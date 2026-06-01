కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరలు మళ్లీ పెంపు- ఈసారి ఎంతంటే?
19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్పై రూ.42 వరకు ధరల పెంపు- దిల్లీలో సిలిండర్ ధర రూ.3,113.50కు చేరిక- 14.2 కిలోల గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ ధర యథాతథం
Published : June 1, 2026 at 9:00 AM IST
Commercial Cylinder Price : దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించే ఎల్పీజీ (LPG) సిలిండర్ల ధరలను ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు మరోసారి పెంచాయి. జూన్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన తాజా సవరణల ప్రకారం 19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్పై రూ.42 మేర ధర పెరిగింది. అయితే గృహ అవసరాలకు వినియోగించే 14.2 కిలోల వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.
తాజా పెంపుతో జాతీయ రాజధాని దిల్లీలో 19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.3,071.50 నుంచి రూ.3,113.50కు పెరిగింది. కోల్కతాలో ఈ సిలిండర్ ధర రూ.53.50 పెరిగి రూ.3,255.50కు చేరుకుంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న వ్యాపార సంస్థలు వినియోగించే ఈ కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరల పెంపు వ్యాపార వర్గాలపై అదనపు భారం మోపనుంది. ఇదిలా ఉండగా, గృహ వినియోగదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. 14.2 కిలోల డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరను యథాతథంగా కొనసాగించారు. ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం ఈ సిలిండర్ ధర రూ.913గానే ఉంది. అలాగే 5 కిలోల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ (FTL) సిలిండర్ ధరను రూ.11 పెంచారు. దీంతో ఢిల్లీలో ఈ సిలిండర్ ధర రూ.821.50గా నిర్ణయించారు.
గత నెల మే 1న కూడా కమర్షియల్ ఎల్పీజీ ధరలను పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. వరుసగా రెండో నెల కూడా ధరలు పెరగడంతో వ్యాపార రంగంలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇంధన ధరల హెచ్చుతగ్గులు కూడా ఈ పెంపునకు ఒక కారణంగా భావిస్తున్నారు. ఇక దేశంలో ఇంధన సరఫరాపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. పెట్రోలియం, సహజవాయు మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి సుజాత శర్మ మాట్లాడుతూ దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ, సహజవాయువు నిల్వలు తగినంతగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అన్ని రిఫైనరీలు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయని, ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి కూడా రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.
దేశ ఇంధన భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. ఎల్పీజీ నిల్వలను కనీసం 30 రోజుల డిమాండ్కు సరిపడే స్థాయిలో ఉంచాలని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. ముడిచమురు వ్యూహాత్మక నిల్వల పెంపుపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందన్నారు. ఇటీవల కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు అసాధారణంగా పెరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వ్యవసాయ అవసరాలు, భారీ స్థాయి కొనుగోళ్లు ఇందుకు కారణమై ఉండవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన విక్రయాలు 30 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. 14 జిల్లాల్లో పెట్రోల్ విక్రయాలు 100 శాతానికి పైగా పెరగగా, మరో ఆరు జిల్లాల్లో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల విక్రయాలు 38 శాతం వరకు తగ్గినట్లు తెలిపారు.
ఇంధన నిల్వలు అక్రమంగా మళ్లించడం, నిల్వ చేసి కృత్రిమ కొరత సృష్టించడం వంటి చర్యలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర యంత్రాంగాలు విస్తృత స్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. గత నాలుగు రోజుల్లో ఎల్పీజీ కార్యకలాపాలపై 6,500కుపైగా దాడులు నిర్వహించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ తనిఖీల్లో ఐదు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయగా, ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. అలాగే పెట్రోల్ బంకుల వద్ద రెండు రోజుల వ్యవధిలో 900 తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో 417 లీటర్ల పెట్రోల్, 75,715 లీటర్ల డీజిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 12 కేసులు నమోదు చేసి 15 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
దేశంలో ప్రస్తుతం రోజుకు 50 నుంచి 52 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి అవుతుండగా, డిమాండ్ సుమారు 72 వేల మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే దిగుమతులు, నిల్వల ద్వారా అవసరాలను తీర్చగలుగుతున్నామని తెలిపారు. ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఉన్న బ్యాక్లాగ్ కూడా ప్రస్తుతం 4.5 రోజులకు తగ్గిందని పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలు పెరిగినా, గృహ వినియోగ గ్యాస్ ధరలను యథాతథంగా కొనసాగించడం సాధారణ వినియోగదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అంశంగా మారింది. అయితే కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరల పెంపు ప్రభావం హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, చిన్న వ్యాపార సంస్థలపై పడే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.