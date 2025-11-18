ETV Bharat / business

ఏఐ రేసులోకి జెఫ్‌ బెజోస్‌- కాపీ క్యాట్ అంటూ మస్క్ వ్యంగ్యంగా కామెంట్

కొత్త ఏఐ ప్లాట్​ఫామ్​ను ప్రకటించిన జెఫ్​ బెజోస్- వ్యంగ్యంగా స్పందించిన ఎలాన్ మస్క్

Elon Musk On Jeff Bezos AI Platform
Jeff Bezos, Elon Musk (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Elon Musk On Jeff Bezos AI Platform : ప్రపంచ సంపన్నుడు, అమెజాన్‌ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్‌ బెజోస్‌ కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) రేసులోకి ప్రవేశించారు. కొత్త ఏఐ ప్లాట్​ఫామ్​ను తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించారు. దీనిపై ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. కాపీక్యాట్ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

కొత్త ఏఐ ప్లాట్​ఫామ్​ను 'ప్రాజెక్ట్ ప్రొమెతియస్‌' తీసుకురానున్నట్లు జెఫ్​బెజోస్​ ప్రకటించారు. దానికి ఆయనే కో-సీఈఓగా వ్యవహరించనున్నారు. కంప్యూటర్లు, ఏరోస్పేస్‌, ఆటోమొబైల్స్‌ వంటి రంగాల్లో ఏఐ ఉత్పత్తులను తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు. బెజోస్​ ప్రటనపై ఎలాన్ మస్క్ స్పందిస్తూ, అసలు అలా జరగదని అన్నారు. ఆయన ఒక క్యాపీక్యాట్ అంటూ విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

అయితే జెఫ్ బెజోస్‌ను మస్క్‌ విమర్శించడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. గతంలోనూ రెండు సార్లు కాపీక్యాట్ పదాన్ని ఉపయోగించారు. ఒకసారి స్పేస్​ఎక్స్​కు పోటీగా ఇంటర్నెట్ బీమింగ్ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించాలని చెప్పినప్పుడు కాపీక్యాట్ అనే పదాన్ని వాడారు. అలాగే టెస్లాకు పోటీగా సెల్ఫ్‌ డ్రైవింగ్ కార్ స్టార్టప్ జూక్స్‌ కొనుగోలు గురించి ప్రకటించినప్పుడు కూడా ఇలానే వ్యంగ్యంగా విమర్శించేవారు. అవి తన స్పేస్‌ఎక్స్‌, టెస్లా సంస్థలకు పోటీ అని భావించిన మస్క్‌ అప్పట్లో ఈ విమర్శలు చేశారు. అంతరిక్ష అన్వేషణ, శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్‌, కృత్రిమమేధ ఇలా ఏ రంగం చూసుకున్నా వీరిద్దరి మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇప్పటికే మస్క్‌కు చెందిన ఎక్స్‌ ఏఐ 'గ్రోక్‌' మోడల్‌ను లాంచ్ చేసింది. అది ఓపెన్‌ ఏఐ, గూగుల్‌తో పోటీపడుతోంది. ఇప్పుడు 'ప్రాజెక్ట్ ప్రొమెతియస్‌'తో ఆ పోటీ మరింత తీవ్రం కానుంది.

ఇక 2021లో అమెజాన్ సీఈఓ పదవి నుంచి జెఫ్​ బెజోస్ వైదొలిగారు. ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ పదవికి చేరుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ప్రాజెక్ట్ ప్రొమెతియస్​ను గూగుల్ మాజీ సైంటిస్ట్, వెరిలీ, ఫోర్ సైట్ ల్యాబ్స్ సహ వ్యవస్థాపకుడు విక్ బజాజ్‌ నడిపించనున్నారు. ఈ ఏఐ ప్లాట్​ఫామ్ కోసం ఇప్పటికే 6.2 బిలియన్ డాలర్లను సమీకరించారు. ప్రారంభదశలో ఈ స్థాయిలో నిధులు అందుబాటులో ఉన్న స్టార్టప్ ఇదేనని అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ స్టార్టప్ ఇప్పటికే దాదాపు 100 మందికి పైగా సిబ్బందిని నియమించుకుంది. ఓపెన్‌ఏఐ, డీప్‌మైండ్‌, మెటా వంటి వాటిల్లో పనిచేసిన నిపుణులు కూడా దీనిలో భాగమయ్యారు.

ఎలాన్ మస్క్ అంతకుముందు కూడా ప్రముఖ టెక్‌ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్‌ సీఈఓ సత్యనాదెళ్ల ఏఐపై చేసిన పోస్ట్​పై కూడా స్పందించారు. ఏఐ ప్లాట్‌ఫాంలో మార్పులు, టెక్‌ పరిశ్రమ 'జీరో సమ్‌ గేమ్‌'లో పడకూడదని నాదెళ్ల పోస్ట్‌లో హెచ్చరించారు. ప్రతి సంస్థ తమ ఏఐ సామర్థ్యాలను స్వతంత్రంగా నిర్మించుకోవాలని తెలిపారు. లేదంటే మొత్తం విలువ టెక్ దిగ్గజాలకే వెళ్తుందని పేర్కొన్నారు. బిల్‌గేట్స్‌ చెప్పిన ప్లాట్‌ఫాం నిర్వచనాన్ని నాదెళ్ల తన పోస్ట్‌లో ప్రస్తావించారు. ఈ పోస్ట్‌పై ఎలాన్‌ మాస్క్‌ ఎమోజీతో స్పందించారు. ఒక చేతితో తల పట్టుకునే ఎమోజీని కామెంట్‌ చేశారు. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. ఆ ఎమోజీకి అర్థమేంటంటూ కామెంట్‌ చేశారు.

