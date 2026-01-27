ETV Bharat / business

ఫస్ట్ టైమ్​ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నారా?- ఈ తప్పు చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనితెచ్చుకున్నట్లే!

తొలిసారి క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నారా? - ఎడాపెడా ఖర్చుపెడితే అప్పుల భారమే- సకాలంలో క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ చెల్లించకుంటే స్కోర్ ఢమాల్

Credit Card
Credit Card (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 6:00 AM IST

Credit Card Pros And Cons : మొదటి క్రెడిట్ కార్డు మీ ఆర్థిక జీవితాన్ని డిసైడ్ చేయగలదు. ఔను ఇది నిజమే. లైఫ్‌లో తొలిసారిగా మీ చేతిలోకి వచ్చిన క్రెడిట్ కార్డు వినియోగంలో చిన్న పొరపాట్లు చేసినా పెద్ద మూల్యాలను చెల్లించాల్సి వస్తుంది. కార్డులో క్రెడిట్ లిమిట్ తక్కువగా ఉందని ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దు. ఇష్టానుసారంగా లిమిట్‌ మొత్తం ఖర్చుపెట్టేసి, సకాలంలో తిరిగి చెల్లించకుంటే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ అమాంతం పడిపోతుంది. ఫలితంగా భవిష్యత్తులో క్రెడిట్ కార్డులు దొరకక, వ్యక్తిగత రుణాలు దొరకక నానా అవస్థలు పడాల్సి వస్తుంది. తొలి క్రెడిట్ కార్డును తొలి ఏడాదిలో సమర్ధంగా ఎలా వినియోగించాలి? క్రెడిట్ స్కోరును 750+ స్థాయికి ఎలా తీసుకెళ్లాలి? ఏయే తప్పులు చేయకూడదు? తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.

తొలి క్రెడిట్ కార్డు ఎందుకు ముఖ్యం?
భవిష్యత్తులో మీ క్రెడిట్ లిమిట్ ఏ రేంజుకు పెరగాలి? మీకు ఎంత వరకు వ్యక్తిగత రుణాలను ఇవ్వొచ్చు? అనే అంశాలను తొలి క్రెడిట్ కార్డు డిసైడ్ చేస్తుంది. ఆ కార్డును మీరు వినియోగించే తీరును రాబోయే కాలంలో బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ముఖ్య ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటాయి. మీరు డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేస్తారు? ఎలాంటి వాటిపై ఖర్చు చేస్తారు? క్రెడిట్ కార్డు బకాయీ బిల్లులను తిరిగి చెల్లించడంలో ఎలా వ్యవహరిస్తారు? లేట్ పేమెంట్లు ఎన్ని చేస్తున్నారు? వంటి అంశాలన్నీ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు నిశితంగా ట్రాక్ చేస్తాయి. అందుకే తొలి క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించే క్రమంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. లేదంటే మొదటి కార్డుతోనే ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు రెడ్ సిగ్నల్ పడుతుంది.

డేంజర్ బెల్
క్రెడిట్ స్కోరు 750కిపైగా ఉన్న వారిని బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు నమ్మకమైన రుణగ్రహీతగా పరిగణిస్తాయి. క్రెడిట్ స్కోరు ఇంత భారీ స్థాయికి పెరగాలంటే, మొదటి నుంచే ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాలి. తొలిసారిగా క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునే వారికి చాలా అపోహలు ఉంటాయి. తమ వ్యక్తిగత ఖర్చులకు డబ్బులు తక్కువ పడినప్పుడల్లా క్రెడిట్ కార్డును ఎడాపెడా వినియోగిస్తుంటారు. వచ్చే నెలలో మొత్తం క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు కట్టేద్దాంలే అని అనుకుంటారు. తీరా బిల్ పేమెంట్ డేట్ వచ్చేసరికి, అది సాధ్యం కాదు. ఈపరిస్థితుల్లో గత్యంతరం లేక 'మినిమం అమౌంట్ డ్యూ' చెల్లించడం మొదలుపెడతారు. ఈవిధంగా చేసే వారిని రిస్కీ రుణగ్రహీతలుగా బ్యాంకులు పరిగణిస్తాయి. బిల్లుల చెల్లింపులో మీరు తడబడుతున్నారని అవి అర్థం చేసుకుంటాయి. పదేపదే 'మినిమం అమౌంట్ డ్యూ'లు చెల్లిస్తుంటే, ఓ వైపు వడ్డీల భారం పెరుగుతుంది. మరోవైపు క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గిపోతుంటుంది. ప్రతినెలా పూర్తి బిల్లును చెల్లిస్తే వడ్డీల భారం ఉండదు. క్రెడిట్ స్కోర్ సేఫ్‌గా ఉంటుంది.

