"క్రెడిట్ కార్డు" ఫ్రాడ్స్ ఎన్ని రకాలో తెలుసా? - ఈ జాగ్రత్తలే శ్రీరామరక్ష అంటున్న నిపుణులు!

-క్రెడిట్‌ కార్డుల పేరిట కొత్త తరహా మోసాలు - అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఖాతా ఖాళీ చేస్తారు!

Credit Card Frauds
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 3:21 PM IST

Types of Credit Card Frauds : టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ సైబర్ నేరాల స్థాయి అలాగే ఉంది. మోసం రంగులు మారుతుంది. నేరగాళ్లు తెలివి మీరారు. ఇలాంటి టైమ్​లో మనం కాస్త పరధ్యానంగా ఉన్నామా కష్టార్జీతం గోవిందే! ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో సైబర్ కేటుగాళ్లు క్రెడిట్ కార్డుల పేరిట అమాయకుల నుంచి భారీగా నగదు దోచేస్తున్నారు. క్రెడిట్‌ కార్డు వ్యాలిడిటీ ఐపోయింది, రివార్డు పాయింట్ల సమయం మించిపోతోంది, క్రెడిట్‌ కార్డుల నగదు లిమిట్ పెంచుతాం.. అంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలా క్రెడిట్ కార్డులకు సంబంధించి ఎన్నో రకాల మోసాలు జరుగుతున్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో కొన్ని కార్డు ఫ్రాడ్స్ గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు వాటి నివారణ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఫిషింగ్ స్కాం :

సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ స్కాంలో విశ్వసనీయ సంస్థలా నమ్మించి ఇ-మెయిల్స్, టెక్ట్స్ మెసేజ్​లు, ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా క్రెడిట్ కార్డుదారులకు లింకులు పంపుతారు. ఈ లింక్స్​పై క్లిక్ చేస్తే అది మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అడిగి మోసానికి దారి తీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అనుమానిత లింకులపై ఎప్పుడూ క్లిక్ చేయొద్దని చెబుతున్నారు. ఇంకా, తెలియని ఇ-మెయిల్/మెసేజ్/ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఎవరైనా మీ క్రెడిట్ కార్డు వివరాలను అడిగినప్పుడు స్పందించొద్దని సూచిస్తున్నారు.

కార్డ్ స్కిమ్మింగ్ :

ఇది కూడా క్రెడిట్ కార్డు ఫ్రాడ్​లలో ఒక కొత్తరకం మోసం. ఈ స్కాంలో స్కామర్లు.. ఏటీఎంలు, స్వైపింగ్ మెషీన్ల వద్ద అతి చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అమర్చి క్రెడిట్ కార్డుల సమాచారాన్ని చోరీ చేసి నకిలీ క్రెడిట్ కార్డులను క్రియేట్ చేస్తారు. అనంతరం ఆ కార్డులతో అధిక కొనుగోళ్లు జరిపి మోసం చేస్తారంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, అనుమానిత వ్యాపార సంస్థల మెషీన్ల వద్ద స్వైప్ చేయకపోవడం మేలు అంటున్నారు. ఇంకా మాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్ కార్డులకు బదులుగా చిప్ ఆధారిత క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

కీస్ట్రోక్ క్యాప్చరింగ్ :

హాకర్లు మీ క్రెడిట్ కార్డు వివరాలను తెలుసుకోవడానికి నిర్దిష్ట సాఫ్ట్​వేర్ ద్వారా కీస్ట్రోక్ లాగింగ్​ను ఉపయోగిస్తారు. ఇది మీ కంప్యూటర్​లోకి లింక్స్ ద్వారా ప్రవేశించి మీరు నొక్కిన ప్రతి కీని కాపీ చేస్తుంది. దీనివల్ల మీ పాస్​వర్డ్స్, ఐడీలు హ్యాకర్లు రికార్డు చేస్తారు. కాబట్టి, ఈ రకమైన స్కాం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే అనుమానిత లింక్స్​పై క్లిక్ చేయకుండా ఉండడంతో పాటు సిస్టంలో పాస్​వర్డ్స్, ఐడీ వివరాలు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వర్చువల్ కీబోర్డ్​ను ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

