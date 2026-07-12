ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టిన ఫుడ్ పాడైపోయిందా? ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందా? కంప్లైంట్ చేసేయండిలా!
స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్కు శనివారం తొమ్మిది నోటీసులు జారీ చేసిన ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ- ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్లపై పెరుగుతున్న కంప్లైంట్స్- కుళ్లిన, గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలను సరఫరా చేస్తే ఎలా ఫిర్యాదు చేయొచ్చంటే?
Published : July 12, 2026 at 11:46 AM IST
FSSAI on food delivery apps : ప్రస్తుతం కాలంలో ఫుడ్ ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు పెరిగిపోయాయి. స్విగ్గీ, ఇన్స్టామార్ట్, జెప్టో, జొమాటో వంటి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫుడ్ డెలివరీలో దూసుకెళ్తున్నాయి. వీటికి భారీగా కస్టమర్లు ఉన్నారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ఈ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్పై చాలా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. దీంతో అవి ప్రజల నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నాయని స్పష్టమవుతోంది. అందుకు సజీవ ఊదాహరణ స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్కు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ శనివారం తొమ్మిది నోటీసులు జారీ చేయడమే. కుళ్లిన, గడువు ముగిసిన ఆహార పదార్థాలను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వినియోగదారుల నుంచి వచ్చిన అనేక ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో కస్టమర్లు ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు పాడైపోయిన ఆహార పదార్థాలు వస్తే ఏం చేయాలి? ఎలా, ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్లపై కస్టమర్లకు తమ హక్కులను తెలియజేయడంలో సోషల్ మీడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ మాజీ సభ్యుడు బెజోన్ మిశ్రా తెలిపారు. వినియోగదారులకు ఉన్న హక్కులపై అవగాహన కల్పించడానికి, మోసాలను అరికట్టడానికి, వారిని అప్రమత్తం చేయడాన్ని 2005 నుంచి వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ ప్రారంభించిన 'జాగో గ్రాహక్ జాగో' మల్టీమీడియా ప్రచారం ప్రభుత్వానికి అతిపెద్ద విజయగాథగా నిలిచిందని అన్నారు. వంట చేసేటప్పుడు నాణ్యత, భద్రతను నిర్ధారించడానికి అన్ని ఆహార పదార్థాల తయారీకి కనీస సమయం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారానికి కోల్డ్ చైన్, నిల్వ, పంపిణీ పద్ధతుల పరంగా కూడా పరిమితులు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
వినియోగదారులు ఫిర్యాదులు ఎలా చేయవచ్చు?
"ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్లో తప్పు జరిగితే ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1800-112-100కు ఫిర్యాదు చేయాలి. లేదంటే [fssainrhelpdesk@gmail.com](mailto:fssainrhelpdesk@gmail.com) మెయిల్కు లేఖ రాయాలి. అలాగే ఉదయం 8- రాత్రి 8 గంటల వరకు జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైన్ 1915ను సంప్రదించవచ్చు. ఒకవేళ వినియోగదారునికి ఇంకా పరిష్కారం లభించకపోతే CPGRAM పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేయడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. పారదర్శక లైసెన్సింగ్ వ్యవస్థ లేకుండా వ్యాపారం చేయడానికి ఏ అగ్రిగేటర్కు, బ్రాండ్ యజమానికి హక్కు లేదు. లైసెన్స్ వివరాలు, దాని చెల్లుబాటు గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని అందించే ప్రక్రియకు వినియోగదారులకు ప్రాప్యత కల్పించాలి. అందుకు ఒక సులభమైన పరిష్కారం ఉంది. తమకు సేవలు అందించే సంస్థ గురించి విశ్వసనీయమైన సమాచారాన్ని పొందడానికి, చట్టబద్ధమైన, చట్టవిరుద్ధమైన ఆహార ఉత్పత్తుల మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి వినియోగదారులకు ఈ రోజు సాంకేతికత అతిపెద్ద సాధనంగా ఉంది. వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి, అలాగే సత్వర పరిష్కారం పొందడానికి, ఫిర్యాదులు చేయడానికి అప్లికేషన్లు సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలి." అని మిశ్రా పేర్కొన్నారు.
అన్ని ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ దేశ చట్టాలు నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను పాటించాలని FSSAI మాజీ సభ్యుడు బెజోన్ మిశ్రా అన్నారు. ఏ యాప్ అయినా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే కఠినమైన జరిమానాలు విధించాలని, దానిపై చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తద్వారా అదే సంస్థ భవిష్యత్తులో ఆహార భద్రత, నాణ్యత, ప్రమాణాలకు సంబంధించి ఇలాంటి తప్పులు చేయకుండా ఉంటుందన్నారు. వినియోగదారులు నాసిరకం, అసురక్షిత ఆహార ఉత్పత్తులను గుర్తించి, అటువంటి విషయాలను సులభంగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకి నివేదించేలా మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.
కస్టమర్ల అనుభవాలు
జొమాటోతో తన ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని మాస్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్ ముస్కాన్ షేర్ చేసుకున్నారు. "నేను జొమాటోలో చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశాను. కానీ ఆ బిర్యానీలోనివి చికెన్ ముక్కల్లా లేకపోవడం చూసి షాకయ్యాను. అవి చాలా భిన్నంగా కనిపించాయి. కుక్క మాంసంలా అనిపించింది. ఆహార భద్రత విషయంలో నాకు భయం వేసింది. అయితే ఆ ఆర్డర్కు సంబంధించి నాకు డబ్బు వాపసు వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఆ పరిష్కారంతో నేను సంతృప్తిగా లేను. " అని ముస్కాన్ పేర్కొన్నారు.
'చికెన్ మీట్బాల్స్ తిన్నా- వాంతులు అయ్యాయ్'
తానొకసారి చికెన్ మీట్బాల్స్ ఆర్డర్ చేశానని, అవి తిన్న తర్వాత చాలా వాంతులు అయ్యాయని ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిని దీక్ష తెలిపారు. ఇలాంటి నిర్లక్ష్యంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఎక్కువగా ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్పైనే ఆధారపడతారని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఫుడ్ క్వాలిటీ దిగజారుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే?
అయితే కలుషిత ఆహారం తినడం వల్ల ఆనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని ప్రముఖ డైటీషియన్ డాక్టర్ శిఖా శర్మ హెచ్చరించారు. కలుషితమైన లేదా పాడైపోయిన ఆహారం తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు దారితీయవచ్చని అన్నారు. ఇది ప్రాణాంతకం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. సురక్షితమైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ చేయని పాలలో ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో ఈ పాలు తాగే శిశువుల కాలేయం, మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయని హెచ్చరించారు.
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