షాపింగ్​లో కార్డుతో బిల్లు చెల్లిస్తున్నారా? - ఈ విషయం తెలియకపోతే మీ జేబుకు చిల్లే!

- క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డు వాడుతున్నారా? - 'POS Dec Charges' గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

POS Decline Charges
Credit Card (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
ATM Card Usage Tips : నేటి రోజుల్లో టీ తాగిన దగ్గర నుంచి స్కూల్ ఫీజు కట్టేవరకు అంతా డిజిటల్ మయమైంది. కరెన్సీ చలామణి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. మనీ ట్రాన్స్​క్షన్స్ కోసం ఎన్నో రకాల డిజిటల్ పేమెంట్ యాప్స్​ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈరోజుల్లో డిజిటల్ పేమెంట్ యాప్స్​తోపాటు క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని షాపింగ్ మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్స్, ఇతర వ్యాపార సంబంధిత దుకాణాల్లో బిల్ పేమెంట్ కోసం కస్టమర్లకు POS మెషీన్ల ద్వారా "కార్డ్ స్వైపింగ్" ఫెసిలిటీ కల్పిస్తున్నారు. దీంతో షాపింగ్​కు వెళ్లినప్పుడు బిల్ పే చేయడానికి దాదాపుగా అందరూ డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నారు. ఇందులో మీరు కూడా ఉన్నారా? అయితే, ఈ విషయం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే, మీ జేబుకు చిల్లు పడడం గ్యారెంటీ అంటున్నారు! ఆ వివరాలు తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ప్రస్తుతం మెజార్టీ పీపుల్ షాపింగ్​కి వెళ్లినప్పుడు బిల్లు కట్టడానికి డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డులు ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అలాంటి వారందరూ POS(Point of Sale) మెషిన్ల వద్ద కార్డు స్వైప్ చేసి మనీ చెల్లిస్తుంటారు. ఇలా చెల్లించే క్రమంలో కొన్ని సందర్భాల్లో డిక్లైన్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ సమస్య ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. అలా డిక్లైన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? "బిల్​ పేమెంట్​ జరగదు" అని అనుకుంటున్నారా? అదొక్కటే కాదు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి కొంతమేర మనీ డిడక్ట్ అవుతుంది! అవును ఇది చాలా మందికి తెలియని విషయం!

కార్డు స్వైప్ చేసినప్పుడు ట్రాన్సక్షన్ డిక్లైన్ అని వస్తే బ్యాంకులు "POS Dec Charges" పేరుతో ఫైన్​ విధిస్తాయి. "POS Dec Charges" అంటే POS Decline Charges అని అర్థం. ఈ ఛార్జీలు అన్ని బ్యాంకులకూ ఒకేలా ఉండవు. ఒక్కో బ్యాంక్ ఒక్కోలా ఈ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తుంది. ఛార్జీ ప్లస్ GSTతో కలిపి 20 నుంచి 30 రూపాయల వరకు వసూలు చేస్తున్నాయని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎందుకు?

డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా మనీ ట్రాన్సక్షన్ జరిపినప్పుడు మీరు చెల్లించాల్సిన డబ్బుల కంటే మీ ఖాతాలో తక్కువ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు 'POS Decline Charges' డిడక్ట్ అవుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంటే.. ఇదొరకమైన "మినిమమ్ బ్యాలెన్స్" నిబంధనగా చూడొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ ఛార్జీ కూడా ఒక్కసారి కాదు, ఎన్నిసార్లు డిక్లైన్ అయితే అన్ని సార్లూ విధిస్తారు!

కాబట్టి, కార్డు స్వైపింగ్ ద్వారా బిల్ పే చేస్తున్నప్పుడు అకౌంట్​లో తగిన మొత్తంలో డబ్బులు ఉన్నాయా? లేదా? అని చెక్ చేసుకోవడం చాలా అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, Pos Dec Charges డిడక్ట్ అయినట్లు మీకు ప్రతిసారీ తెలియకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు మెసేజ్​లు వస్తే, ఇంకొన్నిసార్లు రాకపోవచ్చని చెబుతున్నారు.

అందుకే, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా షాపింగ్ చేసేవారు, బిల్లులు చెల్లించేవారు కార్డ్ స్వైప్ చేయడానికి ముందు ఒకటికి రెండు సార్లు సరిపడా బ్యాలెన్స్ ఉందా? లేదా? అని చెక్ చేసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే, మీరు చేసే చిన్న మిస్టేక్ వల్ల పదే పదే స్వైప్ చేయడం ద్వారా ఆర్థికంగా కొంత నష్టాన్ని ఎదుర్కోక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డు యూజర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

