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క్రెడిట్ కార్డుతో "క్యాష్" విత్​డ్రా! - ఏ బ్యాంక్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుందో పూర్తి సమాచారం కావాలా?

క్రెడిట్ కార్డు నుంచి అమౌంట్ విత్​డ్రా - బ్యాంకులు విధించే ఈ ఛార్జీల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

Credit Card Cash Withdrawal Charges
Credit Card Cash Withdrawal Charges (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 9:42 AM IST

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Credit Card Cash Withdrawal Charges : ప్రస్తుతం క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. బ్యాంకులు కూడా సులువుగానే కార్డులను జారీ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఒక్కొక్కరు రెండు, మూడు అంటూ మల్టిపుల్ బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డులు యూజ్ చేస్తున్నారు. అయితే, వీటిని తెలివిగా వాడినప్పుడే మంచి బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి. అదే సరైన విధానంలో వాడకపోతే అప్పుల ఊబిలోకి లాగేస్తాయి. అంతలా ఛార్జీలు, వడ్డీ రేట్లు, ఇతర ఫీజులు వసూలు చేస్తుంటాయి క్రెడిట్ కార్డు జారీ సంస్థలు. అయితే, చాలా మంది ఆర్థిక అవసరాల నిమిత్తం క్రెడిట్ కార్డులతో క్యాష్ విత్​ డ్రా చేస్తుంటారు. అలా విత్​డ్రా చేసినప్పుడు ఎక్స్​ట్రా ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. మరి, ప్రస్తుతం క్రెడిట్ కార్డ్ క్యాష్ విత్​ డ్రావల్​పై ఈ ఛార్జీలు ఏం బ్యాంక్ కార్డ్​లో ఎంత ఉన్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

క్రెడిట్‌ కార్డుతో వస్తువుల కొనుగోలు, ఆన్‌లైన్‌ సేవల చెల్లింపులే కాకుండా ఏటీఎంలో డబ్బులు కూడా విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు. ATM లేదా బ్యాంకు ద్వారా మీ దగ్గర ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితి మేరకు క్యాష్ విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి కార్డుదారుడికి అనుమతి ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇది సాధారణంగా కార్డు మొత్తం పరిమితిలో 20 శాతం వరకు ఉంటుందంటున్నారు.

ఉదాహరణకు, మీ వద్ద రూ.1 లక్ష క్రెడిట్ పరిమితి ఉన్న ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఆ కార్డు ద్వారా రూ. 20,000 వరకు క్యాష్ విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి అర్హులు. క్రెడిట్ కార్డ్​లోని మిగిలిన మొత్తాన్ని ఇతర లావాదేవీల కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే, కార్డును ఉపయోగించి ATM నుంచి డబ్బులు విత్‌డ్రా చేస్తున్నప్పుడు నగదు అడ్వాన్స్‌ ఫీజు, విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంపై వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఛార్జీలు అనేవి అన్ని క్రెడిట్ కార్డులకు సమానంగా ఉండవంటున్నారు. ఒక్కో బ్యాంకులో ఒక్కో విధంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

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క్రెడిట్ కార్డ్ సంస్థ పేరునగదు ఉపసంహరణ ఛార్జీలువడ్డీ రేటు (నెలకు)
యాక్సిస్ బ్యాంకువిత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5%, కనీసం రూ.5001.50% నుంచి 3.60% వరకు
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడావిత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా రూ.500 1.50% నుంచి 3.49% వరకు
ఇండస్ఇండ్ బ్యాంకు విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా రూ.300, ఏది ఎక్కువైతే అది1.79% నుంచి 3.95% వరకు
హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంకు విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా రూ.500 1.99% నుంచి 3.6% వరకు
హెచ్ఎస్​బీసీ బ్యాంకు విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా కనీసం రూ.500 1.99% నుంచి 3.49% వరకు
స్టాండర్డ్ ఛార్టర్డ్ బ్యాంకు రూ.300 లేదా విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2%, ఏది ఎక్కువైతే అది 1.99% నుంచి 3.75% వరకు
ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5%, కనిష్టంగా రూ.5002.49% నుంచి 3.67% వరకు
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకుప్రతీ రూ.10,000కు రూ.300 2.49% నుంచి 3.50% వరకు
యెస్ బ్యాంకు విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా కనీసం రూ.300 2.49% నుంచి 3.50% వరకు
ఎస్​బీఐ విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా రూ.500, ఏది ఎక్కువైతే అది2.75% నుంచి 3.50% వరకు
ఆర్బీఎల్ బ్యాంకు విత్​డ్రా చేసిన మొత్తంలో 2.5% లేదా కనిష్టంగా రూ.5003.30% నుంచి 3.99% వరకు

నోట్ : క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు విధించే ఈ వడ్డీని రోజువారీగా చక్రవడ్డీ పద్ధతిలో లెక్కిస్తారు. వడ్డీ చెల్లించడం ఎంత లేట్ అయితే వడ్డీ భారం అంత పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. సాధారణ షాపింగ్​లా వీటికి ఎలాంటి క్రెడిట్ ఫ్రీ పీరియడ్ ఉండదు. మనీ విత్​డ్రా చేసిన రోజు నుంచే వడ్డీ స్టార్ట్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మీరు అత్యవసర పరిస్థితిలో క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా మనీ విత్​డ్రా చేస్తే, వీలైనంత త్వరగా ఈ మెుత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.

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CREDIT CARD CASH WITHDRAWAL CHARGES

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