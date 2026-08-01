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ఒకటో తేదీ ఊరట- భారీగా తగ్గిన సిలిండర్ల ధరలు- ఎంతంటే?

19 కిలోల కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్లపై రూ.202 వరకు తగ్గింపు- దిల్లీ, కోల్‌కతాల్లో నేటి నుంచే కొత్త ధరలు అమలు

Commercial LPG Cylinder Price
LPG Cylinder (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 6:53 AM IST

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Commercial LPG Cylinder Price : దేశవ్యాప్తంగా 19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరలు తగ్గాయి. తాజా సవరణతో దిల్లీలో ఒక్కో కమర్షియల్ సిలిండర్‌పై రూ.202, కోల్‌కతాలో రూ.209 వరకు ధర తగ్గింది. ఈ మేరకు కొత్త ధరలు నేటి నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. తాజా తగ్గింపుతో వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.2,872.50గా నిర్ణయించారు. అయితే గృహ వినియోగదారులు ఉపయోగించే ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

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