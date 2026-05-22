ఇలా చేశారంటే "క్రెడిట్ కార్డు క్లోజ్" - ఖాతాదారుల అకౌంట్లపై బ్యాంకుల ఫోకస్!

బ్యాంకులు మీ "క్రెడిట్ కార్డు" దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తున్నాయా? - అందుకు గల కారణాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 12:33 PM IST
Credit Card Rejections Reasons : క్రెడిట్ కార్డు అనేది వివిధ స్వల్పకాలిక ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడంలో సహాయపడుతుంది. గతంలో క్రెడిట్ కార్డును కలిగి ఉండడం ప్రతిష్టాత్మకం. కానీ ఇపుడు సాధారణ విషయం. బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డులను విరివిగానే ఇస్తున్నాయి. అయితే ఖాతాదారులకు కార్డులు అందజేసేటప్పుడు బ్యాంకులు అనేక విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ఖాతాదారుల పరిస్థితులు సంతృప్తిగా లేకపోతే బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డులను మంజూరు చేయవని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
క్రెడిట్ స్కోరు :
క్రెడిట్ కార్డు అప్లికేషన్ తిరస్కరణలో క్రెడిట్ స్కోరు అత్యంత ముఖ్యమైనదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రెడిట్ స్కోరు మీ క్రెడిట్ యోగ్యతను నిర్ణయిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉంటే మీ అర్జీ తిరస్కరణకు గురువుతుందని చెబుతున్నారు. బ్యాంకులు ఖాతాదారులకు మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు లేకపోతే కార్డును ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తాయని కాబట్టి, సాధారణంగా బ్యాంకులు 700 నుంచి 750 స్కోరును పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు.
రికార్డుల అప్డేట్ :
కొన్నిసార్లు ఎవరికైనా క్రెడిట్ కార్డులు లేదా లోన్లు క్లోజ్ చేసే పరిస్థితులు ఏర్పడొచ్చని అంటున్నారు. కానీ, ఈ మార్పులు వారి క్రెడిట్ రిపోర్ట్ వెంటనే అప్డేట్ కాకపోవచ్చని రికార్డులు అప్డేట్ అవ్వడానికి చాలా రోజులు లేదా వారాలు కూడా పట్టొచ్చని చెబుతున్నారు. అందువల్ల వెంటనే క్రెడిట్ కార్డు లేదా లోన్కోసం తిరిగి అప్లై చేసే ముందు ఓపికగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ అప్డేట్స్ కనిపించే వరకు వేచి ఉండటం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలా చేయకపోతే మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించిన విషయాలు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలకు తెలియవని దీనివల్ల ఇప్పటికే మీ పేరుపై చాలా లోన్లు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా క్రెడిట్ కార్డు అప్లికేషన్ తిరస్కరణకు దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
బహుళ రుణాలు
అనేక రుణ డిఫాల్ట్స్ లేదా ఈఎంఐలు కలిగి ఉంటే బ్యాంకులు మిమ్మల్ని నమ్మవని చెబుతున్నారు అంతేకాక అధికంగా లోన్ల మీద ఆధారపడే వ్యక్తిగా పరిగణిస్తాయని అంటున్నారు. ఎందుకంటే మీ సంపాదన-రుణం(DTI) నిష్పత్తి సరిగ్గా లేకపోతే, లోన్ రీపేమెంట్స్ సరిగ్గా చేయలేరని దీని ఆధారంగా కూడా బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డును మంజూరు చేయవని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే డీటీఐ 30 శాతం లోపు ఉంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఆదాయం
ప్రతి బ్యాంకుకు క్రెడిట్ కార్డులను జారీ చేసేందుకు అంతర్గత ఆదాయ ప్రమాణాన్ని కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మీరు ఆ స్థాయి సంపాదన పరిధిని చేరుకోలేనప్పుడు క్రెడిట్ కార్డు సంస్థ మీరు లోన్ రీపేమెంట్స్ను భరించలేరని భావిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే మీకు కార్డును జారీ చేయకపోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
ఆర్థిక కార్యకలాపాలు
బ్యాంకులు కస్టమర్ల విషయంలో వారి విశ్వసనీయతను పరిశీలించేందుకు కొంత సమయాన్ని తీసుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. కొన్ని బ్యాంకులు కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు అకౌంట్ను మెరుగ్గా నిర్వహించే వినియోగదారులను ఇష్టపడతాయని చెబుతున్నారు. కొత్తగా బ్యాంకు అకౌంట్ తెరిచేవారి విశ్వసనీయతను, విధేయతను బ్యాంకులు అంచనా వేయలేవని పేర్కొంటున్నారు. ఇంకా బ్యాంకులో మీరు గతంలో ఇచ్చిన చెక్లు చెల్లకపోయి ఉంటే అలాంటి అంశాలను తీవ్రంగా పరిగణించి కార్డును ఇవ్వడానికి వెనుకడుగేస్తాయని అంటున్నారు.
దరఖాస్తు లోపాలు
అంతేకాకుండా మీ క్రెడిట్ కార్డు దరఖాస్తులో లోపాలు ఉన్నప్పుడు అంటే సంపాదన వివరాలను తప్పుగా రాయడం, అడ్రస్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం కూడా కార్డు మంజూరుకు అవరోధంగా మారుతాయని చెబుతున్నారు. అలాదే క్రెడిట్ కార్డును యాక్సెస్ చేయడానికి మీ కేవైసీ స్థితిని ధ్రువీకరించాలని పేర్కొంటున్నారు మీ అడ్రస్తో పాటు ఏదైనా ఇతర సమాచారానికి సంబంధించిన భౌతిక ద్రువీకరణలో ఏదైనా వ్యత్యాసం కనిపించినప్పుడు అది కూడా క్రెడిట్ కార్డు అర్జీకి తిరస్కరణకు కారణమవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇంకా స్వల్ప కాలవ్యవదిలో లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డుల కోసం పదే పదే అప్లై చేయరాదని దీని వల్ల కూడా బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డును తిరస్కరించవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
