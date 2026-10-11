'క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు' మొత్తం చెల్లిస్తున్నారా? - మినిమమ్ డ్యూ కడుతున్నారా? - ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం?
మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ ఉందా? - బిల్లు చెల్లింపు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:29 PM IST
Credit Card Minimum Due vs Full Payment : నేటి రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. నెలవారీ యుటిలిటీ బిల్లుల నుంచి షాపింగ్ వరకు ఎక్కువ మంది వీటినే వాడుతున్నారు. అయితే, కార్డును వాడటం ఎంత సులువో, నెలాఖరున వచ్చే బిల్లును అంతే తెలివిగా మేనేజ్ చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి కార్డును ఉపయోగించిన తర్వాత, గడువులోగా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు పూర్తిగా చెల్లించాలా లేదా మినిమన్ బిల్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుందా? అనే ప్రశ్న వస్తుంటుంది. మరి, ఇంతకీ కార్డు మొత్తం బిల్లు చెల్లిస్తే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి? మినిమన్ బిల్లు కడితే ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది? పాక్షిక చెల్లింపులతో కలిగే లాభనష్టాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బెనిఫిట్స్ :
వడ్డీ ఆదా :
మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును గడువులోగా నెల నెలా పూర్తిగా కట్టడం వల్ల మీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ క్లియర్ అయిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. బకాయిలు ఉండవు కాబట్టి, వడ్డీ ఛార్జీలు, అదనపు ఛార్జీల బాధ నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్నారు. మొత్తం బకాయిలు కట్టిన తర్వాత మీ నెలవారీ బడ్జెట్ను మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల, వడ్డీ తలనొప్పి లేకుండా వచ్చే నెల చెల్లింపుల బడ్జెట్ను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుందంటున్నారు. దాంతో నెక్ట్స్ మంత్కు అదనపు ఆర్థిక ఒత్తిడి ఉండదు.
స్కోరుపై ప్రభావం :
మీ క్రెడిట్ కార్డు పూర్తి బిల్లును క్రమం తప్పకుండా చెల్లించడం మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. సకాలంలో బిల్లులు కట్టడం మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీకి దోహదపడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇది ఫ్యూచర్లో మీ లోన్ అర్హతను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా, క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తి తగ్గి ఉండడం కూడా స్కోరు పెంపుదలకు సానుకూలమేనని చెప్పొచ్చంటున్నారు.
క్రమశిక్షణ :
నెల నెలా మీ క్రెడిట్ కార్డు బ్యాలెన్స్ను క్లియర్ చేయడం బాధ్యతాయుతమైన ఆర్థిక అలవాట్లను పెంపోదిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతి నెలా గడువులోగా బిల్లును కట్టేవారు ఖర్చుల విషయంలో ఆలోచనాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇది ఖర్చుల విషయంలో క్రమశిక్షణను అలవాటు చేస్తుందంటున్నారు. అందువల్ల, ప్రతి బిల్లింగ్ సైకిల్లో మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ను పూర్తి చేయాలని మీరు టార్గెట్గా పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మీరు బాధ్యతాయుతమైన కార్డుదారుడు అని బ్యాంకులకు చూపించడానికి ఇదే మంచి మార్గం అని చెబుతున్నారు.
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మినమమ్ బిల్లుతో కలిగే ప్రతికూలతలు :
వడ్డీ :
మీ క్రెడిట్ కార్డు మినిమమ్ బిల్లు కట్టి నెక్ట్స్ మంత్కు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ చెయడంలో ముఖ్యమైన ప్రతికూలత ఏంటంటే, మీరు చెల్లించాల్సిన వడ్డీ పెరుగుతూనే ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే క్రెడిట్ కార్డు వడ్డీ రేట్లు నార్మల్గా అధికంగా ఉంటాయి. మీరు బ్యాలెన్స్ను నెక్ట్స్ చెల్లింపు తేదీ వరకు తీసుకువెళితే, క్రెడిట్ కార్డు సంస్థ వడ్డీ(APR) వసూలు చేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. సగటు క్రెడిట్ కార్డు వడ్డీ రేటు సుమారు 17శాతం ఉంది. వార్షిక ఛార్జీలు లేని బిజినెస్ క్రెడిట్ కార్డులపై కూడా బ్యాలెన్స్ను పూర్తిగా కట్టకపోతే ఈ వడ్డీ ఛార్జీలు వారిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయంటున్నారు.
స్కోరుపై ప్రభావం :
క్రెడిట్ కార్డుపై మినిమన్ బ్యాలెన్స్ మొత్తాన్ని కడితే, మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం పడదనేది ఒక అపోహ మాత్రమే అంటున్నారు నిపుణులు. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ మీ క్రెడిట్ లిమిట్కు దగ్గరగా ఉన్నా లేదా దాన్ని దాటిపోయినా అది మీ క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. మీ క్రెడిట్ లిమిట్తో పోలిస్తే బ్యాలెన్స్ మొత్తం చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, అది మీ క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తిని పెంచుతుందని గమనించాలి. ఈ నిష్పత్తి మీ క్రెడిట్ లిమిట్లో 30శాతం లోపు ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. ఎక్కువ క్రెడిట్ వినియోగం, క్రెడిట్ సమాచార బ్యూరోల దృష్టిలో మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా బాధ్యతారహితంగా కనిపించేలా చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
పాక్షిక చెల్లింపులు :
క్రెడిట్ కార్డు పేమెంట్స్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు; పూర్తి బిల్లు చెల్లింపులు, మినిమమ్ బిల్లు చెల్లింపులే కాకుండా పాక్షికంగా బిల్లు చెల్లించడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పాక్షిక చెల్లింపులంటే, మీరు పే చేయాల్సిన దానికంటే తక్కువ, మినిమమ్ చెల్లింపుల కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని కట్టడం. పాక్షిక చెల్లింపుల టైమ్లో కొన్ని ఇబ్బందులున్నప్పటికీ, రివార్డులు వంటి బెనిఫిట్స్ను యథాతదంగా పొందవచ్చంటున్నారు. మీరు పాక్షిక చెల్లింపు చేసినప్పుడు, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీ మిగిలిన బ్యాలెన్స్ను లెక్కించి, దాన్ని తదుపరి బిల్లింగ్ సైకిల్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. పాక్షిక చెల్లింపు చేసినందుకు వారు ఎలాంటి అదనపు ఛార్జీలను విధించరు. అయితే, బకాయి మొత్తం పూర్తిగా తిరిగి కట్టే వరకు దానిపై వడ్డీ పెరుగుతుందనే విషయాన్ని గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.
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