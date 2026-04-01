వార్ ఎఫెక్ట్- భారీగా పెరిగిన వాణిజ్య సిలిండర్ ధర- ఎంతంటే?
వాణిజ్య ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంపు- వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్పై రూ.195 పెంపు దిల్లీలో 19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 2,078
Published : April 1, 2026 at 6:44 AM IST
LPG Cylinder Price Hike : దేశంలో వాణిజ్య సిలిండర్ ధర మరోసారి పెరిగింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో చమురు ధరలు పెరిగిన కారణంగా కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను చమురు సంస్థలు రూ.195.50 మేర పెంచాయి. ఈ పెంపుతో దిల్లీలో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ.2,078.50లకు చేరింది. మరోవైపు, గృహ అవసరాలకు వినియోగించే వంటగ్యాస్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. చివరిసారిగా మార్చి 7న 14.2 కేజీల డొమెస్టిక్ సిలిండర్పై 60 రూపాయల మేర పెంచారు.