష్టపడవంటున్నారు.

సీనియర్లు క్రెడిట్​ కార్డ్​లు ఎలా పొందాలి: వయసు కారణంతో సీనియర్లను బ్యాంకులు దూరంగా పెట్టినప్పటికీ, క్రెడిట్‌ కార్డు పొందడానికి కొన్ని అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

యాడ్​ ఆన్​ కార్డులు: ప్రైమరీ కార్డును పొందలేని సీనియర్లు.. యాడ్‌-ఆన్‌ క్రెడిట్‌ కార్డును పొందొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంటే వయసు పై బడిన వారి కుమారుడు, కుమార్తె, తోబుట్టువులు లేదా సంబంధిత కుటుంబ సభ్యులు ఏదైనా బ్యాంకు నుంచి క్రెడిట్‌ కార్డును కలిగి ఉంటే, వారి కార్డు ఆధారంగా యాడ్‌-ఆన్‌ క్రెడిట్‌ కార్డు పొందొచ్చంటున్నారు. ఈ యాడ్‌-ఆన్‌ కార్డులు కూడా ప్రైమరీ కార్డు వలె ప్రయోజనాలను, ఫీచర్లను కలిగి ఉంటాయని.. పైగా వీటిపై వార్షిక ఛార్జీ కూడా ఉండదంటున్నారు. బకాయి చెల్లింపుల బాధ్యత ప్రైమరీ కార్డుదారుడిదే అంటున్నారు. అంతేకాకుండా యాడ్‌-ఆన్‌ కార్డు కోసం ఆర్థిక పత్రాలను, మెరుగైన క్రెడిట్‌ స్కోరును చూపించాల్సిన అవసరం కూడా లేదని సూచిస్తున్నారు.

ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్​ యూజ్​ చేసి: ఎఫ్‌డీ హామీతో కూడా సీనియర్లు క్రెడిట్‌ కార్డును పొందొచ్చంటున్నారు. అంటే సీనియర్లు కార్డు పరిమితికి సరిపడా తమ ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ను హామీగా ఉంచి కూడా క్రెడిట్‌ కార్డును పొందే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. సీనియర్లు క్రెడిట్‌ కార్డును పొందడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగించే మార్గం కూడా ఇదే అంటున్నారు. ఇలాంటి కార్డులను సెక్యూర్డ్‌ కార్డు అని కూడా అంటారని చెబుతున్నారు. సీనియర్లు ఇలాంటి సురక్షితమైన క్రెడిట్‌ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి ఆదాయ రుజువు/మెరుగైన క్రెడిట్‌ స్కోరు చూపించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు.