క్రెడిట్ లిమిట్ లక్ష్యం కాదు- సరిహద్దు
ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ రూ.1 లక్ష ఉందని అనుకుందాం. అతడు ప్రతినెలా ఇందులో రూ.80వేల దాకా ఖర్చుపెట్టుకొని, సకాలంలో ఫుల్ బిల్ చెల్లిస్తున్నాడని భావిద్దాం. చివరకు ఈ అంశాన్ని కూడా క్రెడిట్ బ్యూరోలు నెగెటివ్‌గా పరిగణిస్తాయి. క్రెడిట్ లిమిట్‌ను అతిగా వినియోగిస్తున్నాడు అనే భావనకు అవి వస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో ఈ అంశం కూడా క్రెడిట్ స్కోరును ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉన్నవారు తమ క్రెడిట్ లిమిట్‌లో 30 శాతానికి మించి ఖర్చు చేయరు.

ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దు

  • తొలిసారి క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునే చాలా మంది దుబారా ఖర్చులు చేస్తుంటారు. నగదుతో కొనదగిన వస్తువులనూ "నో కాస్ట్ ఈఎంఐ"లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇలాంటివి మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను దెబ్బతీస్తాయి.
  • క్రెడిట్ కార్డుతో ప్రతి కొనుగోలు జరపగానే, ఆ లావాదేవీ మొత్తాన్ని ఈఎంఐలుగా మార్పించడం కూడా నెగెటివ్ అంశం.
  • క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును గడువు తేదీలోగా పూర్తిగా చెల్లించాలి. ఇందుకోసం ఆటోపేమెంట్ ఆప్షన్‌ను ఎంపిక చేసుకుంటే బెటర్. ఒకవేళ సకాలంలో బిల్ పేమెంట్‌ చేయకపోతే క్రెడిట్ స్కోరు భారీగా డౌన్ అవుతుంది.
  • కొంతమంది పాత క్రెడిట్ కార్డును క్లోజ్ చేయిస్తుంటారు. దీనివల్ల క్రెడిట్ హిస్టరీ అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా క్రెడిట్ స్కోర్ డౌన్ అవుతుంది.
  • కొంతమంది వెల్‌కమ్ ఆఫర్‌ల కోసం పాకులాడుతూ పెద్దసంఖ్యలో క్రెడిట్ కార్డుల కోసం అప్లై చేసుకుంటారు.
  • క్రెడిట్ రిపోర్టులోని తప్పుడు సమాచారం కూడా మన క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గడానికి కారణం అవుతుంటుంది. అందుకే క్రెడిట్ రిపోర్టును కనీసం మూడు, నాలుగు నెలలకోసారైనా తనిఖీ చేయాలి. కానీ కొందరు ఈ పని చేయరు. ఫలితంగా అందులో జరిగిన పొరపాట్లను సకాలంలో గుర్తించే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు.
  • చాలామంది తమ లోన్ అప్లికేషన్, క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ తిరస్కరణకు గురైనప్పుడే క్రెడిట్ స్కోరును చెక్ చేస్తారు. వాస్తవానికి కనీసం మూడు నెలలకు ఒకసారైనా క్రెడిట్ స్కోరును చూసుకోవాలి.
  • మొత్తం మీద తొలిసారి క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించే వారు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ కార్డుతో ఇప్పుడు ఏమేం కొంటున్నారో మీరు కొంత కాలం తర్వాత మర్చిపోతారు. కానీ కార్డును వినియోగించే విషయంలో మీరు ఎలా వ్యవహరించారు అనే అంశాన్ని బ్యాంకులు దీర్ఘకాలం పాటు గుర్తుంచుకుంటాయి.