హ్యాకింగ్ :

హ్యాకర్లు వ్యక్తులకు సంబంధించిన సాంకేతిక పరికరాల్లో దేనినైనా హ్యాక్ చేసి, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని చోరి చేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఆన్​లైన్ లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు ఏదైనా వెబ్​సైట్ అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే, మీ వ్యక్తిగత వివరాలను అందించొద్దు. అలాగే, మీకు వచ్చిన ప్రతి లింక్​పై క్లిక్ చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. క్లిక్ చేస్తే హ్యాకర్లు మీ సిస్టంలోకి ప్రవేశించి వారికి అవసరమైన డేటాను పొందడం ద్వారా మోసాలు చేయొచ్చంటున్నారు.

సిమ్ స్వాప్ :

సైబర్ నేరగాళ్లు.. క్రెడిట్ కార్డుదారుడి ఫోన్​కు సంబంధించిన డూప్లికేట్ సిమ్​నుపొంది, కార్డుదారుడి ఫోన్ నంబర్​ను డీయాక్టివేట్ చేయిస్తారు. ఇక్కడ, స్కామర్ కొత్త ఐడీలను సృష్టించడం ద్వారా ఓటీపీలను ఉపయోగించి ఆ క్రెడిట్ కార్డుతో అనధికార ఆన్​లైన్ లావాదేవీలు నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి, మీరు డూప్లికేట్ సిమ్ అభ్యర్థన స్వీకరించినా లేదా మీ ఫోన్ నంబర్ బ్లాక్ అయినా వెంటనే మీ మొబైల్ ఆపరేటర్​కు తెలియజేసి మోసాన్ని నిరోధించడం చేయాలంటున్నారు.

అప్లికేషన్ మోసం :

మీ విలువైన పత్రాలు(పాన్, ఆధార్, పే స్లిప్​లు) స్కామర్​కు లభించినప్పుడు ఈ పత్రాలతో క్రెడిట్ కార్డును పొంది ఏవైనా అనధికార ఆర్థిక కార్యకలాపాలు జరపడానికి అవకాశమేర్పడుతుంది. ఇలాంటి మోసాలు నివారించడానికి మీ ఒరిజినల్ ఐడీలు ఎప్పుడూ సురక్షిత ప్రదేశంలో భద్రపరచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అనవసర జీరాక్స్​లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదిలేయకుండా వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయడం లేదా కాల్చివేయడం చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.

పైన చెప్పినవే కాకుండా కొన్నిసార్లు మీ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకు సిబ్బందిలాగే సైబర్ నేరగాళ్లు కాల్స్ చేస్తుంటారు. వాటిని లిఫ్ట్ చేశారో ఇక అంతే సంగతులు. ఆఫర్స్ పేరుతో ఈ ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంటాయి. మీకు ఆఫర్ వచ్చింది క్రెడిట్ కార్డు నంబర్, ఓటీపీ చెప్పండి అని అడుగుతుంటారు. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందేంటంటే.. ఏ బ్యాంకు వాళ్లు కూడా మీ వ్యక్తిగత మొబైల్ నంబర్, ఇంటి నంబర్​కు గానీ ఫోన్ చేసి బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఏ వివరాలు అడగరు. అలా మీకు ఏదైనా కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు చేయాల్సిందేంటంటే.. మేము బ్యాంకుకు వచ్చి మాట్లాడతాం, మీ అడ్రస్ చెప్పండి అని మాత్రమే చెప్పాలి తప్ప మీ బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఎలాంటి వివరాలు(అకౌంట్ నంబర్, ఓటీపీ, సీవీవీ, పేరు) చెప్పొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా క్రెడిట్ కార్డు ఫ్రాడ్స్ పట్ల కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్నారు.

